Реквием по звезде дизель-шоу Марине Поплавской

"Марина Поплавская сегодня погибла в результате ДТП по дороге из Львова в Киев. Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает", — писала пресс-служба коллектива на странице в Facebook.

Вчера в Киеве прошло прощание с Мариной Поплавской, но поклонники ее таланта все так же не могут поверить в эту ужасную новость, кажется, будто страна застыла в страшном сне. В память актрисы Марианны Францевны Поплавской команда коллектива опубликовала видео-реквием, которое нельзя смотреть без слез...