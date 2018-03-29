Жилой комплекс «Лесной квартал»: комфорт и природа Для жителей Киева или желающих поселиться рядом со столицей покупка квартиры в городе-спутнике равносильна приобретению загородного дома – свежий воздух, вместо смога, звуки природы вместо столичного шума и наслаждение лесом вместо каменных «джунглей».

Почему квартира в Броварах – идеальное предложение для киевлян и собирающихся стать ими

ЖК «Лесной квартал» – это комплекс из 10 жилых зданий (6 уже готовы для жизни и частично обитаемы, а последнее сдадут в эксплуатацию в 2019). Он расположен в центре Броваров и имеет развитую инфраструктуру: детский сад и школу, остановка транспорта и метро, парк и лес, детские и спорплощадки.

Здания возводятся из экологичных материалов. Это надежные жилые дома монолитно – каркасной конструкции с кирпичными стенами, утепленными минераловатной штукатуркой и покрытыми декоративной штукатуркой.

Выбрать и купить жилье комфорт-класса в ЖК «Лесной квартал» можно на сайте http://l-kvartal.com.ua/, среди предложений 1-комнатные от 40 м², «двушки» от 62 м² и трехкомнатные апартаменты от 81 м². Сейчас действуют скидки, о которых можно узнать у менеджеров.

Все квартиры с современными планировками, централизованным отоплением от автономной районной котельной, металлопластиковыми двухкамерными окнами и высотой – 2,7 и 5 метра. Это экономное и выгодное вложение средств, особенно если учесть цену квартир в Киеве.

Преимущества ЖК «Лесной квартал»:

• Здания построены высокотехнологическим способом, обеспечивающим оптимальные звуко- и теплоизоляционные свойства. Строители гарантируют долгий срок эксплуатации, надежность, пожаробезопасность и сейсмическую устойчивость домов.

• В ЖК «Лесной квартал» входит детский сад (расстоянии до него 5 минут пешком). Это новое красивое здание, в котором для детей предусмотрены просторные, светлые игровые комнаты и спальни, детские и спортивные площадки и эстетичный ландшафтный дизайн.

• Детсад построен из экологически безопасных материалов и с инновационными коммуникационными сетями. Продукты и другие товары можно приобретать в супермаркете, расположенном в 5 минутах ходьбы или в торгово-развлекательном центре «Терминал» (15 минут пешком).

• Школа рядом, 10 минут ходьбы. Для любителей тихого отдыха на природе рядом сосновый лес (5 минут), а также парк (10 минут).

• Возле жилого комплекса расположена остановка автобусов, которые за 10 – 15 минут довозят до станции метро «Лесная». Открытая парковка и новая асфальтная дорога обеспечивает удобство владельцам квартир с собственным автотранспортом.

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