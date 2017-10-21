Анекдоты недели - 122

Удивительное рядом. Таможенник Петренко, просто закрыв глаза, заработал 25 тысяч долларов.
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Больше всего разочарований видели обыкновенные напольные весы.
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Смартфон - это такой телефон, в котором телефон не главное.
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Гроссмейстер от нечего делать начинает играть в шахматы с соседом по купе... и проигрывает партию. Пораженный гроссмейстер восклицает:
- И подумать только: вы могли бы поставить мне мат еще на три хода раньше, если бы пошли ладьей!
- Как? Ладью тоже можно передвигать? - спрашивает попутчик.
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Когда ребенок депутата учится в Лондоне на платном, он все равно учится на бюджете.
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- Фима, мои соболезнования, дорогой! Говорят, у тебя теща умерла? Боже, какая была женщина! Наверно с сердцем шо-нибудь, да?
- Таки нет. Подавилась бутербродом с черной икрой, когда французский коньяк закусывала...
- Шо Ви говорите... какая красивая смерть!
***
У каждого свой рецепт для счастья. У меня на потолке написано: "Завтра бросаю жрать". Каждое утро, просыпаясь, я вижу эту надпись и думаю: хорошо, что завтра, а не сегодня.
***
- Коньяк полезен для сердца. Он расширяет сосуды.
- Да, но потом они снова сужаются.
- А вот этого мы не допустим!!!
***
Сегодня открывал сыну чупа-чупс. Уроды, лучше бы обувь так клеили!
***
- Какое у тебя хобби?
- Еда.
- Готовишь?
- Ем.
***
Жена купила туристическую путёвку в Египет. Муж спрашивает её:
- Сколько звёздочек отель? Какие условия?
- Отель 5 звёзд, всё включено!
- Что именно?
- Пить и есть можно, сколько хочешь!
- А что грустная такая?
- Хотела на пирамиды посмотреть, а здесь такая халява, некогда будет!
***
- Циля, ты ездила на курорт вместе с Сарой?
- Таки да.
- Сарочка так загорела, а ты такая бледная...
- Ой, я тебя умоляю! К ней, кроме загара, там никто не приставал!
***
- Дайте мне х²+4у помидоров и 2(х²+8ху^3) картофеля, пожалуйста.
- Молодой человек, я не понимаю.
- Мне плевать, я учился не напрасно.
***
Супруги жалуются друзьям:
- Мы своего кота кастрировали, но он все равно пропадает по ночам.
- Как?
- В качестве консультанта.
Мне пришлось нанять частного детектива, чтобы выяснить, чем я весь день занимаюсь....
Секс очень опасная вещь. Например, в СССР секса не было. Но только стоило ему появиться, исчез СССР....
Еду себе спокойно по ямам. Как вдруг дорога!...
"Премировали" и "кремировали" - всего одна буква, а какие разные ощущения!...
В детстве, когда остальные дети сыпали в чай две ложки сахара, Витя сыпал одну ложку. Уже с детства Витин организм...