Шварценеггер ураинцам: как достичь успеха, спасти планету и заработать миллионы Главное из выступления Шварценеггера в Киеве 13 октября в Украину впервые приехал американский актер, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. Он встретился с мэром Киева Виталием Кличко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также выступил на форуме Olerom Forum One.

Как достичь успеха, спасти планету и почему по утрам не стоит думать.

Во время мероприятия он рассказал о своем пути к успеху, посоветовал спать не больше шести часов в день и постоянно совершенствоваться, а также пожелал Украине мира.

Очень приятно быть впервые в Киеве. Мои хорошие друзья Виталий и Владимир Кличко неоднократно приглашали меня сюда. Виталий всегда говорил: "Ты должен приехать в Киев, тебе он понравится". Наконец я здесь, и сегодня я обедал с ним и с вашим премьер-министром [Владимиром Гройсманом]. Было здорово немного узнать о вызовах, с которыми сталкиваются Украина и Киев. Сейчас я снимаюсь по соседству – в столице Венгрии Будапеште – в фильме "Терминатор 6".

О правилах достижения успеха

В детстве я мечтал стать чемпионом по бодибилдингу. Я видел эту мечту перед собой очень четко и преследовал ее тяжелой работой и тренировками по пять часов в день. Я был абсолютно уверен, что стану величайшим бодибилдером в мире, и сделал это. Я сейчас начал в первую очередь говорить о своем спортивном успехе, так как уроки, которые я оттуда вынес, применял позже во всех других сферах. Самое главное правило: вы должны иметь очень четкое видение того, кем хотите быть. Я следовал ему не только в бодибилдинге, а и в актерстве – видел себя исполнителем главных ролей. Также я очень четко представлял себя губернатором штата Калифорния, лидером в сфере фитнеса, человеком, зарабатывающим миллионы и становящимся одним из самых богатых в Голливуде. Вы должны знать, куда движетесь. У вас может быть лучший корабль в мире, но если вы не знаете, куда плыть, он будет просто дрейфовать в море и пристанет где-нибудь – скорее всего, не там, где нужно. Нет никаких коротких путей, нет волшебной пилюли. Есть только одно: работа, работа, работа Второе правило – не слушать скептиков. Оно одно из самых важных. Когда я хотел стать чемпионом по бодибилдингу, мои родители и друзья говорили: "Ты что, с ума сошел? У тебя никогда не получится". Но у меня получилось. Потом я решил стать актером. Когда я говорил агентам, что хочу играть главные роли, они говорили: "Ни за что. Ни у кого из выходцев из других стран (Шварценеггер является выходцем из Австрии. – "ГОРДОН") этого не получалось. Нужно быть, как Джон Уэйн или Берт Рейнольдс, как один из этих парней". Мне говорили, что я слишком большой, так как вешу 250 фунтов (примерно 112 кг. – "ГОРДОН"), что мое имя трудно произносить и что у меня акцент, а акценты не работают в Америке. Я доказал, что они ошибались, став самым высокооплачиваемым актером. За фильмы "Бэтмен и Робин", "Терминатор 3" я получал более $30 млн. Потом я сказал, что хочу уйти из актерства и стать губернатором штата Калифорния. И снова то же самое – мне опять говорили, что ничего не получится. Через два месяца я стал губернатором и занимал эту должность два срока подряд. Еще одно правило – очень тяжело работать. Нет никаких коротких путей, нет волшебной пилюли. Есть только одно: работа, работа, работа. В сутках 24 часа. На сон нужно шесть часов. Некоторые говорят, что им нужно немного больше – восемь часов. Спите быстрее! Шести часов достаточно. У вас остается 18 часов. В среднем человек работает восемь, может, 10 часов в день. Остается шесть – восемь часов, иногда 10 – в зависимости от продолжительности работы, но люди жалуются, что у них нет времени на спортзал. Как у вас может не быть времени, чтобы пойти и позаботиться о своем теле, если у вас остается cтолько свободных часов? И я не говорю, что все должны каждый день заниматься в зале. Это, конечно же, было бы здорово, но я просто хочу сказать, что у всех есть достаточно времени, чтобы каждый день делать что-то, чтобы усовершенствовать себя. Вы можете решить выучить новый язык. Если посвящать этому один час каждый день, через год будете разговаривать на китайском, русском, португальском или любом другом языке.

О скромности

Я всегда считал, что недостаточно хорош, и это заставляло меня становиться лучше. В 1975 году я снялся в фильме "Оставайся голодным". Во время работы над ним я был очень счастлив не только потому, что работал с Салли Филд и Джеффом Бриджесом, а еще и потому, что это была моя жизненная философия. За минуту до выступления на конкурсе "Мистер Олимпия" я стоял перед зеркалом и говорил себе: "Арнольд, выглядишь ты дерьмово". Через два часа я победил в шестой раз (Шварценеггер побеждал на этом конкурсе семь раз: в 1970–1975 годах и в 1980-м. – "ГОРДОН"). Такое отношение у меня ко всему. Я никогда не был доволен деньгами, которые зарабатывал. Когда я начал активно заниматься недвижимостью, о каждом новом многоквартирном жилом доме или офисном здании я думал, что в этом нет ничего такого, ведь есть люди, которые строят высотки, тоннели, огромные мосты и другое. У меня всегда было чувство, что я могу делать больше.

О том, почему люди сдаются

Важно поддерживать людей, так как все мы нуждаемся в поддержке, всем нужна помощь. Я всегда говорю: можете называть меня Арни, или Терминатор, или Шварци, или Шницель, но никогда не называйте меня человеком, который сделал себя сам, потому что я таким не являюсь, и это будет большой ложью. Мы все нуждаемся в поддержке. У меня были родители, которые любили меня (Шварценеггер рассказывал в интервью Fortune в 2004 году, выдержки из которого приводило издание Daily Mail, что его отец Густав Шварценеггер жестоко с ним обращался, в частности, часто бил ремнем. Актер не присутствовал на его похоронах. – "ГОРДОН"), учителя, которые меня учили, спортивные тренеры, партнеры по тренировкам в бодибилдинге, эксперт по питанию, который советовал мне, что принимать. В каждом фильме сотни людей делали так, чтобы я хорошо выглядел, – визажист, координатор по трюкам, ответственный за гардероб и так далее. Миллионы людей проголосовали за меня, чтобы я стал губернатором штата Калифорния. Как я могу говорить, что сделал себя сам? Если вы чувствуете, что терпите неудачу, – попросите о помощи. Все мы ответственны за то, чтобы поощрять других и говорить им: "Ты можешь это сделать, давай, еще пять повторений, сделай это". У меня были неудачи. Я проигрывал соревнования по бодибилдингу, пауэрлифтингу и тяжелой атлетике, терпел неудачи в политической карьере и в кино. Помню, "Терминатор 2" заработал $500 млн, а следующий фильм, в котором я снимался, – только $100 млн. Я считаю это серьезным провалом. Фильм можно было просто смыть в унитаз. Неважно, сколько раз вы терпите неудачи, если вы поднимаетесь, вы – победитель У всех бывают успехи и неудачи. Вопрос в том, что вы делаете со своими неудачами – отрицаете и игнорируете или учитесь на них. Я всегда выбираю второе. Неудачи могут сказать вам больше, чем успехи. Если вы терпите неудачу, это не делает вас неудачником. Неудачник – это тот, кто не поднимается после падения, а победитель, даже если терпит неудачу, всегда встает. И неважно, сколько раз вы терпите неудачи, если вы поднимаетесь, вы – победитель. Когда я выигрывал в конкурсе "Мистер Олимпия", "Мистер Вселенная", "Мистер мира" или в каком-то другом, я не шел к судьям и не спрашивал, почему они отдали мне первое место. Но когда я проигрывал, я подходил к судьям – к каждому из них – и спрашивал, почему у меня второе, или третье, или какое-то еще место. Я принимал их комментарии близко к сердцу, но в следующем году возвращался и побеждал. Вы должны быть честными с собой. В немецком языке есть поговорка: "Selbsterkenntnis ist der beste Weg zur Besserung" ("Самопознание – лучший путь к совершенствованию". – "ГОРДОН"). Признаться себе, что вы сделали что-то неправильно, – лучший способ усовершенствоваться.

Совет 18-летним

У меня пятеро детей, и всем им нужна поддержка. Я им всегда говорю: "Найдите свое пристрастие". Одна моя дочь четыре года успешно училась в высшем учебном заведении, получила диплом с отличием, а потом сказала, что хочет заниматься чем-то другим. Она решила стать дизайнером интерьеров, хотя ее учеба с этим совсем не была связана. Я отправил ее в знаменитую школу дизайна в Нью-Йорке. Когда она вернулась, то сказала мне через полгода: "Извини, пап, но мне не нравится заниматься дизайном". Я сказал: "Не извиняйся. Самое главное – найти свое пристрастие. Никогда не устраивайся на работу только потому, что чувствуешь, что обязана работать. Найди свое пристрастие". Она увлеклась писательством, и у нее это очень хорошо получается. Я очень счастлив, потому что она счастлива.

О борьбе с загрязнением окружающей среды

Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, я бы постарался сделать так, чтобы мир двигался "в зеленом направлении", чтобы мы избавились от ископаемого топлива раз и навсегда. Когда я был губернатором, я узнал, что каждый год в мире 7 миллионов человек умирают из-за загрязнения окружающей среды. Все говорят о глобальном изменении климата, которое представляет собой очень серьезную угрозу, но это угроза по линии 2040–2050 годов, а загрязнение сейчас убивает ежегодно 7 миллионов человек. Вот почему я участвую в экологической кампании, выступаю по всему миру и рассказываю о важности снижения уровня выбросов углекислого газа и парниковых газов.

О здравоохранении

Каждый человек имеет право на медицинское обслуживание. Конечно, необходимо платить за это посредством налогов, но каждый должен иметь возможность обратиться к врачу или к двум, чтобы получить два мнения. Каждый должен иметь на это право. Но люди также должны сами заботиться о своем здоровье. Можно много чего сделать, чтобы предотвратить болезни. Я видел на политическом митинге женщину, которая стояла с плакатом: "Требую от правительства заботиться о нашем здравоохранении". Весила она не меньше 400 фунтов (180 кг. – "ГОРДОН"). Почему она не пытается сама себе помочь, прежде чем обращаться к правительству?

О будущем

Я проживу еще лет 20, надеюсь. За эти 20 лет ничего такого не произойдет. Но я беспокоюсь о своих детях и их детях. Мы контролируем события, а не события – нас, поэтому мы должны действовать сообща, бороться за будущее, основанное на зеленой энергетике. Тогда действительно будет хороший шанс, что этой планете удастся выжить.

Об Украине

Надеюсь, у вас будет мир в будущем. Я желаю вам большого экономического бума, и я бы хотел, чтобы вы стали членом Европейского союза, чтобы в стране улучшился уровень жизни. Я думаю, что Украина – потрясающая страна. У меня не было достаточно времени, чтобы увидеть Киев, так как из аэропорта я сразу приехал в отель, там пообедал и прибыл на форум. Но я видел много фотографий и фильмов, в частности документальных, об Украине и Киеве. Я знаю, что это захватывающее место. Я пообещал мэру [Киева Виталию Кличко], что еще вернусь. О решении баллотироваться в губернаторы Калифорнии Одно из самых сложных решений в моей жизни было о том, баллотироваться ли на должность губернатора Калифорнии. Мой естественный инстинкт как человека, который любит конкурировать, говорил: "Да, я буду баллотироваться, уничтожу всех на своем пути и выиграю". Но потом я подумал о своей семье и о том, что я не смогу заниматься и тем, и тем действительно хорошо. Можно либо быть полностью преданным штату Калифорния и его жителям, либо же своей семье. Очень сложно отдаваться на 100% и семье, и штату. Население Калифорнии примерно равно населению Украины, а ВВП штата составляет $2,7 трлн. Это пятая по величине экономика в мире. Но мое сердце лежало к губернаторству. Я поговорил с женой и детьми. Все они поддержали меня на 100%, и я принял участие в гонке, но это было очень сложное решение.

О том, почему по утрам не стоит думать

По утрам мое правило №1 – не думать. Когда я просыпаюсь утром, я сажусь на велосипед, еду в спортзал и занимаюсь один час, после чего возвращаюсь в отель и завтракаю. Затем я добираюсь на работу и только тогда начинаю думать, потому что если начать думать сразу после пробуждения, вы найдете тысячи причин, почему не стоит идти в спортзал. А если вы не думаете, то просто берете и идете. Я всегда говорю людям, что очень важно, когда отключать свой мозг, а когда включать.

Об инвестициях

Я инвестирую очень диверсифицированно – нельзя, чтобы все яйца были в одной корзине. Я родился с естественным инстинктом, куда вкладывать деньги, а также изучал бизнес. У меня есть степень бакалавра в области международного бизнеса и бизнес-администрирования. Это тоже очень помогает. В свое время я очень увлекся недвижимостью – начал покупать многоквартирные дома в Лос-Анджелесе. За короткий промежуток времени их стоимость удвоилась. Я начал покупать все больше и больше. Это только одно из направлений. Миллионером я стал задолго до того, как снялся в фильме, который принес мне деньги. Это было очень важно, потому что я не хотел принимать решения, в каком фильме сняться, основываясь на деньгах. Я хочу всегда принимать решения на основе того, где лучший сценарий, режиссер.

Записала Татьяна Литвинчук

Источник: gordonua.com