Анекдоты недели - 164

Какие только объявления не клеил у себя на балконе, житель первого этажа Иван Петрович, чтобы там не какали и не писали...
И штрафом пугал, и злой собакой - ничего не помогало... Но только стоило приехать к нему в гости, любимому внучку, как появилась самая эффективная табличка - "Облегчился? Поздравляю!! Теперь ты звезда ЮТУБА"...
***
После медового месяца. Зять:
- Теща, как тебе удалось воспитать такую экономную, послушную и неприхотливую дочь?
- Ипотека, мать ее ети!!!
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Высокие технологии через 20 лет.
- Маша, у меня на бритве деньги закончились, скинь мне с утюга!
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На всех корпоративах я всегда бесплатно фотографирую своих коллег.
А вот удаляю их фотографии уже за деньги.
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- Алло, здравствуйте! Катюшу можно?
- Вы чего, в натуре, меня за торговца оружием принимаете?!
***
Обычно девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки.
Но это только в детстве.
После все становится наоборот.
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Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке.
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- Тебе понравились Гавайи?
- Нет. Я думал, все будут ходить в юбках из листьев и со скорлупой кокоса на голове. А я там один был такой.
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- Вовочка, последний раз говорю, вымой за собой посуду!
- Ну и слава Богу, что последний...
***
- Алло, это общество защиты животных?
- Да, у вас проблемы?
- На дереве в моем саду сидит почтальон и оскорбляет мою собаку последними словами...
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- Сегодня на кухне поставил новую раковину…
- А старая чем не угодила?
- Слишком маленькая! Понимаешь, чтобы воды в чайник набрать, приходилось сначала всю посуду перемыть.
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Врач: - Как ваше самочувствие?
Пациент: - Великолепно! Что это вы мне дали?
- Мы дали вам поспать.
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Жена - мужу:
- Дорогой, ты помнишь ту сцену из "Основного инстинкта", где Шерон Стоун ногу на ногу перекидывает?
- Конечно!
- Ага, это ты помнишь! А что у жены день рождения, это ты забыл!!!
Мне часто в детстве говорили, что я очень добрая и милая девочка… В общем… сглазили, сволочи…...
У коней - кобылы. У быков - телки. У дураков - дуры. Глянула на своего - король!...
Задержанный пьяный водитель притворился испытателем беспилотного автомобиля......
Увидел в магазине газировку «Буратино». Дай, думаю, попробую вкус детства.
И взял «Жигулевского»....
После того как матерные слова стали заменять в печати звездочками, меня начал пугать коньяк....