19 июля в истории

Знаменательные события
1789 - французский пока еще малоизвестный депутат М. Робеспьер (будущий лидер Французской революции) впервые поддержал революционеров
1790 - произошло Керченское сражение между русской и турецкой эскадрами
1870 - началась франко-прусская война (по ее итогам осуществилось объединение Германии)
1900 - в Париже открылось метро Парижский метрополитен, один из старейших в мире
1920 - в России началась борьба с неграмотностью населения, в связи с этим создается чрезвычайная комиссия
1926 - город Екатеринослав был переименован в Днепропетровск
1928 - Китай провел ревизию всех договоров с европейскими государствами и разорвал те из них, которые посчитал "несправедливыми"
1930 - правительство Финляндии депортировало из страны всех лидеров финской компартии в Советский Союз
1941 - народным комиссаром обороны СССР назначен И. В. Сталин
1949 - азиатское государство Лаос добивается получения независимости от Франции
1952 - открылись XV летние Олимпийские игры в Хельсинки (Финляндия)
1969 - 14 крупнейших индийских банков было национализировано правительством Индиры Ганди
1980 - XXII Олимпийские игры открылись в Москве
1996 - открылись XXVI летние Олимпийские игры в Атланте (США)
2003 - была проведена первая в мире операция по пересадке языка
19 июля - родились
1814 - Сэмюэл Кольт, американский конструктор и промышленник, вошел в историю, как реформатор револьверного оружия
1846 - Эдуард Чарлз Пикеринг, американский астроном, изобретатель (создал Американскую ассоциацию наблюдателей переменных звёзд, объединяющую квалифицированных любителей астрономии)
1876 - Владимир Моисеевич Чеховский, украинский политический и религиозный деятель, социал-демократ, председатель Совета министров Украинской народной республики в декабре 1918 — феврале 1919
1878 - Павла Леонтьевна Вульф, русская актриса, учитель Фаины Раневской
1893 - Владимир Маяковский, русский поэт (покончил жизнь самоубийством)
1898 - Герберт Маркузе немецкий и американский философ и социолог
1910 - Франсиско Колоане чилийский писатель
1910 - Франсиско Колоане Карденас, чилийский писатель, прославился морскими произведениями
1929 - Галина Александровна Зубченко, советская и украинская художница, общественный деятель, одна из основателей художественной секции Клуба творческой молодёжи «Современник» в Киеве
1934 - Александр Ширвиндт, советский и российский актёр театра и кино.
1935 - Василий Ливанов, советский и российский актер, сценарист, режиссер, Народный артист РСФСР
1938 - Вахтанг Кикабидзе, советский и грузинский актёр (знаменитая комедия "Мимино"), певец и режиссёр
1939 - депутат Леонид Деркач, генерал армии, бывший глава Службы Безопасности Украины
1941 - Наталья Бессмертнова советская балерина, педагог, Народная артистка СССР
1946 - Илие Настасе, румынский теннисист, первый теннисист миллионер
1971 - Виталий Кличко, украинский боксёр - тяжеловес, чемпион мира по боксу среди профессионалов, политик, мэр Киева
Умерли 19 июля
1374 - Франческо Петрарка итальянский поэт
1855 - Константин Батюшков русский поэт
1943 - Екатерина Буданова советский летчик-истребитель
1945 – Августин Волошин, президент Карпатской УНР (погиб в советской тюрьме)
1984 - Фаина Раневская советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
1990 - Георгий Бурков советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
2009 - Савва Ямщиков русский реставратор, искусствовед, публицист, заслуженный деятель России
2015 - Галина Прозуменщикова советская пловчиха, олимпийская чемпионка.
Сегодня, 25 февраля, в последний день Олимпийских игр в корейском Пхенчанге, прошла лыжная гонка с массовым стартом на 30 км...
Сегодня, 22 февраля, в корейском Пхенчанге проходила женская эстафетная гонка по биатлону....
Сегодня, 21 февраля, в корейском Пхенчанге проходят соревнования в командном спринте....
Сегодня, 20 февраля, в корейском Пхенчанге прошла смешанная эстафета в биатлоне....
Сегодня, 16 февраля, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане состоялась лыжная гонка свободным стилем среди мужчин на дистанции 15 км....