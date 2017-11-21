6 декабря в истории 6 декабря именины празднуют: Борис, Александр, Алексей, Григорий, Федор.

День Вооруженных Сил Украины

Знаменательные события

1240 - После долгой осады Киев был захвачен и разрушен войском монгольского хана Батыя

1492 - первой экспедицией Колумба был открыт остров Гаити

1590 - Царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому

1637 - Кумейкивский бой между казацким и польско-шляхетским войсками, которым завершилось подавление восстания под предводительством Павлюка

1741 - государственный переворот в России, в результате которого императрицей стала Елизавета Петровна, дочь Петра I

1768 - в Эдинбурге (Великобритания) вышла в свет первая тетрадка первого тома «Британской энциклопедии, или Словаря искусств и наук, составленного по новому плану». Идея проекта энциклопедии принадлежала издателю и книготорговцу Колину

1917 - парламент Финляндии принял решение о выходе из состава России и получения статуса независимого государства

1917 - в порту Галифакса взорвался корабль, груженый боеприпасами. Погибло более двух тысяч человек

1921 - подписан Англо-ирландский договор, по которому ровно через год (6 декабря 1922) Ирландия получила независимость.

1932 - ЦК КП(б)У принял Постановление «О занесении на «черную доску» сел, злостно саботирующих хлебозаготовки»

1991 - вступила в силу новая конституция Болгарской республики

1991 - Верховная Рада Украины приняла законы «О Вооруженных Силах Украины» и «Об обороне Украины», которые стали началом истории украинской армии

2000 - открыт Унунгексий - химический элемент с атомным номером 116. Унунгексий открыт путем синтеза изотопов в Объединенном институте ядерных исследований

2003 - основан Львовский муниципальный духовой оркестр "Галицкие Трубы". Репертуар оркестра, несмотря на его юный возраст, насчитывает более 100 произведений отечественных и зарубежных композиторов

2008 - в Греции вспыхнули массовые беспорядки из-за убийства в Афинах полицейским подростка

6 декабря родились

1421 - Генрих VI, третий и последний король Англии из династии Ланкастеров. Единственный из английских королей, носивших во время Столетней войны и после нее титул «король Франции», кто реально был коронован царем на значительной части Франции

1520 - Барбара Радзивилл, знаменитая литовская красавица, личность ренессансного типа, наследница владений Гаштольдов. Жена великого князя литовского и польского короля Сигизмунда II Августа

1742 - Никола Леблан французский химик-технолог

1778 - Жозеф Луи Гей-Люссак французский физик, химик, открывший бор, изобретатель

1813 - Николай Огарев русский поэт, публицист, революционер

1823 - Фридрих Мюллер немецкий и английский филолог, востоковед

1870 - Николай Лосский русский философ

1871 - Николай Вороной, украинский писатель, переводчик, поэт, режиссер, актер, общественно-политический деятель, театровед, переводчик, один из основателей Украинской Центральной рады

1899 - Николай Баталов советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР

1899 - Оглоблин Александр, известный украинский историк, историограф и археограф, автор около 1000 научных работ. Среди его учеников - современный канадский историк Орест Субтельный

1903 - Николай Колесса, украинский композитор, дирижер, педагог, патриарх западноукраинской дирижерской школы

1910 - Матейко Екатерина Ивановна, украинский ученый, этнограф, керамист, гончар, публицист, краевед и общественный деятель

1910 - Туллио Крали итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи

1913 - Николай Амосов, советский и украинский кардиохирург, ученый-медик, литератор. Академик АН УССР и Национальной Академии Наук Украины, Герой Социалистического Труда

1913 - Сергей Залыгин советский писатель и общественный деятель, академик РАН

1927 - Владимир Наумов советский и российский режиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР 1957 - Михаил Евдокимов, артист эстрады, юморист, киноактер, заслуженный артист РФ, с апреля 2004 по август 2005 глава администрации Алтайского края

1958 - Александр Балуев советский и российский актер театра и кино

Умерли 6 декабря

1864 - Симонас Даукантас литовский историк и писатель-просветитель, собиратель фольклора

1892 - Вернер фон Сименс немецкий инженер, ученый, изобретатель, промышленник, основатель фирмы Siemens

1906 - Эли Дюкоммен швейцарский журналист, борец за мир, Нобелевский лауреат

1971 - Матильда Кшесинская русская балерина

1974 - Роберт Бартини итальянский аристократ, советский авиаконструктор, ученый

1985 - Уолтер Гибсон американский писатель, журналист, редактор.