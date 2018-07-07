Анекдоты недели - 157 Была сегодня на приеме у психолога. Рассказала ему подробно про свою жизнь. Он плакал... Еле успокоила!

- И что в этих блондинках находят? Они мне так на работе надоели!

- Вы работаете сутенером?

- Что вы, инструктором автошколы.

***

Само по себе начальство не страшно. Страшно, если оно тебя заметит.

***

Он хотел многого добиться в карьере.

Но, кроме песка и глины, там ничего не было.

***

Первым заданием нового телохранителя было похоронить старого.

***

В начале свадьбы невеста была вся в белом, а к концу свадьбы - вся в белом полусладком.

***

Блондинка звонит в такси:

- Алло, это такси?! Я уже полчаса жду вашу машину АПЕЛЬСИНОВОГО цвета!

Оператор такси:

- Девушка, вас уже полчаса ожидает "ОПЕЛЬ" СИНЕГО цвета…

***

- Доктор, я постоянно разговариваю сама с собой.

- Вы мешаете домашним?

- Нет, я живу одна.

- Так и разговаривайте себе на здоровье.

- Да, но я такая зануда...

***

Времена меняются: машина теперь необходимость, а дети роскошь.

***

"Делу время, потехе час", - подумал Петрович в 2 часа ночи. Отключил перфоратор и включил караоке.

***

Моя девушка - вампир: она не целуется со мной, когда я поем чеснока.

***

Учиться никогда не поздно, а если поздно, то можно включить лампу.

***

- Иногда мне хочется ему просто врезать!

- И мне тоже.

- Ага, и тебе тоже!

***

- Здравствуйте, это служба поддержки?

- Да.

- Мне одиноко и очень тоскливо, все задолбало, хочу напиться!

- Поддерживаю.

***

- Привет, Петрович! Где так загорел?

- На нудистском пляже!

- А почему круги белые вокруг глаз?

- Да это от бинокля!

***

- Ура-а-а! Мама приехала! - бежала бабушка, обгоняя своих внуков.