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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 09:06116

23 апреля в истории

23 апреля именины празднуют: Терентий, Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Федор. Яков.

День английского языка
День испанского языка
Всеукраинский день психолога
Всемирный день книги и авторского права

Знаменательные события

215 до н. э. - в Риме открыли храм Венеры, который вскоре стал местом поклонения куртизанок (из-за чего 23 апреля римляне стали считать днем проституток)
303 - по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине обезглавили Георгия Победителя, который позже был канонизований церковью
971 - византийские войска осадили Доростол (ныне Силистрия), в котором оборонялись русичи во главе со Святославом
1169 - власть в Египте захватил Салах ад-Дин
1185 - несмотря на затмение солнца, князь новгород-северский Игорь Святославич вместе с братом Всеволодом выступил в поход против половцев
1348 - английский король Эдуард III основывает орден Подвязки.
1635 - в Бостоне основана первая в США публичная школа
1656 - собор церковных иерархов Московского царства постановил отлучать от церкви всех, кто крестится двумя перстами
1836 - в Петербурге вышел первый номер журнала «Современник»
1867 - английская королева Виктория и французский император Наполеон III отклонили план строительства тоннеля под Ла-Маншем
1907 - Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие на двухмачтовом судне
1908 - в Москве началось одно из самых больших наводнений в истории города
1913 - спуск на воду «Аквитании», единственного лайнера, который принял участие в обеих мировых войнах
1916 - Александр Колчак (будущий лидер белого движения России) получил звание адмирала
1918 - Украинская Центральная Рада обязалась поставлять кайзеровской Германии продовольствие для нужд армии
1928 - Верховный Суд Канады постановил, что женщины не являются «персонами» (физическими лицами)
1929 - открылась XVI конференция ВКП (б), на которой был принят 1-й пятилетний план (советская пятилетка)
1942 - в Германии объявлена сельскохозяйственная повинность для мальчиков 14-16 лет и девочек 16-17 лет.
1951 - учрежден Олимпийский комитет СССР
1956 - состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе, штат Невада.
1959 - на I съезде журналистов Украины было провозглашено создание Союза журналистов Украины
1985 - апрельский Пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашен курс на проведение перестройки

23 апреля  родились

1564 - Уильям Шекспир, известный английский поэт эпохи Возрождения
1693 - Уильям Кеслон, английский гравер, типограф. Разработанные им шрифты стали основой рисунка многих современных шрифтов
1775 - Джозеф Меллорд Уильям Тернер, английский мастер романтического живописи
1791 - Джеймс Бьюкенен 15-й президент США (1857-1861), государственный и политический деятель
1804 - Мария Тальони итальянская балерина, центральная фигура в балете эпохи романтизма

1858 - Макс Планк немецкий физик, основатель квантовой теории, Нобелевский лауреат

1869 - Борис Розинг советский инженер-физик, автор первых опытов по телевидению

1884 - Шмальгаузен Иван Иванович, российский биолог, зоолог, теоретик эволюционного учения, организатор науки, академик АН СССР
1891 - Сергей Прокофьев русский композитор, пианист и дирижер
1918 - Дрюон Морис - французский писатель. Всего Дрюон написал свыше 50 романов, драматургических поэм и пьес. Он стал одним из 75 обладателей Большого креста ордена Почетного легиона - высшей государственной награды Франции
1918 - Георгий Вицин, киноактер («Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция Ы», «Кавказская пленница», «Семь стариков и одна девушка»)
1920 –Григорий Тютюнник, украинский писатель
1922 - Шейх Назим Кибриси, мусульманский религиозный деятель и святой, великий муфтий и духовный лидер суфийского ордена Золотой Цепь Накшбанди-Гаккани. Основатель Исламской Верховной Рады Америки (ИВРА) США
1923 - Василий Сидорович Земляк (настоящее имя – Вацлав Вацык) украинский писатель и киносценарист

1930  - Глеб Скороходов советский и российский писатель, телеведущий, Заслуженный деятель искусств России

Умерли 23 апреля

 1605 - Борис Годунов фактический правитель России в 1587-1598, русский царь (1598-1605)

1616 - Мигель де Сервантес испанский писатель

1616 - Уильям Шекспир английский драматург и поэт

 1850 - Уильям Уордсуорт английский поэт-романтик, основатель "озерной школы"

 1861 - Алексей Ермолов русский военачальник и государственный деятель

 1976 - Карл Шефер австрийский фигурист, двукратный олимпийский чемпион

 1986 - Юрий Гуляев советский оперный и эстрадный певец, композитор, Народный артист СССР

2007 - Борис Ельцин советский и российский государственный деятель, политик, 1-й Президент РФ (1991-1999)

 2008 - Анатолий Митяев советский писатель, сценарист, редактор. 

Общество День психолога
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