17 апреля в истории

Знаменательные события
1492 - Христофор Колумб подписал контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию
1607 - 21-летний Арман Жан дю Плеси де Ришелье посвящен в духовный сан. Начался его долгий путь к вершинам власти
1722 - царь Петр I ввел налог на ношение бороды в размере 50 рублей в год
1824 - подписана российско-американская Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке
1856 - город Квебек провозглашен столицей Канады
1875 - англичанин Невил Чемберлен изобрел бильярдную игру «снукер»
1877 - Лев Толстой завершил написание романа «Анна Каренина»
1895 - подписан Симоносэкский договор, завершивший первую японско-китайскую войну
1912 - Россию потрясло событие, получившее название «Ленский расстрел»
1924 - создана голливудская киностудия «Metro-Goldwyn-Mayer»
1941 - инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию
1941 - Югославия капитулировала во 2-й мировой войне
1944 - завершилась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция
1964 - начался выпуск компанией «Форд мотор компани» автомобиля «Форд Мустанг»
1968 - впервые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных»
1970 - в Киеве открыт дворец «Украина»
1982 - английская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой от Англии
1991 - Верховный Совет Украинской ССР принял закон о реабилитации жертв политических репрессий
1994 - группа Pink Floyd на четыре недели возглавила в Великобритании список самых популярных альбомов со своей новой работой Division Bell
17 апреля родились
1745 - Щедрин Семен Федорович, русский художник
1837 - Джон Морган, американский банкир, создатель компании «Дженерал электрик»
1894 - Борис Щукин советский актер театра и кино, Народный артист СССР
1894 - Никита Хрущев, Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР. Развенчал культ личности Сталина, провел ряд демократических преобразований аппарата, амнистировал политических заключенных и начал космическую программу Советского Союза
1895 - Александр Вениаминович Хвосте́нко-Хвосто́в, российский и украинский советский художник — авангардист и дизайнер. Лауреат Сталинской премии второй степени
1908 - Уильям Холден, американский актер, лауреат «Оскара» («Сабрина», «Сансет бульвар»)
1929 - Джеймс Ласт, немецкий композитор, аранжировщик, руководитель знаменитого эстрадного оркестра
1931 - Любомир Романкив, ведущий учёный компании IBM в области компьютерных технологий, изобретатель процессов создания индуктивных и магниторезистивных головок для записи информации, что сделало возможным появление жёстких дисков и персональных
1935 - Виктор Турянчик, украинский футболист, центральный защитник киевского «Динамо», заслуженный мастер спорта. Четырежды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР, был капитаном киевлян
1941 - Александра Дорохина советская и российская актриса театра и кино
1951 - Оливия Хасси, английская киноактриса, исполнительница главной роли в фильме Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта»
1954 – Александр Кузьмук, министр обороны Украины (1996 - 2001, 2004)
1959 - Шон Бин, английский киноактер («Сайлент Хилл», «Властелин колец», «Троя»)
1967 - Лиз Фэйр, известная американская альтернативная исполнительница
1967 - Валерия, известная российская певица
1972 - американская актриса Дженнифер Гарнер («Сорвиголова», «Электра»)
1975 - Виктория Адамс-Бекхэм, британская исполнительница, бывшая вокалистка группы Spice Girls
1977 - Анастасия Макаревич, гитаристка и вокалистка российского трио «Лицей»
Умерли 17 апреля
1790 - Бенджамин Франклин американский государственный деятель, ученый, один из отцов-основателей США
1873 — Семен Гулак-Артемовський, украинський композитор, певец, артист
1942 - Дмитрий Ушаков русский филолог, советский языковед, член-корреспондент АН СССР
1970 - Павел Луспекаев советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
1970 - Алексий I патриарх Московский и всея Руси (1945-1970)
1993 - Николай Крюков советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
2003 - Сергей Юшенков российский политический деятель, кандидат философских наук
2008 - Михаил Танич советский и российский поэт-песенник
2014 - Габриэль Гарсиа Маркес колумбийский писатель-прозаик, журналист, Нобелевский лауреат.