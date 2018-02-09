24 февраля в истории 24 февраля именины празднуют: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.

Знаменательные события

1466 - в Брюгге (Бельгия) состоялась первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского художника Яна ван Эйка

1582 - Папа Римский Григорий XIII издал буллу о переходе на григорианский календарь

1598 - Земский собор в Москве избирает Бориса Годунова на царство

1656 - первосвященники Русской православной церкви повелели креститься тремя пальцами, прокляв «двухперстное крещение»

1768 - Россия и Польша подписали в Варшаве соглашение с так называемого диссидентского вопроса. Признавая католическую религию господствующей в Польше, Варшавское соглашение предоставляло диссидентам, т.е. православным и протестантам, свободу вероисповедания и полностью уравнивало их в гражданских делах с католиками

1807 - Папа Римский Пий VII подписал буллу In universalis Ecclesiae regimine, которым было восстановлено Галицкую митрополию и признано за ним права, равные правам киевских митрополитов

1852 - Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»

1881 - началось строительство Панамского канала

1887 - Париж и Брюссель стали первыми столицами государств, которые были объединены телефонной связью

1918 - провозглашение независимости Эстонии

1919 - правительства Украины и Польши подписывают соглашение о перемирии

1938 - появилась в продаже зубная щетка со щетиной из нейлона

1942 - начала вещание радиостанция «Голос Америки» (на немецком языке)

1955 - в Багдаде подписан договор (Багдадский пакт) между Ираком и Турцией, к которому впоследствии присоединились Великобритания, Иран и Пакистан

1972 - авария на советской атомной подводной лодке К-19

1973 - на Центральном телевидении СССР впервые вышла телепередача «Очевидное-невероятное»

1985 - состоялись последние выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик СССР, а также в местных Советах народных депутатов

1991 - война в Персидском заливе: многонациональные войска под руководством НАТО начали наземное наступление в Ираке и Кувейте

1994 - Украина присоединилась к Европейской культурной конвенции

2008 - Фидель Кастро официально подал в отставку с поста главы правительства Кубы

24 февраля родились

1463 - Джованни Пико Делла Мирандолла, итальянский мыслитель-гуманист

1744 - Федор Ушаков, русский флотоводец, адмирал. Заслуги Ушакова не были оценены Александром I, который назначил его на второстепенную должность, а в 1807 году вообще отправил в отставку

1786 - Вильгельм Гримм, филолог, сказочник (вместе с братом составил знаменитые сборники немецких сказок)

1842 - Юлиан Романчук, политический руководитель галицийских украинцев, общественный и культурно-образовательный деятель

1865 - Иван Липа, украинский общественный и политический деятель, писатель

1899 - Йохан Греттумсбротен норвежский лыжник, многократный олимпийский чемпион

1899 - Михаил Михайлович Громов, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза

1909 - Риккардо Фреда итальянский режиссер, сценарист, продюсер и актер

1913 - Эммануил Казакевич советский и еврейский писатель, поэт, переводчик, участник Великой Отечественной войны

1917 - Татьяна Яблонская, украинский живописец. Большую популярность и официальные признание получила агитационно-рекламным произведением «Хлеб»

1930 - Григорий Чапкис, хореограф, заслуженный артист Украины, главный балетмейстер ансамбля бального танца «Вдохновение», самой молодой участнице которого 50 лет

1932 - Мишель Легран французский композитор, пианист, дирижер, певец

1932 - Майя Кристалинская советская эстрадная певица, Заслуженная артистка РСФСР

1947 - Елена Соловей советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

1955 - Ален Прост, французский автогонщик, четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1. Один из лучших пилотов Формулы-1 за всю ее историю

1955 - Стив Джобс, американский инженер и предприниматель, соучредитель и генеральный директор американской корпорации Apple Inc

1958 - Сильвия Пфейфер, бразильская актриса «мыльных опер»

1959 - Владимир Горянский, украинский актер, телеведущий, Народный артист Украины

Умерли 24 февраля

1815 - Роберт Фултон американский изобретатель, создатель первого парохода

1856 - Николай Лобачевский русский математик, создатель неевклидовой геометрии

1953 - Сергей Виноградский русский эколог, микробиолог

1975 - Николай Булганин советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза 1975 - Минас Аветисян армянский художник

1993 - Бобби Мур английский футболист

1997 - Ион Войку румынский скрипач и дирижер.