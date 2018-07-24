Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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12 августа в истории

12 августа День Ангела у Ивана, Анжелики, Павла, Анатолия, Максима, Валентина.

Международный день молодежи
День строителя
День работников ветеринарной медицины

Знаменательные события

1323 - Новгород и Швеция после затяжной тридцатилетней войны заключили Ореховский мир
1851 - американский портной Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку
1865 - во время хирургической операции впервые использована карболовая кислота (фенол) для дезинфекции инструментов и рук хирурга

1896 - в США (Аляска) на реке Клондайк найдена золотая жила

1898 - США присоединяют Гавайские острова
1908  - начато производство новой модели автомобиля – Форд-Т
1919 - объединенные армии УНР начали наступление на советско-украинском фронте
1950 - Министерство обороны США выпустило руководство как надо защищаться от ядерной атаки, это заставило население массово строить подземные бункеры
1960 - в штате Флорида (США) с мыса Канаверал был запущен первый телекоммуникационный спутник - Echo One
1962 - в космос отправился Павел Романович Попович, первый украинский космонавт

1981 - компания IBM выпустила первый персональный компьютер
1991 - в Англии запрещен выгул бойцовых собак без намордников, их разведение и продажа 1994 - в кинопрокат США поступает фильм "Прирождённые убийцы" культового режиссера Оливера Стоуна
1999 - в Украине решено закрыть все вытрезвители
2000 -  катастрофа в составе Северного флота России: в Баренцевом море атомная подводная лодка "Курск" затонула на глубине 108 метров в результате катастрофы, официальная версия взрыв торпеды

12 августа родились

1681 - Витус Беринг, российский мореплаватель (в его честь назван Берингов пролив, который он собственно и открыл)
1774 - Роберт Саути, английский поэт-романтик (написал знаменитую сказку "Три медведя", которую для русских читателей адаптировал Лев Толстой)
1822 - Генрих Луи д’Арре,  немецкий астроном (открыл планету Нептун)
1887 - Эрвин Шрёдингер,  австрийский физик, считается одним из основателей квантовой механики, состоял в ряде академий наук мира, обладатель Нобелевской премии
1895 - Олимпия Остаповна Добровольская,  известная актриса украинского театра
1904 - Цесаревич Алексей,  наследник российского трона, единственный сын императора Николая II
1907 - Александр Столпер советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР
1908 - Валентин Никифорович Еременко, знаменитый ученый в области физики и химии

1911 -  Андрей Александрович Белецкий, знаменитый языковед

1926 - Джон Дерек,  американский киноактёр и режиссер, также был успешным фотографом для журнала "Playboy"

1930 - Джордж Сорос,  американский миллиардер, филантроп
1934 - Олег Куваев советский геолог, геофизик, писатель

1943 - Леонид Сметанников,  российский оперный певец, первый исполнитель знаменитой песни "День Победы"
1969 - Танита Тикарам, английская поп/фолк-певица
1971 - Пит Сампрас, американский теннисист, 14-кратный победитель турниров Большого шлема, был первой ракеткой мира в течение 286 недель (на сегодняшний день рекорд)

Умерли 12 августа

-30 - Клеопатра последняя царица Египта из македонской династии Птолемеев

 1818 - Николай Новиков русский просветитель, издатель, журналист

1827 - Уильям Блейк английский поэт и художник

 1828 - Арина Родионовна няня русского поэта А.С. Пушкина

1848 - Джордж Стефенсон английский инженер-механик, изобретатель паровоза

1953 – Патон Евгений Оскарович,  украинский академик, специалист по электросварке  и мостостроению, основатель Института электросварки, проектировщик моста Патона в Киеве

1900 - Вильгельм Стейниц австрийский шахматист, 1-й чемпион мира по шахматам, шахматный теоретик

1955 - Томас Манн немецкий писатель, Нобелевский лауреат

1965 - Ян Флеминг английский писатель, автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде

1982 - Генри Фонда американский актер, обладатель премии «Оскар»

 1996 - Виктор Амбарцумян советский астрофизик, академик, основатель школы теоретической астрофизики в СССР

 2013 - Василий Песков советский и российский писатель, журналист, путешественник и телеведущий

 2017 - Лев Федоров советский и российский эколог, ученый-химик, доктор химических наук.

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