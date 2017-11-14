22 ноября в истории 22 ноября именины празднуют: Виктор, Александр, Алексей, Афанасий, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Максим, Петр, Порфирий, Тимофей, Яков.

День сыновей

Знаменательные события

1605 - В Кракове состоялось обручение по доверенности Марины Мнишек и Лжедмитрия I

1675 - Оле Кристенсен Ремер представил в Парижскую академию отчет об определении скорости света

1708 - РПЦ, по инициативе Петра I, провозгласила анафему гетману Ивану Мазепе, эта анафема до сих пор считается Московским партиархатом легитимной

1928 - Впервые исполнено знаменитое «Болеро» Мориса Равеля. Произошло это в парижской «Гранд-опера» на балетном вечере русской танцовщицы Иды Львовны Рубинштейн

1956 - Открылись XVI летние Олимпийские игры в Мельбурне (Австралия)

1960 - Запорожский автозавод выпустил первую партию горбатых «Запорожцев»

1963 - В Далласе убит Джон Кеннеди — 35-й президент США

1975 - Коронация 37-летнего Хуана Карлоса Бурбона, ставший королем Испании после смерти диктатора-отца Франсиско Франко

1990 - Отставка с поста премьер-министра легендарной личности Англии ХХ века - 65-летней Маргарет Тэтчер («Железная леди»)

2005 - Указом Президента Виктора Ющенко 22 ноября в Украине провозглашается Днем Свободы

22 ноября родились

1722 - Родился Григорий Сковорода, выдающийся украинский просветитель-гуманист и философ

1801 - Владимир Даль русский лексикограф, писатель, врач, составитель словаря

1869 - Андре Жид, французский писатель ( "Подземелья Ватикана", "Фальшивомонетчики"), лауреат Нобелевской премии (1947)

1890 - Шарль де Голль, французский военный и политический деятель

1890 - Эль Лисицкий советский архитектор, художник-конструктор, график

1891 - Эдвард Бернейс австро-американский деятель в области рекламы, один из основателей PR

1893 - Лазарь Каганович, советский партийный и государственный деятель. Продолжал традиционную для большевиков политику репрессий против украинской интеллигенции, обвинив ее в «украинском буржуазном национализме», провел обширную чистку среди украинских национальных кадров. Принимал активное участие в ликвидации националистического подполья и лично руководил борьбой против частей Украинской Повстанческой Армии

1909 - Михаил Миль советский ученый и конструктор вертолетов

1928 - Николай Добронравов советский и российский писатель и поэт-песенник

1935 - Людмила Белоусова советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка

1943 - Билли Кинг американская теннисистка, общественный деятель

1952 - Савик Шустер, журналист с канадским и итальянским гражданством, автор и ведущий программы «Шустер live» на ТРК Украина, учредитель ООО «Савик Шустер Студиос». Говорит на языках: литовском, русском, английском, французском, итальянском, иврите, немецком, понимает и немного говорит на украинском

1962 - Виктор Пелевин, русский прозаик 90-х, автор сборника рассказов «Синий фонарь» (малая Букеровская премия, 1993), повестей «Омон Ра», «Жизнь насекомых», «Желтая стрела». Переводчик Карлоса Кастанеды и Артура Макина

1984 - Скарлетт Йоханссон, американская киноактриса. Получила признание благодаря ролям в фильмах «Мир призраков» и «Трудности перевода», за которые получила «Золотой глобус»

Умерли 22 ноября

1878 - Петр Вяземский русский поэт и критик

1916 - Джек Лондон американский писатель, автор приключенческой литературы

1941 - Курт Коффка немецко-американский психолог

1944 - Глеб Котельников советский изобретатель, создатель авиационного ранцевого парашюта

1963 - Олдос Хаксли английский писатель

1963 - Джон Кеннеди 35-й президент США (1961-1963), американский политический деятель

2007 - Морис Бежар французский танцовщик и хореограф.