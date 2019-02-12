Анекдоты к 8 марта А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и проведёшь!"

Женщинам невозможно угодить. Вот, например, прошлое 8 марта. Спать даже не ложился, в шесть утра поздравил, подарил огромный букет из незабудок в форме сердца, золотое кольцо с бриллиантом, торт со свечами в виде восьмёрки. Да, по Вайберу. Да, с рыбалки. Но разве это повод для истерики?!

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21 февраля ходили с девушкой в магазин за продуктами. Публично, при ней, я купил себе пару носков, дезодарант, лезвия и пену для бритья. Шах и мат, любимая.

Правда, не знаю каким будет ответ к 8 марта…

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- По последним данным, зарплата женщин составляет 70% от зарплаты мужчин.

- Это еще ничего. У меня жена все 90 забирает.

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- Папа! А ты женился на маме по любви или по расчету?

- По любви, доченька, по любви, ибо на то, что дедушка зашел с ружьем случайно, рассчитывать не приходилось.

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Не успела завести себе мужика до 8 марта, сиди теперь как дура без подарка!

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Разгневанный муж:

- Чтоб твоему сыну жена как ты досталась!

- Да как же ты можешь такое нашему сыночку желать?

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Весь день практически святая, а вечером снимаю нимб

и думаю кому бы врезать мне б им.

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Одна половина человечества с нетерпением ждёт 8 Марта, вторая же утешает себя мыслью, что всё проходит - и это пройдёт.

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Сегодня, с 12:00, будет работать реабилитационный центр для мужчин, пострадавших от празднования 8-го марта. Центр находится по адресу: гаражный кооператив "Горняк", блок №3. Мы предоставляем комфортные условия временного пребывания в центре и полный пакет услуг: консультация психолога с 40-летним стажем Петровича, комфортные поддоны, мангал, недельный запас мяса, пива, копченой рыбы и сосисок, развивающие настольные игры и конструктор ГАЗ-21.

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Вовочка поздравляет бабушку:

- Бабушка, поздравляю тебя с восьмым марта!

Задумался.

Она ему помогает:

- И желаешь...

- И желаю суп с фрикадельками! Приготовишь?

***

- Дорогой, не покупай мне колечко на 8 марта.

- Что с машиной, овца?

***

8 Марта. В этот день даже десантники боятся попасться на глаза одиноким пьяным женщинам.

***

- Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь?

- Да, мне нужен подарок на 8 Марта!

- Вам надо что-то подороже, я вас правильно поняла?

- Почему вы так решили?

- Ну, это с учётом того, что сегодня уже 24-е марта...