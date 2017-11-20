Мир

Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 21:4812

Слава Рабинович о незаконности аннексии Крыма

Российский финансист и блогер Слава Рабинович рассказал о том, что аннексия Крыма Россией была незаконной. Документы и договора по сей день действуют между Украиной и Россией и не были расторгнуты Москвой, что подтверждает это и указывает на то, что полуостров остается украинским.

Слава Рабинович напомнил, какие международные и межгосударственные договоры нарушила Россия, вторгшись в Украину.

"Я неоднократно говорил публично о полной обойме международных договоров и законов, которые Россия нарушила. Кстати, все они действуют и по сей день, они не были Россией расторгнуты, включая Будапештский меморандум и не только, включая Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между РФ и Украиной, включая и ратифицированный при Путине Договор о российско-украинской границе, который до сих пор висит на сайте Кремля и четко обозначает Крым украинским, и гарантирует территориальную целостность обоих государств", – сказал Рабинович.

Касательно проведения референдума в Крыму он напомнил, что законодательством Украины он не предусмотрен. Блогер отметил, что трудно себе было бы представить, чтоб россияне в других странах решили отделить территорию.

"Крым, являясь территорией украинского государства, живет по законам украинского государства, в том числе по Конституции Украины, которая не подразумевает местных референдумов в каких-либо частях страны. Соответственно, любого рода референдум может быть только всеукраинским. Можно приводить примеры о том, что этнические русские живут в Канаде. Но это не дает им права объединиться в какую-нибудь наиболее населенную этническими русскими провинцию и требовать проведения референдума за отделение от Канады. Этнические русские давно имеют свое национальное государство, которое называется Российская Федерация, независимо от того, где они проживают – в Канаде, Франции Австралии или Крыму. Они не имеют права на создание своего национального государства в этих странах и частях света, потому что у них уже есть свое этническое отдельное государство", – сказал российский финансист.

Рабинович добавил, что те, кто из этнических русских жили в Крыму на конец 2013 года, могли спокойно эмигрировать в РФ.

Как ранее заявляла кандидат в президенты России Ксения Собчак, объясняя свою позицию по Крыму, Москва аннексировала полуостров в нарушение международного права и официально он принадлежит Украине.

Источник: "Сегодня"

Политика

Новости

Кто выиграет телевизор этой зимой?
30.11.2017 17:06
Полиция Сумщины продолжает разоблачать имущественные преступления
Сегодня 17:45
Сумчане призывают привлечь к ответственности чиновников за бан петиций
Сегодня 17:17
Статистика удивила сумчан их средней зарплатой
Сегодня 17:00
В Сумах определили лучшего студента области
Сегодня 16:43
На Сумщине дали 6 лет за смертельное ДТП
Сегодня 16:26
В Сумах презентовали художественный проект «Военно-полевой арт»
Сегодня 16:20
Сумской бегун претендует на звание лучшего легкоатлета Украины в ноябре
Сегодня 16:00
Уроженца Конотопа «ушли» с поста главного онколога Минздрава РФ
Сегодня 16:00
Сумчанам автоматически пересчитали субсидию за ноябрь
Сегодня 15:40
В Сумах переименовали Федерацию футбола Сумщины
Сегодня 15:13
В Тростянце продолжают готовить биатлонную трассу
Сегодня 14:58
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.