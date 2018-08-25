Анекдоты недели - 164 Для универа нужны деньги. Универ нужен для работы. Работа нужна для денег. Мне интересно: кто был вдохновителем этой гениальной системы?

Какие только объявления не клеил у себя на балконе, житель первого этажа Иван Петрович, чтобы там не какали и не писали...

И штрафом пугал, и злой собакой - ничего не помогало... Но только стоило приехать к нему в гости, любимому внучку, как появилась самая эффективная табличка - "Облегчился? Поздравляю!! Теперь ты звезда ЮТУБА"...

***

После медового месяца. Зять:

- Теща, как тебе удалось воспитать такую экономную, послушную и неприхотливую дочь?

- Ипотека, мать ее ети!!!

***

Высокие технологии через 20 лет.

- Маша, у меня на бритве деньги закончились, скинь мне с утюга!

***

На всех корпоративах я всегда бесплатно фотографирую своих коллег.

А вот удаляю их фотографии уже за деньги.

***

- Алло, здравствуйте! Катюшу можно?

- Вы чего, в натуре, меня за торговца оружием принимаете?!

***

Обычно девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки.

Но это только в детстве.

После все становится наоборот.

***

Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке.

***

- Тебе понравились Гавайи?

- Нет. Я думал, все будут ходить в юбках из листьев и со скорлупой кокоса на голове. А я там один был такой.

***

- Вовочка, последний раз говорю, вымой за собой посуду!

- Ну и слава Богу, что последний...

***

- Алло, это общество защиты животных?

- Да, у вас проблемы?

- На дереве в моем саду сидит почтальон и оскорбляет мою собаку последними словами...

***

- Сегодня на кухне поставил новую раковину…

- А старая чем не угодила?

- Слишком маленькая! Понимаешь, чтобы воды в чайник набрать, приходилось сначала всю посуду перемыть.

***

Врач: - Как ваше самочувствие?

Пациент: - Великолепно! Что это вы мне дали?

- Мы дали вам поспать.

***

Жена - мужу:

- Дорогой, ты помнишь ту сцену из "Основного инстинкта", где Шерон Стоун ногу на ногу перекидывает?

- Конечно!

- Ага, это ты помнишь! А что у жены день рождения, это ты забыл!!!