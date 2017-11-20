Слава Рабинович о незаконности аннексии Крыма Российский финансист и блогер Слава Рабинович рассказал о том, что аннексия Крыма Россией была незаконной. Документы и договора по сей день действуют между Украиной и Россией и не были расторгнуты Москвой, что подтверждает это и указывает на то, что полуостров остается украинским.

Слава Рабинович напомнил, какие международные и межгосударственные договоры нарушила Россия, вторгшись в Украину.

"Я неоднократно говорил публично о полной обойме международных договоров и законов, которые Россия нарушила. Кстати, все они действуют и по сей день, они не были Россией расторгнуты, включая Будапештский меморандум и не только, включая Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между РФ и Украиной, включая и ратифицированный при Путине Договор о российско-украинской границе, который до сих пор висит на сайте Кремля и четко обозначает Крым украинским, и гарантирует территориальную целостность обоих государств", – сказал Рабинович.

Касательно проведения референдума в Крыму он напомнил, что законодательством Украины он не предусмотрен. Блогер отметил, что трудно себе было бы представить, чтоб россияне в других странах решили отделить территорию.

"Крым, являясь территорией украинского государства, живет по законам украинского государства, в том числе по Конституции Украины, которая не подразумевает местных референдумов в каких-либо частях страны. Соответственно, любого рода референдум может быть только всеукраинским. Можно приводить примеры о том, что этнические русские живут в Канаде. Но это не дает им права объединиться в какую-нибудь наиболее населенную этническими русскими провинцию и требовать проведения референдума за отделение от Канады. Этнические русские давно имеют свое национальное государство, которое называется Российская Федерация, независимо от того, где они проживают – в Канаде, Франции Австралии или Крыму. Они не имеют права на создание своего национального государства в этих странах и частях света, потому что у них уже есть свое этническое отдельное государство", – сказал российский финансист.

Рабинович добавил, что те, кто из этнических русских жили в Крыму на конец 2013 года, могли спокойно эмигрировать в РФ.

Как ранее заявляла кандидат в президенты России Ксения Собчак, объясняя свою позицию по Крыму, Москва аннексировала полуостров в нарушение международного права и официально он принадлежит Украине.

Источник: "Сегодня"