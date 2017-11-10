19 ноября в истории 19 ноября именины празднуют: Нина, Александра, Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Клавдия, Никита, Николай, Павел, Серафима.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Международный мужской день

День работников сельского хозяйства

День работников гидрометеорологической службы

День стеклодела

Знаменательные события

1190 - основан Тевтонский орден, монашеский рыцарский орден Римско-Католической Церкви основан в 12 веке, состоящий преимущественно из выходцев из «тевтонских» (восточно-немецких) земель. Орден принимал участие в крестовых походах за освобождение Палестины, сыграл значительную роль в христианизации Восточной Европы и распространении западно-европейских обычаев на ее территории

1765 - В Польше открылся первый драматический театр

1819 - Открылся музей Прадо в Мадриде - одна из богатейших художественных галерей мира

1824 - Произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение

1891 - В Германии продано первую игрушечную железную дорогу. Через несколько лет эта игрушка стала самой популярной в стране

1916 - Император Австро-Венгрии Франц Иосиф I предоставил Галычине автономию. Это произошло из-за желания императора помирить поляков с украинцами. В результате подписано соглашение между двумя посольскими представительствами. Однако начало войны не позволило ее реализовать

1917 - С Быховской тюрьмы было организовано бегство генералов Деникина, Корнилова и Лукомского на Дон

1919 - США выходит из Лиги Наций. Это произошло вследствие ратификации Версальского договора

1942 - Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом. В ходе него было окружено двадцать две дивизии немецкой, итальянской и румынской армий. Общая численность солдат составила около 330 тысяч

1944 - Создание Коммунистической партии Закарпатской Украины. Партия выступила инициатором воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной, а также декретов о переходе власти в Закарпатье от Чехословацкой СР к правительству Закарпатской Украины

1969 - Легендарный бразильский футболист Пеле забивает свой тысячный гол на своем 909-м футбольном матче

1978 - Секстанская акция, которая потрясла весь мир - массовое самоубийство членов секты «Народный Храм». В результате акции погибло 911 человек

1986 - В СССР принимается Закон об индивидуальной трудовой деятельности

1989 - Почетное перезахоронения участников диссидентского движения, членов Украинской Хельсинской группы, а именно В. Стуса, Ю. Литвина, О. Тихого

1997 - Экспедиция международного экипажа на борту американского космического корабля многоразового использования «Колумбия». В команде космонавтов совершил свой полет и украинский космонавт Леонид Каденюк

2003 - Была подписана декларация о совместных действиях в Украине. Сторонами декларации выступили 4 основные политические силы к тому времени: Коммунистическая партия, Социалистическая партия, блок Тимошенко и блок «Наша Украина»

2004 - Открытие музейно-культурного центра «Шедевры искусства Украины». Сама экспозиция была открыта в известном памятнике архитектуры Киева - доме с химерами

19 ноября родились

1711 - Михаил Ломоносов, русский ученый-натуралист, геохимик, поэт, реформатор русского языка, основатель МГУ

1770 - Иван Крузенштерн российский мореплаватель, адмирал

1804 - Ефим Путятин русский государственный деятель, адмирал и дипломат

1831 - Джеймс Абрам Гарфилд, 20-й президент Соединенных Штатов Америки. В историю своей страны Гарфилд вошел в состав так называемой четверки «потерянных президентов» (вместе с Разерфордом Хейс, Честером Аланом Артуром и Уильямом Генри Харрисона), которые руководили страной после Гражданской войны. Гарфилд запомнился как президент с очень коротким сроком полномочий - его убили через 100 дней после принятия им президентской присяги (меньше времени на посту президента провел лишь Уильям Гаррисон - 31 день)

1888 - Хосе Капабланка кубинский шахматист, 3-й чемпион мира, шахматный теоретик

1900 - Александр Новиков советский военачальник, Маршал авиации, дважды Герой Советского Союза

1917 - Индира Ганди, премьер-министр Индии в 1966-1977, 1980-1984гг. В историю своей страны Индира Ганди вошла не только как первая женщина, возглавлявшая в течение нескольких лет правительство Индии. Умный и энергичный политик, она много сделала для укрепления международного авторитета государства ставший одним из лидеров Движения неприсоединения к военным блокам

1918 - Гендрик Кристоффель ван де Гулст, голландский астроном. Его отличия за работу: медали им. А. С. Эддингтона Лондонского королевского астрономического общества (1955), им. Г. Дрепера Национальной АН США (1956), им. Б. Румфорда Лондонского королевского общества (1964), медаль Кэтрин Брюс Тихоокеанского астрономического общества

1921 - Эмиль Брагинский советский и российский киносценарист, драматург, писатель

1922 - Юрий Кнорозов советский лингвист, расшифровавший письмена майя

1962 - Джоди Фостер, американская актриса. Лауреат двух премий «Оскар» (1988, 1991), двух «Золотых глобусов», трех наград БАФТА и других

1983 - Дарья Вербова, известная канадская модель украинского происхождения. В 2008 году вошла в десятку самых высокооплачиваемых моделей мира - заработала $ 3,8 млн. В сентябре 2008 года Дарьи Вербовой открыли звезду на аллее славы в Торонто

Умерли 18 ноября

1665 - Никола Пуссен французский живописец

1828 - Франц Шуберт австрийский композитор

1883 - Карл Сименс британский металлург и изобретатель

1941- Иван Панфилов советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза

1970 - Андрей Еременко советский полководец, Маршал и Герой Советского Союза

1987 - Ли Бьонг Чхуль корейский бизнесмен, основатель корпорации Samsung

1993 - Леонид Гайдай советский кинорежиссер, сценарист, признанный мастер комедий, Народный артист СССР

2012 - Борис Стругацкий советский и российский писатель-фантаст, сценарист, переводчик.