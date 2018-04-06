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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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24 апреля в истории

24 апреля именины празднуют: Прохор, Ефим, Петр, Яков.

Международный день солидарности молодежи
Всемирный день защиты лабораторных животных

Знаменательные события

1479 до н.э. - Тутмос III занял трон Египта, хотя фактическая власть все больше переходила в руки Хатшепсут
1184 до н.э. - по преданию, в этот день греческие воины смогли пробраться в Трою при помощи троянского коня
1605 - московский престол занял 16-летний Федор Борисович, сын Бориса Годунова
1617 - на мосту Лувра по приказу короля Людовика XIII убили фактического правителя Франции маркиза Кончини
1646 - на Закарпатье заключили Ужгородскую церковную унию

1671 - Степан Разин был выдан царским воеводам и вскоре казнен
1771 – на  побережье японского острова Ишигаки обрушилось цунами высотой 85 м

1793 - на Правобережье образовали православную епархию

1800 - основана Библиотека конгресса США
1833 - в США запатентована газированная вода
1846 - началась американо-мексиканская война.
1877 - Россия объявила войну Османской империи
1884 - Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана
1900 - издана основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование снов»
1916 - в Дублине произошло восстание, вошедшее в историю как «Красная пасха»
1918 - на тайном совещании с командованием немецкой армии генерал Павел Скоропадский договорился о поддержке немцами свержения Центральной Рады
1919 - большевики на один день захватили Киев
1940 - Генрих Гиммлер подписал приказ о создании концентрационного лагеря в Освенциме
1953 - английская королева Елизавета II предоставила рыцарский титул Уинстону Черчиллю
1957 - на Государственном совещании КНР Мао Цзедун заявил: «Не надо читать много книг»
1964 - в Копенгагене была обезглавлена Русалочка
1967 - в Греции хунта «черных полковников» запретила ношение мини-юбок
1987 - в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях
2004 - Виталий Кличко в бою с Кори Сандерсом завоевал вакантный титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC 

24 апреля родились

1533 - Вильгельм I Оранский, первый Штатгальтер Голландии, граф Нассауський и принц Оранский
1706 - Джованни Мартини, итальянский композитор, учитель Баха, Моцарта, Глюка
1743 - Эдмунд Картрайт, английский изобретатель механического ткацкого станка
1791 - Николай Александрович Бестужев, декабрист, историк русского флота, художник.
1845 - Карл Фридрих Георг Шпителер, швейцарский писатель, романист, эссеист, лауреат Нобелевской премии 1919 года
1846 - Иван Григорьевич Верхратский, украинский натуралист, педагог, языковед, писатель

1873 - Эдуард Клапаред швейцарский психолог, представитель функционализма

1897 - Бенджамин Ли Уорф американский лингвист и этнограф
1898 - Анатолий Петрович Кторов, актер МХАТа, киноактер («Процесс о трех миллионах», «Праздник Святого Йоргена», «Война и мир»)
1905 - Роберт Пенн Уоррен американский поэт, писатель, литературный критик

 1906 - Вера Романова русская Княжна императорской крови

 1930 - Юрий Левада российский социолог и политолог
1934 - Ширли Маклейн, американская актриса
1936 - Джилл Айрленд, англо-американская актриса
1942 - Барбара Стрейзанд, американская певица и актриса
1952 - Жан-Поль Готье, французский модельер. После работы у Пьера Кардена создал в 1978 свою первую коллекцию
1957 - Борис Уильямс, ударник группы «The Cure»
1988 - Шишков Ратмир, российский певец, рэпер

Умерли 24 апреля

 1731 - Даниэль Дефо английский писатель и публицист

1783 - Григорий Орлов российский государственный деятель, граф

1852 - Василий Жуковский русский поэт-романтик

1967 - Владимир Комаров советский военный летчик, инженер-испытатель, летчик-космонавт СССР 1989 - Елена Благинина советская поэтесса, автор стихов для детей

1991 - Никита Михайловский советский актер театра и кино

2004 - Эсте Лаудер американская бизнес-леди, основательница косметической империи «Estee Lauder». 

Общество Международный день солидарности молодежи
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