Надела белое платье, белые колготки, думала, на Новый год снежинкой буду. Посмотрела на себя в зеркало – ни фига себе сугроб!!!
***
«Дорогой Дедушка Мороз! В том письме, когда я просил сделать меня большим человеком, я имел в виду - влиятельным и богатым, а не весить 120 килограммов».
Андрей, 35 лет.
***
- Вовочка, кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
- Дедом Морозом.
- Почему?
- А чё, клевая профессия: недельку подсуетился - и год свободен!
***
- Дедушка Мороз, ты в прошлый Новый Год пришел к нам с какой-то пьяной девкой, вымыл руки в компоте, съел всю еду из собачьей миски, а потом с криком: "А теперь в снежки" - стал кидаться голубцами! Мне понравилось... приходи ещё. Петя, 6 лет.
***
- Опять меня обломали.
- С чем?
- С Новым годом.
- Спасибо. Так с чем обломали то?
***
- Хочется как-то Новый год необычно встретить.
- Попробуй встретить трезвым.
- Не, экстрим не люблю.
***
- Моня, и шо ты подарил своей Циле на Новый год?
- Шубу.
- Ты скажи!!! А она тебе шо подарила?
- Как всегда... Еще один лучший год своей жизни!
***
- Так, Петров, профсоюз организует выезд на дом Деда Мороза и Снегурочки.
Сдаем по 1000 рублей. Вас записывать?
- Записывать!
- А почему даёте 500?
- Жена с ребёнком на Новый Год уезжает к тёще, поэтому мне только Снегурочку!
***
Год делится на 2 части:
В первую половину мы ждём - лето, во вторую - Новый год.
***
- Ну и что вы решили по поводу Нового года?
- Мы решили - пусть наступает.
***
- А вы уже заготовили шаблон для СМС - "Спасибо! И тебя с Новым Годом! А ты кто?"
31 декабря именины празднуют: Зоя, Вера, Виктор. Владимир, Георгий, Елизавета, Иван, Илья, Максим, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен,...
Фотофиниш показал, что первой финишной ленты коснулась грудью бегунья из Бразилии, отстававшая от лидера на 20 сантиметров....
Профсоюзный комитет исполнительного комитета Сумского городского совета поздравил бывших работников городского совета, которые сейчас на заслуженном отдыхе....
КП «Электроавтотранс» на своем сайте опубликовало расписание движения служебных троллейбусов в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января...
Когда мне нездоровится, то обычно вяло лежу на диване. А когда здоровится, то в основном лежу там же, но с...