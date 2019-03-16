Анекдоты недели - 192

Если вы полчаса ломитесь в дверь и вам не открывают,а за дверью гудение, значит, там:
а) без вас гудят;
б) это трансформаторная будка.
***
- Доктор, спасибо вам большое, если бы не вы, я бы умер пять лет назад.
- Ну что вы, это вам спасибо: если бы вы умерли пять лет назад, то у меня не было бы ни квартиры, ни машины, ни дачи...
***
Иногда встретишь кого-то и с первого взгляда, с первого момента знаешь: ты хочешь прожить без него всю свою жизнь.
***
- Люся, как можно прогулять всю зарплату за один день?!
- Бери деньги, пойдем покажу!
***
- Ребята, у кого есть учебники по квантовой физике, высшей математике или генетике? Дайте, пожалуйста.
- Ой, молодец какая! Решила за науку взяться?
- Мне для фотосессии.
***
Удивительно, как по-разному звучит фраза "Голубчик, да вы начали следить за собой!", сказанная косметологом и психиатром.
***
— Не понимаю, как они смогли взломать пароль у меня на ноуте?
— А что у тебя за пароль был?
— Год канонизации святого Доминика папой Григорием IX.
— А это какой год?
— Одна тысяча двести тридцать четвёртый.
***
- У нас на заводе начальник приказ издал, где запрещается мат. Теперь на оперативках по понедельникам он с нами не разговаривает.
***
- Скажите, килограмм ваших бананов в мой кулек влезет?
- Мой килограмм - влезет.
***
- Купила мужу костюм-тройку... трусы и два носка... Люблю его, балую!..
***
- Скажите, у вас есть доходы, о которых неизвестно налоговым органам?
- Мне приходилось доставать монетки из фонтана...
- Дорогая, я задержусь сегодня вечером на работе...
- Гарантируешь?
***
- Я вчера перемерила всё, во что влезала моя задница!
- Ну и как?
- Туфли - супер!
***
Мужик рассматривает в журнале эротическое фото девушки на шпильках:
- Значит, когда она взобралась в туфлях на кровать, это гламурно. А когда я, - опять нажрался, то я скотина!!!
***
- Если бы современный Робинзон Крузо попал на необитаемый остров, он бы не выжил.
- Почему?
- Огонь добыть не сможет, основ безопасности жизнедеятельности не знает, а Wi-Fi не работает.
***
На мосту стоят два джентльмена и слышат вопли с реки:
- Помогите! Я не умею плавать!
Один — другому:
- Сэр...
- Да, сэр.
- Вы умеете плавать, сэр?
- К сожалению, нет, сэр.
- Я тоже. Но мы же не орем об этом на весь город!
***
- Привет, я вот дом построил.
- А сколько комнат?
- Одна.
- Ну-у правильно, ... меньше и смысла нет.
Купила китайский чай для похудения. С тортиком - обалденно!...
Жена говорит, что я алкаш, потому, что бухаю каждый день. Врёт конечно. Пользуется тем, что я ничего не помню....
У центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка підбили підсумки загальноміського гумористичного конкурсу «Не сумне місто Суми»....
Гороскоп на завтра:
У оптимистов будет всё плохо, но они не заметят.
У пессимистов будет всё хорошо, но...
Отвечая на вопрос жены "Что бы ты без меня делал?", самое сложное - это мечтательно не улыбнуться....