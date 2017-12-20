14 января в истории

Знаменательные события
1506 - В Риме найдена мраморная скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья»
1604 - открылась Гемптон-Кортская конференция во главе с королём Англии Яковом I для обсуждения требований пуритан по изменению доктрины Англиканской церкв
1700 - Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы
1761 - в сражение у индийского города Панипат 90-тысячное войско афганцев (под командованием Ахмад-шаха Дуррани) в союзе с индийскими мусульманскими отрядами полностью уничтожило войско маратхских князей
1814 - В Петербурге открылась для общего посещения Императорская Публичная библиотека
1906 - В Киеве увидел свет первый номер украинской газеты «Громадська думка»
1922 - В Харькове Всеукраинский центральный исполнительный комитет утвердил «Положения о радиотелеграфном агентстве Украины - РАТАУ»
1929 - в ходе укрупнения единиц административного-территориального деления РСФСР была образована Центрально-Промышленная область. В неё вошли Московская, Рязанская, Тверская и др. губернии
1943 - война на Тихом океане: началась эвакуация японских войск с острова Гуадалканал
1969 - в результате пожара на борту авианосца ВМС США «Энтерпрайз» в районе Гавайских островов погибло 27 человек, уничтожено 15 самолётов
1972 - взошла на трон королева Дании Маргрете II. Интересно, что королева находится вне партийной политики и не выражает личных политических взглядов.
1980 - Чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан
1989 - Николаем Расторгуевым и Игорем Матвиенко основана группа «Любэ»
1992 - Украина установила дипломатические отношения с Мексикой
2005 - космический зонд «Гюйгенс» совершил посадку на Титан - спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе (после Ганимеда)
14 января родились
83 до н. э. - Марк Антоний, скандальный римский политик и военачальник. В юности Антоний отличался пьянством, транжирством и часто разгуливал по улицам вместе со своими братьями и друзьями, попадая в различные драки
38 до н. э. - Друз Старший, римский военачальник, брат императора Тиберия
1770 - Адам Чарторыйский польский и российский государственный деятель эпохи Александра I
1818 - Захариас Топелиус, выдающийся финский писатель и поэт, писавший на шведском языке; также он предложил сделать белый и голубой цветами флага Финляндии
1827 - Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский, русский географ и общественный деятель, вице-председатель Русского географического общества
1824 - Владимир Васильевич Стасов, русский художественный и музыкальный критик, историк искусства и один из организаторов Товарищества передвижников
1841 - Берта Моризо французская художница
1875 - Альберт Швейцер, немецкий теолог и врач, лауреат Нобелевской премии мира 1952 года
1882 - Иван Огиенко (митрополит Илларион), украинский православный митрополит, языковед, историк церкви, культурный деятель
1900 - Степан Зенонович Гжицкий, украинский советский учёный в области ветеринарии, педагог, профессор (1940), доктор ветеринарной медицины (1931), доктор биологических наук (1940), член-корреспондент АН УССР, академик Украинской академии сельскохозяйственный наук,заслуженный деятель науки УССР, почетный член Объединения украинских ветеринарных врачей США и Канады, действительный член Научного общества им. Т. Шевченко (1942). Основатель украинской научной школы ветеринарной биохимии.
1911 - Анатолий Наумович Рыбаков, русский писатель («Дети Арбата», «Кортик»)
1924 - Владлен Бахнов, русский писатель, сценарист. Писал сценарии юмористических выступлений для Тарапуньки и Штепселя, Райкина и пр.; является соавтором сценария кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»
1925 - Юкио Мисима японский писатель и драматург
1936 - Людмила Пинаева советская спортсменка (гребля на байдарках), трехкратная олимпийская чемпионка
1937 - Евгений Филиппович Гуца́ло, советский украинский писатель, журналист, поэт и киносценарист
1948 - Валерий Харламов, советский хоккеист. Состоит в зале хоккейной славы в Торонто
1963 - Анна Самохина советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России
1966 - Марко Хиетала, бас-гитарист и второй вокалист финской симфо-метал группы Nightwish, Так же является вокалистом, бас-гитаристом и участником финской группы Tarot
Умерли 14 января
1809 - Николай Шереметев русский меценат, покровитель искусств, граф
1833 - Серафим Саровский великий подвижник Русской Православной Церкви и чудотворец
1863 - Михаил Нарышкин русский дворянин, декабрист
1898 - Льюис Кэрролл английский математик, философ и писатель-сказочник
1909 - Зиновий Рожественский русский флотоводец, вице-адмирал
1949 - Хэрри Стэк Салливан американский психолог, один из основателей неофрейдизма
1966 - Сергей Королев советский ученый, основоположник практической космонавтики
1977 - Питер Финч австралийский киноактер, обладатель премии «Оскар»
1978 - Курт Гедель австрийский логик, математик и философ математики
1988 - Георгий Маленков советский государственный и партийный деятель
2001 - Виталий Гольданский советский ученый физико-химик, академик
2016 - Леонид Жаботинский советский тяжелоатлет, рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион
2016 - Алан Рикман британский актер театра и кино, режиссер.