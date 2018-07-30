Отдых в Яремче с детьми Карпаты являются одним из популярнейших мест отдыха в стране, поэтому сюда часто приезжают семьи с детьми. Далеко не все родители знают, чем можно занять подрастающее поколение, чтобы на природе оно не заскучало. Сегодня мы рассмотрим популярный у многих городок Яремче и расскажем, почему сюда можно и нужно приезжать с детьми.

Зачем стоит ехать в Яремче?

О красоте гор и большом количестве достопримечательностей Карпатских гор слышали многие, поэтому не стоит останавливаться на этом, лучше расскажем о том, почему стоит организовать отдых в Яремче с детьми:

• здесь сложился уникальный климат, поэтому за довольно короткий срок можно избавиться от многих симптомов. Особенно рекомендовано при лечении заболеваний верхних дыхательных путей, в том числе, имеющих хронический характер;

• многие гостиницы и отели имеют детские площадки во дворе, а также комнаты для игр, поэтому родители могут отдыхать, не беспокоясь за организацию досуга ребятишек;

• большая часть заведений предлагает бесплатное проживание гостям до 5-7 лет, поэтому отдыхать всей семьей достаточно выгодно.

Пребывание на курорте позволяет избавиться и от многих нервных заболеваний. Здесь лечит не только чистый воздух и горная вода, но и лошади - в городке развита иппотерапия.

Чем заняться в Яремче с детьми?

Мы рекомендуем посетить местные музеи - они познакомят ребенка с уникальными традициями, ремеслами, бытом и многим другим. Это по-настоящему полезно и интересно.

Обязательно стоит отправиться в поход, взяв с собой все необходимое. В окрестностях Яремче можно найти:

• водопады,

• озера,

• уникальный источник лечебной воды,

• Скалы Довбуша (возраст более 70 млн лет),

• буково-еловый лес,

• лошадиную ферму,

•мини-зоопарк,

• а также многое другое.

В теплое время года можно купаться в бассейне на территории заведения, в котором вы проживаете, или реках. Что касается последних, то многие из них подходят для купания даже малышей. Достаточно широк выбор разнообразных экскурсионных программ, разработанных специально для школьников.

Зимой детишек можно познакомить с такими видами спорта, как лыжи и сноуборд. Трассы здесь как раз для тех, кто только учится кататься.

Уникальное время для отдыха с детьми в Яремче - период новогодних и рождественских праздников. Массовые гуляния, снежные бои, катания на санях, снегоходах и многое другое - такая развлекательная программа точно запомнится ребенку на всю жизнь!

Наиболее низкие цены на отдых и развлечения в городке наблюдаются в межсезонье, то есть, весной и осенью.

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