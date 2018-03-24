Анекдоты недели - 141

Пришел пьяный сосед и попросил политического убежища. Следом ворвалась его жена со скалкой и наплевала на все нормы международного права.
***
Узнав от отца, что нынешние лицеи раньше назывались ПТУ, Вовочка написал в сочинении: "Пушкин провел шесть лет в Царскосельском ПТУ".
***
"Английский за одну ночь. Пособие для полярников".
***
- Сема, ты что сейчас делаешь?
- Заливную рыбу.
- Ого! Ты умеешь готовить заливную рыбу?
- А чего ее готовить-то: кусок воблы, глоток пива...
***
- Вася, а почему ты меня сегодня ночью называл Наденькой?
- Маша, ты не поверишь! Приснилось, что я - Ленин!
***
Сели за стол добры молодцы и красны девицы. И через два стаканчика сделались они красными молодцами и добрыми девицами..
***
Алло, международный валютный фонд?
- Да!
- Вы обещали перевести деньги.
- Переводим, деньги - это "mоnеу".
***
— Сколько вам нужно времени?
— Сделаю за час в течение недели.
***
Закодированный муж на четвереньках приползает домой.
— Жена! Вызывай милицию!
— Что случилось?
— Меня взломали!
***
В Венеции у тех, кто проплывает на красный свет, полицейские отбирают на месяц плавки.
***
Объявление: «ТЮЗ. Работа. Не волк».
***
— Слушай, а у тебя машин, в минус 25 заводится?
— А хрен ее знает, она не открывается...
***
Мой прадед рассказывал, что как только увидел «Титаник», то сразу заявил, что судно утонет. Но никто его не слушал. Он старался предупредить людей, но все напрасно — его обозвали алкоголиком и выгнали из кинотеатра.
***
— Подскажите, где можно получить права на вождение танка и БТР?
— Господи, да катайся так, кто ж тебя остановит!
Несчастный случай произошел на фестивале пива - в гараж наведалась жена....
У меня в детстве была кукла - не оторвать глаз. Но я росла девочкой сильной и глаз таки оторвала…...
Я не умела садиться на шпагат до тех пор, пока не сварила ребенку кисель......
Я, как Юлий Цезарь, умею делать несколько дел сразу. Например, плохо себя чувствовать, хреново выглядеть и хотеть спать....
Мужчинам на заметку: девушки, которые не едят после шести, пьянеют в два раза быстрее!...