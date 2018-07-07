Анекдоты недели - 157

- И что в этих блондинках находят? Они мне так на работе надоели!
- Вы работаете сутенером?
- Что вы, инструктором автошколы.
***
Само по себе начальство не страшно. Страшно, если оно тебя заметит.
***
Он хотел многого добиться в карьере.
Но, кроме песка и глины, там ничего не было.
***
Первым заданием нового телохранителя было похоронить старого.
***
В начале свадьбы невеста была вся в белом, а к концу свадьбы - вся в белом полусладком.
***
Блондинка звонит в такси:
- Алло, это такси?! Я уже полчаса жду вашу машину АПЕЛЬСИНОВОГО цвета!
Оператор такси:
- Девушка, вас уже полчаса ожидает "ОПЕЛЬ" СИНЕГО цвета…
***
- Доктор, я постоянно разговариваю сама с собой.
- Вы мешаете домашним?
- Нет, я живу одна.
- Так и разговаривайте себе на здоровье.
- Да, но я такая зануда...
***
Времена меняются: машина теперь необходимость, а дети роскошь.
***
"Делу время, потехе час", - подумал Петрович в 2 часа ночи. Отключил перфоратор и включил караоке.
***
Моя девушка - вампир: она не целуется со мной, когда я поем чеснока.
***
Учиться никогда не поздно, а если поздно, то можно включить лампу.
***
- Иногда мне хочется ему просто врезать!
- И мне тоже.
- Ага, и тебе тоже!
***
- Здравствуйте, это служба поддержки?
- Да.
- Мне одиноко и очень тоскливо, все задолбало, хочу напиться!
- Поддерживаю.
***
- Привет, Петрович! Где так загорел?
- На нудистском пляже!
- А почему круги белые вокруг глаз?
- Да это от бинокля!
***
- Ура-а-а! Мама приехала! - бежала бабушка, обгоняя своих внуков.
- Британские ученые установили, что шоколад поднимает настроение...
- Они, наверное, еще водку не пробовали....
Группа ухрюпинских туристов отдыхала дикарями и вернулась дикарями. В таком возрасте людей не перевоспитаешь....
Если вы пару раз дадите человеку взаймы, то он уже постоянно будет учитывать вас при планировании своих доходов....
- Британские ученые установили, что шоколад поднимает настроение...
- Они, наверное, еще водку не пробовали....
Классная вещь домофон! Пока муж по лестнице поднимается, жена успевает выключить компьютер и телевизор, повязать передник, положить мобильник... И стоит...