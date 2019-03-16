Анекдоты недели - 192 Честного чиновника можно легко узнать по глазам… Таким грустным и голодным глазам…

Если вы полчаса ломитесь в дверь и вам не открывают,а за дверью гудение, значит, там:

а) без вас гудят;

б) это трансформаторная будка.

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- Доктор, спасибо вам большое, если бы не вы, я бы умер пять лет назад.

- Ну что вы, это вам спасибо: если бы вы умерли пять лет назад, то у меня не было бы ни квартиры, ни машины, ни дачи...

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Иногда встретишь кого-то и с первого взгляда, с первого момента знаешь: ты хочешь прожить без него всю свою жизнь.

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- Люся, как можно прогулять всю зарплату за один день?!

- Бери деньги, пойдем покажу!

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- Ребята, у кого есть учебники по квантовой физике, высшей математике или генетике? Дайте, пожалуйста.

- Ой, молодец какая! Решила за науку взяться?

- Мне для фотосессии.

***

Удивительно, как по-разному звучит фраза "Голубчик, да вы начали следить за собой!", сказанная косметологом и психиатром.

***

— Не понимаю, как они смогли взломать пароль у меня на ноуте?

— А что у тебя за пароль был?

— Год канонизации святого Доминика папой Григорием IX.

— А это какой год?

— Одна тысяча двести тридцать четвёртый.

***

- У нас на заводе начальник приказ издал, где запрещается мат. Теперь на оперативках по понедельникам он с нами не разговаривает.

***

- Скажите, килограмм ваших бананов в мой кулек влезет?

- Мой килограмм - влезет.

***

- Купила мужу костюм-тройку... трусы и два носка... Люблю его, балую!..

***

- Скажите, у вас есть доходы, о которых неизвестно налоговым органам?

- Мне приходилось доставать монетки из фонтана...

- Дорогая, я задержусь сегодня вечером на работе...

- Гарантируешь?

***

- Я вчера перемерила всё, во что влезала моя задница!

- Ну и как?

- Туфли - супер!

***

Мужик рассматривает в журнале эротическое фото девушки на шпильках:

- Значит, когда она взобралась в туфлях на кровать, это гламурно. А когда я, - опять нажрался, то я скотина!!!

***

- Если бы современный Робинзон Крузо попал на необитаемый остров, он бы не выжил.

- Почему?

- Огонь добыть не сможет, основ безопасности жизнедеятельности не знает, а Wi-Fi не работает.

***

На мосту стоят два джентльмена и слышат вопли с реки:

- Помогите! Я не умею плавать!

Один — другому:

- Сэр...

- Да, сэр.

- Вы умеете плавать, сэр?

- К сожалению, нет, сэр.

- Я тоже. Но мы же не орем об этом на весь город!

***

- Привет, я вот дом построил.

- А сколько комнат?

- Одна.

- Ну-у правильно, ... меньше и смысла нет.