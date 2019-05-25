Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12139

Анекдоты недели - 202

Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там, в холодильнике, одному пончику страшно.

Инструкция по избавлению от гнева: 

1. Закройте глаза. 

2. Сделайте глубокий вдох-выдох. 

3. Откройте один глаз. 

4. Стреляйте.

***

Вот так сидишь на даче в теньке, намазываешь на яблочный оладушек яблочное повидло, запиваешь яблочным соком, ждешь, пока шарлотка яблочная допечется... А в голове одна мысль: а не спилить ли наконец эту яблоню к хренам собачьим?!

***

- Дорогой, дай мне денег на карманные расходы.

- Сколько?

- Тысяч пять…

- Ни фига у тебя карманы!

***

- Соседи купили ружье! Похоже, пора с караоке завязывать...

***

В жeнское общежитие ночью через окно забрался насильник. Под утро он плакал и просился к маме!

***

- Фима, хватит пялиться в холодильник и закрой его наконец. Там лампочка намотала уже больше, чем ты зарабатываешь!

***

Добрый совет мужчинам. На ночь нужно выпивать 3-5 литров пива, опухшее лицо с утра легче брить!

***

Штирлиц залез на телеграфный столб и, чтобы не привлекать внимание прожожих, развернул газету.

***

Одесский дворик. Мама инструктирует дочку перед свадьбой: - Бэллочка, пускай Абрамчик потратит побольше денег на Вашу свадьбу! - Но таки зачем, мам? - Шоб потом ему было жалко с тобой разводиться!

***

То что девушка была выпившая, выдавали ее красные глаза, потому что так промазать губной помадой на трезвую невозможно.

***

- Сарочка, я Вас хочу! - Ой, Моня, та шо Вы от меня хотите?! Вот я хочу духи и платье! - Так Вы меня шо, хотите на подарок раскрутить? - А Вы меня на секс? - И шо? - А нишо! Лежим с Вами, как два идиота: я - без платья, Вы - без секса...

***

- Алло! Доктор, я по вашему совету купил клизму. Куда мне ее теперь? Гм... Засунуть ее себе в зад? Ладно, доктор! Я вам попозже позвоню, когда у вас хорошее настроение будет.

***

Вовочка и Танечка закрылись в темной комнате. Бабай был в шоке.

***

Сколько живу, не могу понять двух вещей: откуда пыль берется и куда деньги деваются.

***

Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"

***

— Напечатайте мне срочно шесть фотографий! — 9 на 13? — 117. А почему вы спрашиваете?

***

Приходит пациент к доктору и спрашивает: - Доктор, что вы делаете, когда не можете уснуть? - Считаю. - До скольки? - До трех. - Как, только до трех? - Ну иногда до пол четвертого.

***

В зоомагазине. - А почему эта черепашка стоит 200 рублей, а эта - 300? Они же абсолютно одинаковые... - Эта проживет у вас 200 лет, а эта - 300.

***

- Иванов, ты почему уроки не сделал? - Вчера у нас дома папа с другом пил… - И что? - Стол был занят…

***

Народная примета: - Если утром с похмелья зубная щетка не помещается во рту - значит, она предназначена для чистки обуви!

***

- Товарищ прапорщик, какая ваша любимая игра? - Хоккей. - А какая ваша любимая команда? - Подъем!

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