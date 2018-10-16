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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
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Реквием по звезде дизель-шоу Марине Поплавской

Минувшие выходные ознаменовались большой потерей. Стало известно о страшной аварии, в которую попал коллектив "Дизель Шоу". В результате ДТП погибла Марина Поплавская, а другие участники коллектива получили серьезные травмы. Памяти Марины Поплавской "Дизель Шоу" опубликовал реквием по актрисе.

"Марина Поплавская сегодня погибла в результате ДТП по дороге из Львова в Киев. Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает", — писала пресс-служба коллектива на странице в Facebook.

Вчера в Киеве прошло прощание с Мариной Поплавской, но поклонники ее таланта все так же не могут поверить в эту ужасную новость, кажется, будто страна застыла в страшном сне. В память актрисы Марианны Францевны Поплавской команда коллектива опубликовала видео-реквием, которое нельзя смотреть без слез...

марина поплавская умерла

Учора в домівку до кожного, хто хоч раз посміхнувся, дивлячись на неї на екрані чи на сцені - прийшла велика біда. З життя пішла яскрава зірка гумористичного жанру, вчителька, людина з великої літери, вірна подруга, гарна жінка - Марина Поплавська. Її життя обірвалось трагічно й безглуздо.  

Смотрим и вспоминаем всегда яркую и позитивную актрису:

Лучшие номера с Мариной Поплавской

Источник: hochu.ua

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