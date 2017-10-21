Анекдоты недели - 122 На работе у нас строгий дресс-код. Единственное послабление: если ты в отпуске, то на работу можно идти в джинсах.

Удивительное рядом. Таможенник Петренко, просто закрыв глаза, заработал 25 тысяч долларов.

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Больше всего разочарований видели обыкновенные напольные весы.

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Смартфон - это такой телефон, в котором телефон не главное.

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Гроссмейстер от нечего делать начинает играть в шахматы с соседом по купе... и проигрывает партию. Пораженный гроссмейстер восклицает:

- И подумать только: вы могли бы поставить мне мат еще на три хода раньше, если бы пошли ладьей!

- Как? Ладью тоже можно передвигать? - спрашивает попутчик.

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Когда ребенок депутата учится в Лондоне на платном, он все равно учится на бюджете.

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- Фима, мои соболезнования, дорогой! Говорят, у тебя теща умерла? Боже, какая была женщина! Наверно с сердцем шо-нибудь, да?

- Таки нет. Подавилась бутербродом с черной икрой, когда французский коньяк закусывала...

- Шо Ви говорите... какая красивая смерть!

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У каждого свой рецепт для счастья. У меня на потолке написано: "Завтра бросаю жрать". Каждое утро, просыпаясь, я вижу эту надпись и думаю: хорошо, что завтра, а не сегодня.

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- Коньяк полезен для сердца. Он расширяет сосуды.

- Да, но потом они снова сужаются.

- А вот этого мы не допустим!!!

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Сегодня открывал сыну чупа-чупс. Уроды, лучше бы обувь так клеили!

***

- Какое у тебя хобби?

- Еда.

- Готовишь?

- Ем.

***

Жена купила туристическую путёвку в Египет. Муж спрашивает её:

- Сколько звёздочек отель? Какие условия?

- Отель 5 звёзд, всё включено!

- Что именно?

- Пить и есть можно, сколько хочешь!

- А что грустная такая?

- Хотела на пирамиды посмотреть, а здесь такая халява, некогда будет!

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- Циля, ты ездила на курорт вместе с Сарой?

- Таки да.

- Сарочка так загорела, а ты такая бледная...

- Ой, я тебя умоляю! К ней, кроме загара, там никто не приставал!

***

- Дайте мне х²+4у помидоров и 2(х²+8ху^3) картофеля, пожалуйста.

- Молодой человек, я не понимаю.

- Мне плевать, я учился не напрасно.

***

Супруги жалуются друзьям:

- Мы своего кота кастрировали, но он все равно пропадает по ночам.

- Как?

- В качестве консультанта.