Анекдоты к 8 марта

Женщинам невозможно угодить. Вот, например, прошлое 8 марта. Спать даже не ложился, в шесть утра поздравил, подарил огромный букет из незабудок в форме сердца, золотое кольцо с бриллиантом, торт со свечами в виде восьмёрки. Да, по Вайберу. Да, с рыбалки. Но разве это повод для истерики?!
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21 февраля ходили с девушкой в магазин за продуктами. Публично, при ней, я купил себе пару носков, дезодарант, лезвия и пену для бритья. Шах и мат, любимая.
Правда, не знаю каким будет ответ к 8 марта…
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- По последним данным, зарплата женщин составляет 70% от зарплаты мужчин.
- Это еще ничего. У меня жена все 90 забирает.
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- Папа! А ты женился на маме по любви или по расчету?
- По любви, доченька, по любви, ибо на то, что дедушка зашел с ружьем случайно, рассчитывать не приходилось.
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Не успела завести себе мужика до 8 марта, сиди теперь как дура без подарка!
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Разгневанный муж:
- Чтоб твоему сыну жена как ты досталась!
- Да как же ты можешь такое нашему сыночку желать?
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Весь день практически святая, а вечером снимаю нимб
и думаю кому бы врезать мне б им.
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Одна половина человечества с нетерпением ждёт 8 Марта, вторая же утешает себя мыслью, что всё проходит - и это пройдёт.
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Сегодня, с 12:00, будет работать реабилитационный центр для мужчин, пострадавших от празднования 8-го марта. Центр находится по адресу: гаражный кооператив "Горняк", блок №3. Мы предоставляем комфортные условия временного пребывания в центре и полный пакет услуг: консультация психолога с 40-летним стажем Петровича, комфортные поддоны, мангал, недельный запас мяса, пива, копченой рыбы и сосисок, развивающие настольные игры и конструктор ГАЗ-21.
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Вовочка поздравляет бабушку:
- Бабушка, поздравляю тебя с восьмым марта!
Задумался.
Она ему помогает:
- И желаешь...
- И желаю суп с фрикадельками! Приготовишь?
***
- Дорогой, не покупай мне колечко на 8 марта.
- Что с машиной, овца?
***
8 Марта. В этот день даже десантники боятся попасться на глаза одиноким пьяным женщинам.
***
- Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь?
- Да, мне нужен подарок на 8 Марта!
- Вам надо что-то подороже, я вас правильно поняла?
- Почему вы так решили?
- Ну, это с учётом того, что сегодня уже 24-е марта...
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