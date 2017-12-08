Анекдоты. Новогодний спецвыпуск Письмо Деду Морозу: - Дедушка Мороз, я на диете, и поэтому мне нельзя сладкого. Пришли мне, пожалуйста, ящик полусладкого.

Надела белое платье, белые колготки, думала, на Новый год снежинкой буду. Посмотрела на себя в зеркало – ни фига себе сугроб!!!

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«Дорогой Дедушка Мороз! В том письме, когда я просил сделать меня большим человеком, я имел в виду - влиятельным и богатым, а не весить 120 килограммов».

Андрей, 35 лет.

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- Вовочка, кем ты хочешь быть, когда вырастешь?

- Дедом Морозом.

- Почему?

- А чё, клевая профессия: недельку подсуетился - и год свободен!

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- Дедушка Мороз, ты в прошлый Новый Год пришел к нам с какой-то пьяной девкой, вымыл руки в компоте, съел всю еду из собачьей миски, а потом с криком: "А теперь в снежки" - стал кидаться голубцами! Мне понравилось... приходи ещё. Петя, 6 лет.

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- Опять меня обломали.

- С чем?

- С Новым годом.

- Спасибо. Так с чем обломали то?

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- Хочется как-то Новый год необычно встретить.

- Попробуй встретить трезвым.

- Не, экстрим не люблю.

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- Моня, и шо ты подарил своей Циле на Новый год?

- Шубу.

- Ты скажи!!! А она тебе шо подарила?

- Как всегда... Еще один лучший год своей жизни!

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- Так, Петров, профсоюз организует выезд на дом Деда Мороза и Снегурочки.

Сдаем по 1000 рублей. Вас записывать?

- Записывать!

- А почему даёте 500?

- Жена с ребёнком на Новый Год уезжает к тёще, поэтому мне только Снегурочку!

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Год делится на 2 части:

В первую половину мы ждём - лето, во вторую - Новый год.

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- Ну и что вы решили по поводу Нового года?

- Мы решили - пусть наступает.

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- А вы уже заготовили шаблон для СМС - "Спасибо! И тебя с Новым Годом! А ты кто?"