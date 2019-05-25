Анекдоты недели - 202

Инструкция по избавлению от гнева:
1. Закройте глаза.
2. Сделайте глубокий вдох-выдох.
3. Откройте один глаз.
4. Стреляйте.
***
Вот так сидишь на даче в теньке, намазываешь на яблочный оладушек яблочное повидло, запиваешь яблочным соком, ждешь, пока шарлотка яблочная допечется... А в голове одна мысль: а не спилить ли наконец эту яблоню к хренам собачьим?!
***
- Дорогой, дай мне денег на карманные расходы.
- Сколько?
- Тысяч пять…
- Ни фига у тебя карманы!
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- Соседи купили ружье! Похоже, пора с караоке завязывать...
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В жeнское общежитие ночью через окно забрался насильник. Под утро он плакал и просился к маме!
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- Фима, хватит пялиться в холодильник и закрой его наконец. Там лампочка намотала уже больше, чем ты зарабатываешь!
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Добрый совет мужчинам. На ночь нужно выпивать 3-5 литров пива, опухшее лицо с утра легче брить!
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Штирлиц залез на телеграфный столб и, чтобы не привлекать внимание прожожих, развернул газету.
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Одесский дворик. Мама инструктирует дочку перед свадьбой: - Бэллочка, пускай Абрамчик потратит побольше денег на Вашу свадьбу! - Но таки зачем, мам? - Шоб потом ему было жалко с тобой разводиться!
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То что девушка была выпившая, выдавали ее красные глаза, потому что так промазать губной помадой на трезвую невозможно.
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- Сарочка, я Вас хочу! - Ой, Моня, та шо Вы от меня хотите?! Вот я хочу духи и платье! - Так Вы меня шо, хотите на подарок раскрутить? - А Вы меня на секс? - И шо? - А нишо! Лежим с Вами, как два идиота: я - без платья, Вы - без секса...
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- Алло! Доктор, я по вашему совету купил клизму. Куда мне ее теперь? Гм... Засунуть ее себе в зад? Ладно, доктор! Я вам попозже позвоню, когда у вас хорошее настроение будет.
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Вовочка и Танечка закрылись в темной комнате. Бабай был в шоке.
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Сколько живу, не могу понять двух вещей: откуда пыль берется и куда деньги деваются.
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Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
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— Напечатайте мне срочно шесть фотографий! — 9 на 13? — 117. А почему вы спрашиваете?
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Приходит пациент к доктору и спрашивает: - Доктор, что вы делаете, когда не можете уснуть? - Считаю. - До скольки? - До трех. - Как, только до трех? - Ну иногда до пол четвертого.
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В зоомагазине. - А почему эта черепашка стоит 200 рублей, а эта - 300? Они же абсолютно одинаковые... - Эта проживет у вас 200 лет, а эта - 300.
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- Иванов, ты почему уроки не сделал? - Вчера у нас дома папа с другом пил… - И что? - Стол был занят…
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Народная примета: - Если утром с похмелья зубная щетка не помещается во рту - значит, она предназначена для чистки обуви!
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- Товарищ прапорщик, какая ваша любимая игра? - Хоккей. - А какая ваша любимая команда? - Подъем!
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