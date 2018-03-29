17 апреля в истории 17 апреля именины празднуют: Адриан, Вениамин, Георгий, Иосиф, Николай, Федор, Яков.

Всемирный день гемофилии

Радоница

День работников пожарной охраны Украины

Знаменательные события

1492 - Христофор Колумб подписал контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию

1607 - 21-летний Арман Жан дю Плеси де Ришелье посвящен в духовный сан. Начался его долгий путь к вершинам власти

1722 - царь Петр I ввел налог на ношение бороды в размере 50 рублей в год

1824 - подписана российско-американская Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке

1856 - город Квебек провозглашен столицей Канады

1875 - англичанин Невил Чемберлен изобрел бильярдную игру «снукер»

1877 - Лев Толстой завершил написание романа «Анна Каренина»

1895 - подписан Симоносэкский договор, завершивший первую японско-китайскую войну

1912 - Россию потрясло событие, получившее название «Ленский расстрел»

1924 - создана голливудская киностудия «Metro-Goldwyn-Mayer»

1941 - инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию

1941 - Югославия капитулировала во 2-й мировой войне

1944 - завершилась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция

1964 - начался выпуск компанией «Форд мотор компани» автомобиля «Форд Мустанг»

1968 - впервые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных»

1970 - в Киеве открыт дворец «Украина»

1982 - английская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой от Англии

1991 - Верховный Совет Украинской ССР принял закон о реабилитации жертв политических репрессий

1994 - группа Pink Floyd на четыре недели возглавила в Великобритании список самых популярных альбомов со своей новой работой Division Bell

17 апреля родились

1745 - Щедрин Семен Федорович, русский художник

1837 - Джон Морган, американский банкир, создатель компании «Дженерал электрик»

1894 - Борис Щукин советский актер театра и кино, Народный артист СССР

1894 - Никита Хрущев, Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР. Развенчал культ личности Сталина, провел ряд демократических преобразований аппарата, амнистировал политических заключенных и начал космическую программу Советского Союза

1895 - Александр Вениаминович Хвосте́нко-Хвосто́в, российский и украинский советский художник — авангардист и дизайнер. Лауреат Сталинской премии второй степени

1908 - Уильям Холден, американский актер, лауреат «Оскара» («Сабрина», «Сансет бульвар»)

1929 - Джеймс Ласт, немецкий композитор, аранжировщик, руководитель знаменитого эстрадного оркестра

1931 - Любомир Романкив, ведущий учёный компании IBM в области компьютерных технологий, изобретатель процессов создания индуктивных и магниторезистивных головок для записи информации, что сделало возможным появление жёстких дисков и персональных

1935 - Виктор Турянчик, украинский футболист, центральный защитник киевского «Динамо», заслуженный мастер спорта. Четырежды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР, был капитаном киевлян

1941 - Александра Дорохина советская и российская актриса театра и кино

1951 - Оливия Хасси, английская киноактриса, исполнительница главной роли в фильме Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта»

1954 – Александр Кузьмук, министр обороны Украины (1996 - 2001, 2004)

1959 - Шон Бин, английский киноактер («Сайлент Хилл», «Властелин колец», «Троя»)

1967 - Лиз Фэйр, известная американская альтернативная исполнительница

1967 - Валерия, известная российская певица

1972 - американская актриса Дженнифер Гарнер («Сорвиголова», «Электра»)

1975 - Виктория Адамс-Бекхэм, британская исполнительница, бывшая вокалистка группы Spice Girls

1977 - Анастасия Макаревич, гитаристка и вокалистка российского трио «Лицей»

Умерли 17 апреля

1790 - Бенджамин Франклин американский государственный деятель, ученый, один из отцов-основателей США

1873 — Семен Гулак-Артемовський, украинський композитор, певец, артист

1942 - Дмитрий Ушаков русский филолог, советский языковед, член-корреспондент АН СССР

1970 - Павел Луспекаев советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР

1970 - Алексий I патриарх Московский и всея Руси (1945-1970)

1993 - Николай Крюков советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР

2003 - Сергей Юшенков российский политический деятель, кандидат философских наук

2008 - Михаил Танич советский и российский поэт-песенник

2014 - Габриэль Гарсиа Маркес колумбийский писатель-прозаик, журналист, Нобелевский лауреат.