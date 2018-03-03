Анекдоты недели - 138

Никогда не хвалю себя просто так. Такой вот я молодец.
***
Пришел мужик в бар, ставит на стойку будильник и давай рюмку за рюмкой в себя закидывать. Бармен:
- Скажите, а зачем вам будильник?
- А это чтобы знать, когда пора домой.
Через время мужик берет будильник, расплачивается:
- Все, пора домой, уже два...
Бармен:
- Позвольте, сейчас только полдесятого.
- Будильника два!..
***
- Ну что, прошла собеседования на всех трех фирмах?
- Ага.
- А сама куда хочешь?
- На ручки.
***
Прочитал советы, как выжить в кризис.
Пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а баночку на работу приносить, продукты покупать по акции, одежду - на распродажах, в кино ходить не чаще одного раза в месяц...
Вопрос! А если я и до кризиса так жил, что делать?
***
Лучший муж - космонавт: зарплата большая, по полгода в командировке, а если возвращается, то вся страна знает.
***
- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?
- Он первый начал!
***
Если постоянно говорить своей девушке, какая она красивая, умная и стройная, то через некоторое время ее начнут одолевать сомнения, того ли козла она осчастливила.
***
- Официант, почему ваши котлеты так водкой пахнут?!
Официант, отступая от столика на пару шагов:
- А сейчас?
***
- Кажется, я сегодня не выспался.
- Ты каждое утро это говоришь.
- Да, но не каждое утро я наливаю в кофе майонез.
***
Вчера изучал родословную моего пса... Указаны все предки за 300 лет!..
Хорошо, что он ее не видел, а то мне пришлось бы по утрам ему газету, кофе и тапки приносить.
***
У физрука было четыре сына: первый, второй, первый, второй.
***
Никого не волнуют твои проблемы. Людям просто интересно, как ты выкрутишься.
***
Конькобежец из Анголы принес своей сборной медали... Где он их взял, никто не знает.
***
Если вы вдруг себя плохо почувствовали, сожмите виски пальцами и начинайте медленно вращать по часовой стрелке... А затем выпейте его.
***
Василий Петрович из Ворохты, собираясь на охоту, по ошибке взял сигареты сына и уже к обеду на лесной поляне застрелил трех жирафов.
Мужчинам на заметку: девушки, которые не едят после шести, пьянеют в два раза быстрее!...
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