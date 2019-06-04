Букеты из романтичных и утонченных калл Калла – цветок семьи. Она символизирует благополучие, мир, прочность отношений в браке и охраняет семейное счастье. Потому каллы часто становятся частью свадебного букета и дарятся брачующимся, используются в качестве презента на день рождение и юбилей.

Особенности калл

Эти элегантные цветы всегда беспроигрышный вариант в любой ситуации. Они красивы сами по себе, прекрасно смотрятся в монокомпозициях, отличаются нежным приятным ароматом и долго радуют одаренного, так как сохраняют свежий вид в течение нескольких недель.

Крупные цветы и длинные стебли позволяют создать как шикарный подарочный букет с каллами, так и вазонный декор интерьера. Они идеальны для личных и официальных торжественных мероприятий.

Цветовая палитра

Огромное разнообразие сортов и расцветок калл позволяют создавать миксы только лишь из этих цветов в обрамлении собственных крупных листьев и без дополнительной мишуры. Крупные и средние виды калл представлены в широкой гамме оттенков:

• белые и черные;

• солнечно-желтые и насыщенно-оранжевые;

• алые и малиновые;

• бледно- и ярко-розовые;

• лиловые и винные.

Особое восхищение ценителей вызывают нестандартные сорта, окрас которых плавно перетекает от одного к другому цвету. Среди них, например, Пикассо с переливами от фиолетового центра к белым краям или Мерседес с оранжевой серединкой и желтыми краями.

Заказать букет калл с доставкой

Приобрести великолепный букет вы можете в цветочном салоне Studio Flores или на сайте Flores Shop. Флористы этой компании создадут для вас совершенный букет по приемлемой стоимости, подберут под цвет калл ленточки и упаковку.

Для заказа вам не потребуется тратить свое время, ездить и выбирать букет. Вы можете заказать композицию из калл, и ее доставят в любой район Киева в точно согласованный срок. Вежливый тактичный курьер передаст от вас букет с сопроводительной запиской.

Для заказа букета вам нужно будет:

• подобрать поздравительной текст открытки;

• передать флористу свои предпочтения относительно габаритов букета, его расцветки, вида упаковки, основного наполнения и декора;

• согласовать с менеджером стоимость выбранного букета.

Каллы – статусные цветы с репутацией дорогого подарка. Вы можете не переживать о букете, если он заказан в Studio Flores. Это обязательно будут свежие и качественные живые цветы, достойные, чтоб стать вашим идеальным подарком.

®