14 января в истории 14 января именины празднуют: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.

Старый Новый год

Знаменательные события

1506 - В Риме найдена мраморная скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья»

1604 - открылась Гемптон-Кортская конференция во главе с королём Англии Яковом I для обсуждения требований пуритан по изменению доктрины Англиканской церкв

1700 - Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы

1761 - в сражение у индийского города Панипат 90-тысячное войско афганцев (под командованием Ахмад-шаха Дуррани) в союзе с индийскими мусульманскими отрядами полностью уничтожило войско маратхских князей

1814 - В Петербурге открылась для общего посещения Императорская Публичная библиотека

1906 - В Киеве увидел свет первый номер украинской газеты «Громадська думка»

1922 - В Харькове Всеукраинский центральный исполнительный комитет утвердил «Положения о радиотелеграфном агентстве Украины - РАТАУ»

1929 - в ходе укрупнения единиц административного-территориального деления РСФСР была образована Центрально-Промышленная область. В неё вошли Московская, Рязанская, Тверская и др. губернии

1943 - война на Тихом океане: началась эвакуация японских войск с острова Гуадалканал

1969 - в результате пожара на борту авианосца ВМС США «Энтерпрайз» в районе Гавайских островов погибло 27 человек, уничтожено 15 самолётов

1972 - взошла на трон королева Дании Маргрете II. Интересно, что королева находится вне партийной политики и не выражает личных политических взглядов.

1980 - Чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан

1989 - Николаем Расторгуевым и Игорем Матвиенко основана группа «Любэ»

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Мексикой

2005 - космический зонд «Гюйгенс» совершил посадку на Титан - спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе (после Ганимеда)

14 января родились

83 до н. э. - Марк Антоний, скандальный римский политик и военачальник. В юности Антоний отличался пьянством, транжирством и часто разгуливал по улицам вместе со своими братьями и друзьями, попадая в различные драки

38 до н. э. - Друз Старший, римский военачальник, брат императора Тиберия

1770 - Адам Чарторыйский польский и российский государственный деятель эпохи Александра I

1818 - Захариас Топелиус, выдающийся финский писатель и поэт, писавший на шведском языке; также он предложил сделать белый и голубой цветами флага Финляндии

1827 - Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский, русский географ и общественный деятель, вице-председатель Русского географического общества

1824 - Владимир Васильевич Стасов, русский художественный и музыкальный критик, историк искусства и один из организаторов Товарищества передвижников

1841 - Берта Моризо французская художница

1875 - Альберт Швейцер, немецкий теолог и врач, лауреат Нобелевской премии мира 1952 года

1882 - Иван Огиенко (митрополит Илларион), украинский православный митрополит, языковед, историк церкви, культурный деятель

1900 - Степан Зенонович Гжицкий, украинский советский учёный в области ветеринарии, педагог, профессор (1940), доктор ветеринарной медицины (1931), доктор биологических наук (1940), член-корреспондент АН УССР, академик Украинской академии сельскохозяйственный наук,заслуженный деятель науки УССР, почетный член Объединения украинских ветеринарных врачей США и Канады, действительный член Научного общества им. Т. Шевченко (1942). Основатель украинской научной школы ветеринарной биохимии.

1911 - Анатолий Наумович Рыбаков, русский писатель («Дети Арбата», «Кортик»)

1924 - Владлен Бахнов, русский писатель, сценарист. Писал сценарии юмористических выступлений для Тарапуньки и Штепселя, Райкина и пр.; является соавтором сценария кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»

1925 - Юкио Мисима японский писатель и драматург

1936 - Людмила Пинаева советская спортсменка (гребля на байдарках), трехкратная олимпийская чемпионка

1937 - Евгений Филиппович Гуца́ло, советский украинский писатель, журналист, поэт и киносценарист

1948 - Валерий Харламов, советский хоккеист. Состоит в зале хоккейной славы в Торонто

1963 - Анна Самохина советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России

1966 - Марко Хиетала, бас-гитарист и второй вокалист финской симфо-метал группы Nightwish, Так же является вокалистом, бас-гитаристом и участником финской группы Tarot

Умерли 14 января

1809 - Николай Шереметев русский меценат, покровитель искусств, граф

1833 - Серафим Саровский великий подвижник Русской Православной Церкви и чудотворец

1863 - Михаил Нарышкин русский дворянин, декабрист

1898 - Льюис Кэрролл английский математик, философ и писатель-сказочник

1909 - Зиновий Рожественский русский флотоводец, вице-адмирал

1949 - Хэрри Стэк Салливан американский психолог, один из основателей неофрейдизма

1966 - Сергей Королев советский ученый, основоположник практической космонавтики

1977 - Питер Финч австралийский киноактер, обладатель премии «Оскар»

1978 - Курт Гедель австрийский логик, математик и философ математики

1988 - Георгий Маленков советский государственный и партийный деятель

2001 - Виталий Гольданский советский ученый физико-химик, академик

2016 - Леонид Жаботинский советский тяжелоатлет, рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион

2016 - Алан Рикман британский актер театра и кино, режиссер.