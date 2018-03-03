Анекдоты недели - 138 Я, как Юлий Цезарь, умею делать несколько дел сразу. Например, плохо себя чувствовать, хреново выглядеть и хотеть спать.

Никогда не хвалю себя просто так. Такой вот я молодец.

***

Пришел мужик в бар, ставит на стойку будильник и давай рюмку за рюмкой в себя закидывать. Бармен:

- Скажите, а зачем вам будильник?

- А это чтобы знать, когда пора домой.

Через время мужик берет будильник, расплачивается:

- Все, пора домой, уже два...

Бармен:

- Позвольте, сейчас только полдесятого.

- Будильника два!..

***

- Ну что, прошла собеседования на всех трех фирмах?

- Ага.

- А сама куда хочешь?

- На ручки.

***

Прочитал советы, как выжить в кризис.

Пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а баночку на работу приносить, продукты покупать по акции, одежду - на распродажах, в кино ходить не чаще одного раза в месяц...

Вопрос! А если я и до кризиса так жил, что делать?

***

Лучший муж - космонавт: зарплата большая, по полгода в командировке, а если возвращается, то вся страна знает.

***

- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?

- Он первый начал!

***

Если постоянно говорить своей девушке, какая она красивая, умная и стройная, то через некоторое время ее начнут одолевать сомнения, того ли козла она осчастливила.

***

- Официант, почему ваши котлеты так водкой пахнут?!

Официант, отступая от столика на пару шагов:

- А сейчас?

***

- Кажется, я сегодня не выспался.

- Ты каждое утро это говоришь.

- Да, но не каждое утро я наливаю в кофе майонез.

***

Вчера изучал родословную моего пса... Указаны все предки за 300 лет!..

Хорошо, что он ее не видел, а то мне пришлось бы по утрам ему газету, кофе и тапки приносить.

***

У физрука было четыре сына: первый, второй, первый, второй.

***

Никого не волнуют твои проблемы. Людям просто интересно, как ты выкрутишься.

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Конькобежец из Анголы принес своей сборной медали... Где он их взял, никто не знает.

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Если вы вдруг себя плохо почувствовали, сожмите виски пальцами и начинайте медленно вращать по часовой стрелке... А затем выпейте его.

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Василий Петрович из Ворохты, собираясь на охоту, по ошибке взял сигареты сына и уже к обеду на лесной поляне застрелил трех жирафов.