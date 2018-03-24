Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 141

— Девушка, это не вы вчера на корпоративе танцевали в одном нижнем белье? – Я? В нижнем белье? Вы, наверное, рано ушли.

Пришел пьяный сосед и попросил политического убежища. Следом ворвалась его жена со скалкой и наплевала на все нормы международного права.

***

Узнав от отца, что нынешние лицеи раньше назывались ПТУ, Вовочка написал в сочинении: "Пушкин провел шесть лет в Царскосельском ПТУ".

***

"Английский за одну ночь. Пособие для полярников".

***

- Сема, ты что сейчас делаешь?

- Заливную рыбу.

- Ого! Ты умеешь готовить заливную рыбу?

- А чего ее готовить-то: кусок воблы, глоток пива...

***

- Вася, а почему ты меня сегодня ночью называл Наденькой?
- Маша, ты не поверишь! Приснилось, что я - Ленин!

***

Сели за стол добры молодцы и красны девицы. И через два стаканчика сделались они красными молодцами и добрыми девицами..

***

Алло, международный валютный фонд?
- Да!
- Вы обещали перевести деньги.
- Переводим, деньги - это "mоnеу".

***

— Сколько вам нужно времени?
— Сделаю за час в течение недели.

***

Закодированный муж на четвереньках приползает домой. 
— Жена! Вызывай милицию! 
— Что случилось? 
— Меня взломали!

***

В Венеции у тех, кто проплывает на красный свет, полицейские отбирают на месяц плавки.

***

Объявление: «ТЮЗ. Работа. Не волк».

***

— Слушай, а у тебя машин, в минус 25  заводится?
— А хрен ее знает, она не открывается...

***

Мой прадед рассказывал, что как только увидел «Титаник», то сразу заявил, что судно утонет. Но никто его не слушал. Он старался предупредить людей, но все напрасно — его обозвали алкоголиком и выгнали из кинотеатра.

***

— Подскажите, где можно получить права на вождение танка и БТР?
— Господи, да катайся так, кто ж тебя остановит!

Досуг Курьезы Юмор
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