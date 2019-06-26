Как выбрать футбольные бутсы: на что обратить внимание Бутсами называют специальную обувь, которая предназначается для футбола. В продаже представлено огромное количество разнообразных моделей. Прежде чем выбрать, нужно разобраться, на что обращать внимание.

Подошва

Выбирать обувь по подошве нужно в зависимости от того, на каком покрытии планируется играть. Обувь отличается маркировкой:

• подошва выполнена из немарких материалов. Подходит для игры в спортивных залах;

• подходит для игры на твердых сухих покрытиях (как искусственное, так и дерн, почта);

• идеально подходит для детей, которые любят играть в футбол. Взрослые тоже могут носить, но только на твердых полях;

• идеальный вариант для футбола на мягких газонах искусственного типа;

• обувь с такой подошвой выбирают для футбола на газонах природного типа с мягкой почвой;

• такая подошва подходит для натуральных газонов с твердым, плотным и слегка влажным грунтом.

Но нужно учитывать, что все производители имеют собственные отличающиеся маркировки. В целом, обувь с шипами подходит для игры на мягком искусственном или натуральном покрытии, а бутсы без них подходят только для твердого пола.

Материалы верха обуви

Обувь для футбола должна быть устойчивой к износу, удобной и прочной. Эти параметры во многом зависят от материала, который использован для изготовления верха бутсов. Распространенные варианты:

• синтетическая кожа. Обычно ее берут для производства недорогой обуви. Очень популярный вариант, хотя по характеристикам уступает натуральному аналогу. Синтетическая кожа является чрезвычайно прочной, так что обувь долго прослужит. Она не намокает, не деформируется;

• полиуретан. Легкий, удобный и практичный. Устойчив к износу, морозу. Недорогой. Обувь не промокает, но материал не пропускает воздух, что нужно учитывать;

• флайнит. Обувь удобная, ткань практичная. Это полиэстер, который по структуре похож на трикотаж ручной работы. Материал плотный в тех местах, где идет большая нагрузка, и более легкий, где требуется вентиляция;

• натуральная кожа. Обычно используют телячью, хотя можно приобрести и из кожи кенгуру. Это достойный вариант для профессиональных игроков.

Прежде чем купить футбольные бутсы, нужно их правильно подобрать с учетом разных факторов. В первую очередь это касается материалов верха и подошвы, удобства самой модели, а также области использования. Это во многом повлияет на качество игры.

®