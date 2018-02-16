19 июля в истории 19 июля именины празднуют: Валентин, Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Василий, Виктор, Глеб, Иннокентий, Марфа, Федор, Феликс, Ульяна.

Знаменательные события

1789 - французский пока еще малоизвестный депутат М. Робеспьер (будущий лидер Французской революции) впервые поддержал революционеров

1790 - произошло Керченское сражение между русской и турецкой эскадрами

1870 - началась франко-прусская война (по ее итогам осуществилось объединение Германии)

1900 - в Париже открылось метро Парижский метрополитен, один из старейших в мире

1920 - в России началась борьба с неграмотностью населения, в связи с этим создается чрезвычайная комиссия

1926 - город Екатеринослав был переименован в Днепропетровск

1928 - Китай провел ревизию всех договоров с европейскими государствами и разорвал те из них, которые посчитал "несправедливыми"

1930 - правительство Финляндии депортировало из страны всех лидеров финской компартии в Советский Союз

1941 - народным комиссаром обороны СССР назначен И. В. Сталин

1949 - азиатское государство Лаос добивается получения независимости от Франции

1952 - открылись XV летние Олимпийские игры в Хельсинки (Финляндия)

1969 - 14 крупнейших индийских банков было национализировано правительством Индиры Ганди

1980 - XXII Олимпийские игры открылись в Москве

1996 - открылись XXVI летние Олимпийские игры в Атланте (США)

2003 - была проведена первая в мире операция по пересадке языка

19 июля - родились

1814 - Сэмюэл Кольт, американский конструктор и промышленник, вошел в историю, как реформатор револьверного оружия

1846 - Эдуард Чарлз Пикеринг, американский астроном, изобретатель (создал Американскую ассоциацию наблюдателей переменных звёзд, объединяющую квалифицированных любителей астрономии)

1876 - Владимир Моисеевич Чеховский, украинский политический и религиозный деятель, социал-демократ, председатель Совета министров Украинской народной республики в декабре 1918 — феврале 1919

1878 - Павла Леонтьевна Вульф, русская актриса, учитель Фаины Раневской

1893 - Владимир Маяковский, русский поэт (покончил жизнь самоубийством)

1898 - Герберт Маркузе немецкий и американский философ и социолог

1910 - Франсиско Колоане чилийский писатель

1910 - Франсиско Колоане Карденас, чилийский писатель, прославился морскими произведениями

1929 - Галина Александровна Зубченко, советская и украинская художница, общественный деятель, одна из основателей художественной секции Клуба творческой молодёжи «Современник» в Киеве

1934 - Александр Ширвиндт, советский и российский актёр театра и кино.

1935 - Василий Ливанов, советский и российский актер, сценарист, режиссер, Народный артист РСФСР

1938 - Вахтанг Кикабидзе, советский и грузинский актёр (знаменитая комедия "Мимино"), певец и режиссёр

1939 - депутат Леонид Деркач, генерал армии, бывший глава Службы Безопасности Украины

1941 - Наталья Бессмертнова советская балерина, педагог, Народная артистка СССР

1946 - Илие Настасе, румынский теннисист, первый теннисист миллионер

1971 - Виталий Кличко, украинский боксёр - тяжеловес, чемпион мира по боксу среди профессионалов, политик, мэр Киева

Умерли 19 июля

1374 - Франческо Петрарка итальянский поэт

1855 - Константин Батюшков русский поэт

1943 - Екатерина Буданова советский летчик-истребитель

1945 – Августин Волошин, президент Карпатской УНР (погиб в советской тюрьме)

1984 - Фаина Раневская советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

1990 - Георгий Бурков советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР

2009 - Савва Ямщиков русский реставратор, искусствовед, публицист, заслуженный деятель России

2015 - Галина Прозуменщикова советская пловчиха, олимпийская чемпионка.