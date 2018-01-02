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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 15:1488

Украинец в топ-30 журнала Forbes

Вице-президент компании Readdle украинец Денис Жаданов попал в список журнала Forbes 30 Under 30. Его компания начинала свою деятельность без финансирования и в арендованной квартире.

Вице-президент компании Readdle украинец Денис Жаданов попал в список журнала Forbes 30 Under 30.

В материалах отмечается, что Readdle создала мощную экосистему приложений, таких как Spark, Documents, Scanner Pro, Calendars и PDF Expert.

Компания начинала свою деятельность без финансирования и в арендованной квартире. 

"Приложение Readdle считается лидером в своей категории с более чем 75 млн скачиваний по всему миру", - говорится в сообщении.

Жаданов отмечает, что хочет показать своим примером, как можно достичь успехов в Украине, несмотря на трудности.

"При всех негативных событиях, происходящих в Украине (война, коррупция) мы должны показать молодым людям, что можно построить бизнес, учиться в лучших школах, идти за своей мечтой и строить демократическое общество", - говорит Жаданов. 

Источник: "Корреспондент"

Общество
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