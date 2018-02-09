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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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26 февраля в истории

26 февраля именины празднуют: Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Николай, Павел, Светлана, Семен, Степан, Тимофей.

День сопротивления оккупации Крыма
День неторопливости (или День медлительности)

Знаменательные события

1513 - землетрясение разрушило столицу Португалии Лиссабон
1616 - инквизиция освободила Галилео Галилея, который отрекся от своих взглядов, но якобы заявил: «Все-таки она вращается»
1712 - основан Тульский оружейный завод
1714 - в Санкт-Петербурге основан первый российский музей - Кунсткамера
1815 - высланный на Эльбу Наполеон I Бонапарт бежит с острова

1878 - с легкой руки французского филолога Литтре пущен в оборот термин «микроб»
1878 - во Львове начался судебный процесс над Иваном Франко
1886 - в Горловке (Донбасс) получили первый в Российской империи ртуть
1895 - в Огайо (США) запатентовали стеклодувныю машину
1901 - в Москве состоялось первое представление «Трех сестер» Антона Павловича Чехова
1921 - основано Каменец-Подольский государственный педагогический институт им. В. Затонского
1924 - Адольфа Гитлера осуждают на пять лет тюрьмы за «Пивной путч»
1930 - В Нью-Йорке убивают одного из боссов американской мафии Тома Рейна; начинается крупнейшая в истории Нью-Йорке война мафиозных кланов
1935 - изобретатель Роберт Ватсон-Ватт впервые продемонстрировал созданный им радар
1936 – в Германии выпущен первый «народный» автомобиль «Фольксваген»
1944 -  главу Провода украинских националистов Андрея Мельника заключили в немецком концлагере близ города Ораниенбург «Заксенхаузен»
1987 - англиканская церковь разрешила женщинам быть священниками
1992 - Украина установила дипломатические отношения с Финляндией
1994 - на XVII Олимпийских зимних играх в Лиллехаммере в Норвегии 16-летняя фигуристка Оксана Баюл стала первой в истории независимой Украины олимпийской чемпионкой

2001 - в Афганистане были уничтожены две колоссальные каменные статуи Будды
2004 - Парламент Европейского Союза принял декларацию, в которой официально признал сталинскую депортацию чеченского народа 23 февраля 1944 актом геноцида
2006 - окончание XX зимних Олимпийских игр в Турине

2014 - День сопротивления оккупации Крыма. В Симферополе прошел митинг крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма 

26 февраля  родились

1802 - Виктор Гюго, французский писатель. Его творчество очень разнообразно: романы, лирическая поэзия, драмы в стихах и прозе, политические речи в Палате пэров, многочисленные письма
1808 - Оноре Домье, французский художник, мастер сатирического рисунка и литографии
1829 - Леви Страусс, американский промышленник, основатель компании Levi Strauss & Co, изобретатель джинсов
1842 - Николя Камиль Фламмарион, французский ученый, автор «Популярной астрономии»
1846 - «Буффало Билл» (Уильям Фредерик Коди), американский разведчик в войнах Дикого Запада, от которого пошла традиция ковбойских родео
1868 - Лев Лопатинский, актер и режиссер, директор Русского народного театра (Галичина).
1869 - Надежда Крупская русская революционерка, советский партийный деятель, супруга В.И. Ленина
1892 - Петр Барановский, советский архитектор-реставратор, археолог, который еще в 1966 году публично выступил с требованием восстановления собора Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве
1903 - Гавриил Шульц советский художник и скульптор, искусствовед
1928 - Фетс Домино, звезда американского рок-н-ролла
1928 - Ариэль Шарон израильский военный деятель и политик, премьер-министр Израиля (2001-2006)
1932 - Джонни Кэш, влиятельный американский певец-композитор жанров кантри, рокабилли и рок-н-ролл, дважды награждении премией «Грэмми»

1933 -  Любомир Гузар, Митрополит УГКЦ, кардинал

1937 - Леонид Марягин советский и российский кинорежиссер и сценарист, Народный артист России

1938 -  Александр Проханов советский и российский политический деятель, писатель, публицист

1941 -  Евгений Жариков советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

Умерли 26 февраля

 1910 – Мокрицкий Аполлон Николаевич, украинский живописец, педагог  

1944 - Петр Струве русский философ, историк и общественный деятель

1969 - Карл Ясперс немецкий философ, психолог и психиатр

 1971 - Фернандель французский актер, знаменитый комик

1976 – Скоропадская Елизавета Павловна, скульптор, старшая дочь гетмана Павла Скоропадского

1982 - Тэйносуке Кинугаса японский актер, кинорежиссёр

1986 - Людмила Руденко советская шахматистка, 2-я чемпионка мира по шахматам, международный гроссмейстер.

Общество Галилео Галилей Кунсткамера
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