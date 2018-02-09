24 февраля в истории

Знаменательные события
1466 - в Брюгге (Бельгия) состоялась первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского художника Яна ван Эйка
1582 - Папа Римский Григорий XIII издал буллу о переходе на григорианский календарь
1598 - Земский собор в Москве избирает Бориса Годунова на царство
1656 - первосвященники Русской православной церкви повелели креститься тремя пальцами, прокляв «двухперстное крещение»
1768 - Россия и Польша подписали в Варшаве соглашение с так называемого диссидентского вопроса. Признавая католическую религию господствующей в Польше, Варшавское соглашение предоставляло диссидентам, т.е. православным и протестантам, свободу вероисповедания и полностью уравнивало их в гражданских делах с католиками
1807 - Папа Римский Пий VII подписал буллу In universalis Ecclesiae regimine, которым было восстановлено Галицкую митрополию и признано за ним права, равные правам киевских митрополитов
1852 - Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»
1881 - началось строительство Панамского канала
1887 - Париж и Брюссель стали первыми столицами государств, которые были объединены телефонной связью
1918 - провозглашение независимости Эстонии
1919 - правительства Украины и Польши подписывают соглашение о перемирии
1938 - появилась в продаже зубная щетка со щетиной из нейлона
1942 - начала вещание радиостанция «Голос Америки» (на немецком языке)
1955 - в Багдаде подписан договор (Багдадский пакт) между Ираком и Турцией, к которому впоследствии присоединились Великобритания, Иран и Пакистан
1972 - авария на советской атомной подводной лодке К-19
1973 - на Центральном телевидении СССР впервые вышла телепередача «Очевидное-невероятное»
1985 - состоялись последние выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик СССР, а также в местных Советах народных депутатов
1991 - война в Персидском заливе: многонациональные войска под руководством НАТО начали наземное наступление в Ираке и Кувейте
1994 - Украина присоединилась к Европейской культурной конвенции
2008 - Фидель Кастро официально подал в отставку с поста главы правительства Кубы
24 февраля родились
1463 - Джованни Пико Делла Мирандолла, итальянский мыслитель-гуманист
1744 - Федор Ушаков, русский флотоводец, адмирал. Заслуги Ушакова не были оценены Александром I, который назначил его на второстепенную должность, а в 1807 году вообще отправил в отставку
1786 - Вильгельм Гримм, филолог, сказочник (вместе с братом составил знаменитые сборники немецких сказок)
1842 - Юлиан Романчук, политический руководитель галицийских украинцев, общественный и культурно-образовательный деятель
1865 - Иван Липа, украинский общественный и политический деятель, писатель
1899 - Йохан Греттумсбротен норвежский лыжник, многократный олимпийский чемпион
1899 - Михаил Михайлович Громов, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза
1909 - Риккардо Фреда итальянский режиссер, сценарист, продюсер и актер
1913 - Эммануил Казакевич советский и еврейский писатель, поэт, переводчик, участник Великой Отечественной войны
1917 - Татьяна Яблонская, украинский живописец. Большую популярность и официальные признание получила агитационно-рекламным произведением «Хлеб»
1930 - Григорий Чапкис, хореограф, заслуженный артист Украины, главный балетмейстер ансамбля бального танца «Вдохновение», самой молодой участнице которого 50 лет
1932 - Мишель Легран французский композитор, пианист, дирижер, певец
1932 - Майя Кристалинская советская эстрадная певица, Заслуженная артистка РСФСР
1947 - Елена Соловей советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
1955 - Ален Прост, французский автогонщик, четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1. Один из лучших пилотов Формулы-1 за всю ее историю
1955 - Стив Джобс, американский инженер и предприниматель, соучредитель и генеральный директор американской корпорации Apple Inc
1958 - Сильвия Пфейфер, бразильская актриса «мыльных опер»
1959 - Владимир Горянский, украинский актер, телеведущий, Народный артист Украины
Умерли 24 февраля
1815 - Роберт Фултон американский изобретатель, создатель первого парохода
1856 - Николай Лобачевский русский математик, создатель неевклидовой геометрии
1953 - Сергей Виноградский русский эколог, микробиолог
1975 - Николай Булганин советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза 1975 - Минас Аветисян армянский художник
1993 - Бобби Мур английский футболист
1997 - Ион Войку румынский скрипач и дирижер.