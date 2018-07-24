12 августа в истории

Знаменательные события
1323 - Новгород и Швеция после затяжной тридцатилетней войны заключили Ореховский мир
1851 - американский портной Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку
1865 - во время хирургической операции впервые использована карболовая кислота (фенол) для дезинфекции инструментов и рук хирурга
1896 - в США (Аляска) на реке Клондайк найдена золотая жила
1898 - США присоединяют Гавайские острова
1908 - начато производство новой модели автомобиля – Форд-Т
1919 - объединенные армии УНР начали наступление на советско-украинском фронте
1950 - Министерство обороны США выпустило руководство как надо защищаться от ядерной атаки, это заставило население массово строить подземные бункеры
1960 - в штате Флорида (США) с мыса Канаверал был запущен первый телекоммуникационный спутник - Echo One
1962 - в космос отправился Павел Романович Попович, первый украинский космонавт
1981 - компания IBM выпустила первый персональный компьютер
1991 - в Англии запрещен выгул бойцовых собак без намордников, их разведение и продажа 1994 - в кинопрокат США поступает фильм "Прирождённые убийцы" культового режиссера Оливера Стоуна
1999 - в Украине решено закрыть все вытрезвители
2000 - катастрофа в составе Северного флота России: в Баренцевом море атомная подводная лодка "Курск" затонула на глубине 108 метров в результате катастрофы, официальная версия взрыв торпеды
12 августа родились
1681 - Витус Беринг, российский мореплаватель (в его честь назван Берингов пролив, который он собственно и открыл)
1774 - Роберт Саути, английский поэт-романтик (написал знаменитую сказку "Три медведя", которую для русских читателей адаптировал Лев Толстой)
1822 - Генрих Луи д’Арре, немецкий астроном (открыл планету Нептун)
1887 - Эрвин Шрёдингер, австрийский физик, считается одним из основателей квантовой механики, состоял в ряде академий наук мира, обладатель Нобелевской премии
1895 - Олимпия Остаповна Добровольская, известная актриса украинского театра
1904 - Цесаревич Алексей, наследник российского трона, единственный сын императора Николая II
1907 - Александр Столпер советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР
1908 - Валентин Никифорович Еременко, знаменитый ученый в области физики и химии
1911 - Андрей Александрович Белецкий, знаменитый языковед
1926 - Джон Дерек, американский киноактёр и режиссер, также был успешным фотографом для журнала "Playboy"
1930 - Джордж Сорос, американский миллиардер, филантроп
1934 - Олег Куваев советский геолог, геофизик, писатель
1943 - Леонид Сметанников, российский оперный певец, первый исполнитель знаменитой песни "День Победы"
1969 - Танита Тикарам, английская поп/фолк-певица
1971 - Пит Сампрас, американский теннисист, 14-кратный победитель турниров Большого шлема, был первой ракеткой мира в течение 286 недель (на сегодняшний день рекорд)
Умерли 12 августа
-30 - Клеопатра последняя царица Египта из македонской династии Птолемеев
1818 - Николай Новиков русский просветитель, издатель, журналист
1827 - Уильям Блейк английский поэт и художник
1828 - Арина Родионовна няня русского поэта А.С. Пушкина
1848 - Джордж Стефенсон английский инженер-механик, изобретатель паровоза
1953 – Патон Евгений Оскарович, украинский академик, специалист по электросварке и мостостроению, основатель Института электросварки, проектировщик моста Патона в Киеве
1900 - Вильгельм Стейниц австрийский шахматист, 1-й чемпион мира по шахматам, шахматный теоретик
1955 - Томас Манн немецкий писатель, Нобелевский лауреат
1965 - Ян Флеминг английский писатель, автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде
1982 - Генри Фонда американский актер, обладатель премии «Оскар»
1996 - Виктор Амбарцумян советский астрофизик, академик, основатель школы теоретической астрофизики в СССР
2013 - Василий Песков советский и российский писатель, журналист, путешественник и телеведущий
2017 - Лев Федоров советский и российский эколог, ученый-химик, доктор химических наук.