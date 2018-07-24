12 августа в истории 12 августа День Ангела у Ивана, Анжелики, Павла, Анатолия, Максима, Валентина.

Международный день молодежи

День строителя

День работников ветеринарной медицины

Знаменательные события

1323 - Новгород и Швеция после затяжной тридцатилетней войны заключили Ореховский мир

1851 - американский портной Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку

1865 - во время хирургической операции впервые использована карболовая кислота (фенол) для дезинфекции инструментов и рук хирурга

1896 - в США (Аляска) на реке Клондайк найдена золотая жила

1898 - США присоединяют Гавайские острова

1908 - начато производство новой модели автомобиля – Форд-Т

1919 - объединенные армии УНР начали наступление на советско-украинском фронте

1950 - Министерство обороны США выпустило руководство как надо защищаться от ядерной атаки, это заставило население массово строить подземные бункеры

1960 - в штате Флорида (США) с мыса Канаверал был запущен первый телекоммуникационный спутник - Echo One

1962 - в космос отправился Павел Романович Попович, первый украинский космонавт

1981 - компания IBM выпустила первый персональный компьютер

1991 - в Англии запрещен выгул бойцовых собак без намордников, их разведение и продажа 1994 - в кинопрокат США поступает фильм "Прирождённые убийцы" культового режиссера Оливера Стоуна

1999 - в Украине решено закрыть все вытрезвители

2000 - катастрофа в составе Северного флота России: в Баренцевом море атомная подводная лодка "Курск" затонула на глубине 108 метров в результате катастрофы, официальная версия взрыв торпеды

12 августа родились

1681 - Витус Беринг, российский мореплаватель (в его честь назван Берингов пролив, который он собственно и открыл)

1774 - Роберт Саути, английский поэт-романтик (написал знаменитую сказку "Три медведя", которую для русских читателей адаптировал Лев Толстой)

1822 - Генрих Луи д’Арре, немецкий астроном (открыл планету Нептун)

1887 - Эрвин Шрёдингер, австрийский физик, считается одним из основателей квантовой механики, состоял в ряде академий наук мира, обладатель Нобелевской премии

1895 - Олимпия Остаповна Добровольская, известная актриса украинского театра

1904 - Цесаревич Алексей, наследник российского трона, единственный сын императора Николая II

1907 - Александр Столпер советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР

1908 - Валентин Никифорович Еременко, знаменитый ученый в области физики и химии

1911 - Андрей Александрович Белецкий, знаменитый языковед

1926 - Джон Дерек, американский киноактёр и режиссер, также был успешным фотографом для журнала "Playboy"

1930 - Джордж Сорос, американский миллиардер, филантроп

1934 - Олег Куваев советский геолог, геофизик, писатель

1943 - Леонид Сметанников, российский оперный певец, первый исполнитель знаменитой песни "День Победы"

1969 - Танита Тикарам, английская поп/фолк-певица

1971 - Пит Сампрас, американский теннисист, 14-кратный победитель турниров Большого шлема, был первой ракеткой мира в течение 286 недель (на сегодняшний день рекорд)

Умерли 12 августа

-30 - Клеопатра последняя царица Египта из македонской династии Птолемеев

1818 - Николай Новиков русский просветитель, издатель, журналист

1827 - Уильям Блейк английский поэт и художник

1828 - Арина Родионовна няня русского поэта А.С. Пушкина

1848 - Джордж Стефенсон английский инженер-механик, изобретатель паровоза

1953 – Патон Евгений Оскарович, украинский академик, специалист по электросварке и мостостроению, основатель Института электросварки, проектировщик моста Патона в Киеве

1900 - Вильгельм Стейниц австрийский шахматист, 1-й чемпион мира по шахматам, шахматный теоретик

1955 - Томас Манн немецкий писатель, Нобелевский лауреат

1965 - Ян Флеминг английский писатель, автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде

1982 - Генри Фонда американский актер, обладатель премии «Оскар»

1996 - Виктор Амбарцумян советский астрофизик, академик, основатель школы теоретической астрофизики в СССР

2013 - Василий Песков советский и российский писатель, журналист, путешественник и телеведущий

2017 - Лев Федоров советский и российский эколог, ученый-химик, доктор химических наук.