Какую роль играет платье в жизни женщин Женская мода является тем направлением, в которым можно постоянно наблюдать различного рода стереотипы и заблуждения. Однако, в этой области, как ни странно, несмотря на устоявшееся мнение, следует стараться максимально уходить от устоявшихся шаблонов классификаций и стереотипов. Так, по сути, именно здесь можно развернуть самые безграничные возможности для своих фантазий и творчества. Главное - быть смелой и знать, к чему стоит стремиться далее.

К примеру, отдельная категория представительниц прекрасного пола желает произвести на окружающих впечатление бизнес-леди. Таким женщинам рекомендуется формировать свой гардероб, учитывая именно этот выбранный ими образ. Благо сделать это можно, даже не выходя из дома, приобретая онлайн те платья на Dressa, специализированном интернет-магазине одежды, которые по максимуму будут соответствовать образу деловой и строгой женщины. В этом плане платье, как элемент гардероба, заслуживает особого внимания, достаточно добавить к нему слегка расклешенную юбку с небольшого размера разрезами, убрать декоративные элементы или просто свести их обилие к минимуму, просто и четко выставить все линии для того, чтобы получился идеальный вариант, подходящий для многих жизненных случаев.

Классикой, по всеобщему признанию, считается темно-синее платье прямого кроя с белыми манжетами и отложным воротником. Неглубокий вырез и расклешенная юбка украсят черное платье. Аналогичным вариантом для работы станет серый костюм с неизменной юбкой-карандашом. Подобных комплектов можно перечислить большое количество, и каждый из них будет визуально свидетельствовать о том, что женщина, носящая подобную одежду, успешна, профессиональна и всегда занята.

Еще один, не менее распространенный образ, это романтическая дама, для которой каждый новый день в радость. По сути, она являет собой некое воплощение женственности, постоянно привлекающей внимание мужского пола. Платья для этого лучше подобрать максимально легкие и летящие, приветствуются развевающиеся подолы и разрезы. Пастельные тона в сочетании с сочными красками и цветочными мотивами имеют право существовать, если необходимо создать образ именно такой воплощенной женственности. Туфли на шпильках в данном случае вряд ли подойдут, в идеале на ногах должны быть балетки или босоножки, а ремешки сандалий - максимально создающими эффект босых ног.

Впрочем, независимо от того, какой именно образ желает продемонстрировать женщина, ей достаточно всего лишь подключить свою фантазию и воображение для того, чтобы максимально правильно понять, что именно она хотела передать своим внешним видом.

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