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Cегодня заработают новые правила украинского правописания

В МОН отметили, что сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинского правописания". Этот документ, в частности, предусматривает сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

В понедельник, 3 июня 2019 года, финальный текст новой редакции украинского правописания будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С момента его публикации рекомендовано применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи, отметили в МОН. 

Как сообщалось, 22 мая 2019 года Кабмин принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым принята новая редакция украинского правописания. Документ подготовила специально созданная Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.

В августе-сентябре 2018 года состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3 тысяч предложений от научных учреждений, учреждений образования, органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных граждан.

Источник: unian.net

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