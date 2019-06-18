Купить авто из США в Украине Спрос на автомобили б/у из США лавинообразно нарастает с момента принятия положения, кратно удешевившего растаможку. Жители Украины получили великолепную возможность по приемлемой цене обзавестись отличным транспортным средством улучшенной комплектации.

Аукционы США предлагают огромный выбор моделей в разном состоянии, благодаря чему наши автолюбители могут подобрать подходящий вариант, полностью соответствующий финансовым возможностям.

Как не купить «утопленника»

Приобрести недорого авто из США в Украине – желание совершенно понятное и разумное. При удачном стечении обстоятельств выгода может составить 50% от стоимости этой же модели на отечественном авторынке. А если повезёт, и пробег окажется небольшим, а салон – пахнущим новой кожей, предложение вообще станет выглядеть эксклюзивным. Однако спешить с покупкой не следует. Бросаться на красивый товар, не убедившись, что он не полезет к вам в карман за новой пачкой купюр, не рекомендуется.

Все мы не раз с тревогой наблюдали за чередующимися атаками ураганов, обрушивавшихся на побережье США. После таких происшествий улицы городов оказываются под водой, и не нужно быть ясновидящим, чтобы предсказать, что большая часть из этих «утопленников» после просушивания и небольшого марафета окажется на аукционе. Нужно уметь распознавать такие образцы, чтобы не отдать деньги за проблемный аппарат с непредсказуемой судьбой.

Когда вода после бушующих ураганов спала, в руки страховых компаний попали сотни тысяч мокрых машин. Страховики отправили их на аукционы, выставив «как есть» за бесценок. Далее эти авто могли быть выкуплены мастерами реставрации, которые умеют придать любому автохламу образ «как новая», чтобы дорого продать доверчивым гражданам со всего мира.

Алгоритм выявления мокрого авто:

Лучше наладить контакт с местным экспертом-оценщиком, который может подъехать к месту стоянки автомобиля и осмотреть всё вживую. Опытный специалист, дорожащий своей репутацией, потребует снять какие-то детали, элементы отделки салона, и сразу увидит характерную грязь, нанесенную потопом. Проверке подвергаются все доступные локации. Не должно быть: влаги внутри кресел, следов недавнего скручивания на крепеже сидений, конденсата на остеклении фар, сильного запаха тины в салоне. Профессионал быстро найдёт зацепку и вынесет справедливый вердикт, спасающий ваши деньги. Даже по гундосому звуку динамиков приёмника можно понять, что дело нечисто. Не поленитесь по коду автомобиля обратиться к информации специализированных порталов, фиксирующих разнообразные повреждения, количество предыдущих собственников, участие в дорожных происшествиях и факты затопления.

®