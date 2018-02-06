Миротворцы ООН будут на Донбассе: этапы и детали Эксперты рассказали о параметрах миссии и о том, какой вариант устроит Украину. "Голубые береты" будут набирать миротворцев из нейтральных стран.

В воскресенье завершилась Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ее тем стал вопрос размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН. По информации экспертов, Россия и США достигли определенных договоренностей по данному вопросу. Фактически "голубые каски" должны будут обеспечить полное выполнение условий Минских соглашений. Главные вопросы: какие полномочия будут предоставлены миротворцам и смогут ли они обеспечить полноценную реинтеграцию региона.

Принуждение к миру

Неделю назад фонд бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, а сейчас — советника президента Петра Порошенко, обнародовал доклад, в котором впервые содержались конкретные предложения относительно размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе. Согласно плану Расмуссена, миротворческие силы должны получить усиленный мандат и состоять из 20 тысяч военнослужащих из европейских стран, не являющихся членами НАТО, а также 4000 сотрудников полицейского персонала. Главную роль должны играть нейтральные страны.

Во время Мюнхенской конференции нардепы от БПП общались и со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером, после чего раскрыли некоторые детали переговоров с российской стороной. По их информации, эти нюансы близки к основным тезисам плана Расмуссена. Общая численность контингента должна составить до 30 тысяч человек. Помимо Швеции, Австрии, Финляндии, Бразилии и Беларуси (где есть только одна подготовленная миротворческая рота) обсуждается участие сил из Казахстана, Монголии, а также из некоторых стран-членов НАТО, дружественных России, например, Греции. При этом еще до начала миссии России необходимо будет обеспечить прекращение огня со стороны "ДНР" и "ЛНР", а также отвод тяжелого вооружения. "Властям" "Л/ДНР" нужно "публично и открыто принять условия работы миротворцев". Миссия ООН должна стать "механизмом принуждения к выполнению Минских соглашений". Проведение местных выборов, реализация особого статуса и амнистия могут быть выполнены только после полного развертывания миссии. Начало миссии и обеспечение условий для ее развертывания — до двух месяцев. Затем продвижение и установление контроля над границей — от двух месяцев. Третий этап: начало подготовки инфраструктуры для проведения местных выборов — до шести месяцев.

Отметим, что, помимо полного прекращения огня и отвода тяжелых вооружений от линии разграничения, Минские соглашения предусматривают механизм амнистии, восстановление социально-экономических связей и возобновление социальных выплат жителям временно оккупированных территорий, а также проведение там выборов. Возвращение украинским властям полного контроля над границей должно начаться в первый день после местных выборов. Такая очередность не устраивала Украину, которая настаивала, что политические процессы должны начаться после разоружения незаконных формирований и восстановления контроля над границей.

Андерс Фог Расмуссен. Бывший генсек НАТО говорит о 20 тыс. военнослужащих и 4000 полицейских

Дело в мандате

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября прошлого года предложил использовать миротворцев в качестве охранников для миссии ОБСЕ и разместить их только на линии разграничения. Позже Путин согласился с тем, чтобы миротворцы действовали на всей оккупированной территории. Украинская сторона настаивала на том, чтобы разместить "голубые каски" сразу на границе с Россией. Это означало бы быструю ликвидацию "ДНР" и "ЛНР", так как прекращались бы поставки вооружения из России, а поэтому вызвало дискуссию. Какое-то время казалось, что переговоры зашли в тупик. Однако, по словам украинского дипломата Василия Филипчука, договоренности между Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым были достигнуты еще в октябре.

Этапы большого пути

Решение о развертывании миссии на Донбасс должен принять Совбез ООН (напомним, что РФ обладает в нем правом вето). Затем будет введен миротворческий контингент для разведения сторон и контроля над обеспечением режима прекращения огня.

Далее Верховная Рада должна будет приступить к реализации политической части Минских соглашений, в частности, законодательно определить параметры проведения местных выборов.

Потом миротворцы расширят свой мандат на все временно оккупированные территории для обеспечения проведения выборов.

На следующем этапе вступит в силу закон Украины об особом порядке местного самоуправления на этих территориях Донбасса, будет восстановлен украинский суверенитет, а украинские власти получат доступ к границе. Когда все условия Минских соглашений будут выполнены, миссия начнет сворачивать работу.

По словам Василия Филипчука, одной из главных проблем являются полномочия, предусмотренные мандатом миссии.

"Если мандат будет предусматривать только техническое обеспечение самой процедуры выборов, то контроль над границей нам ничего не даст. Ведь в этом случае мы получим лишь легитимизацию "ДНР" и "ЛНР" и де-факто два независимых образования на нашей территории. Надежда на полноценную реинтеграцию сохраняется только, если это будет полноценная миссия ООН с функциями разоружения, наведения порядка и возвращения неконтролируемой территории в украинское правовое поле", — говорит Филипчук.

Как отметил эксперт, подготовка к развертыванию миссии должна занять от шести до девяти месяцев. Например, если в марте Совбез ООН примет соответствующее решение, то к концу года миротворцы могут начать прибывать на Донбасс. Для полного развертывания контингента достаточно трех месяцев.

Предполагается, что выборы в ОРДЛО должны совпасть с президентскими или парламентскими выборами в Украине, которые запланированы, соответственно, на 31 марта и 27 октября 2019 года.

"Но когда я слышу об этих датах, начинаю думать, что речь идет как раз о технической миссии, потому что для полного разоружения трех месяцев недостаточно — переходный период должен составлять не менее двух лет", — отметил Василий Филипчук.

Капитуляция Кремля

Среди главарей боевиков переговоры о введении миротворческой миссии на Донбасс вызывают неприятие и даже панику. К примеру, основатель сепаратистского бандформирования "Восток", бывший начальник донецкой "Альфы" Александр Ходаковский считает замысел с миротворцами "технически нереализуемым".

"На некоторых участках мы с противником буквально нос к носу — кого и насколько нужно отводить, чтобы развести нас по углам? Украина упрется, как всегда, а нам куда — до центра города отходить? У нас нет запаса пространства", — заявляет Ходаковский.

Бывший главарь террористов Славянска Игорь Гиркин (Стрелков) после ввода миротворцев предрекает "быструю сдачу Донбасса и полную капитуляцию Кремля". По мнению Гиркина, капитуляция выгодна Кремлю только в том случае, если "США дадут твердые гарантии минимум "заморозки" вопроса с Крымом и снятия части санкций".

Источник: "Сегодня"