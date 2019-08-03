Анекдоты недели - 212 Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца. "Самец", - догадался Иван.

Лучшие вещи начинаются на букву "П":

Пельмени.

Пиво.

Пятница.

***

Приходит мужик в библиотеку и говорит:

- Я у вас книгу взял "Как заработать миллион", а тут половина страниц выдрана!

Библиотекарь:

- Ну и что! Полмиллиона - тоже неплохо.

***

- Я нашла в твоем кармане патроны и записку на арабском!

- Вообще-то это свечи от геморроя и рецепт от врача на них...

***

Зайти дома в комнату подростка - это как заскочить в ИКЕА. Собственно, ты хотел только посмотреть, но выходишь с шестью стаканами, двумя тарелками, тремя мисками, четырьмя полотенцами и кучей всякого хлама.

***

Валера был сторонником семейных ценностей. Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.

***

- Дорогой, я беременна...

- А ты к врачу ходила?

- Да я не от него...

***

По ипотеке одну квартиру покупаешь себе, вторую - банку.

***

Я думал, что совсем не умею лазить по деревьям, пока в лесу не встретил кабана.

***

- Женщина, это платье вас полнит!

- Ну слава богу, а то я все на булки грешила.

***

- Роза Самойловна, когда вы улыбаетесь, мне так и хочется пригласить вас к себе!

- О, Марк Яковлевич! Вы такой донжуан!

- Таки нет! Я стоматолог!

***

С улицы доносится: "Лежать! Лежать! Молодец!"

Да. Я лежу на диване. Я молодец.

***

Прораб показывает заказчику объект - широченный колодец.

Тот заглядывает в него:

- А зачем внизу лампа?

- Ну как? Все как на чертеже - вот.

Дает ему чертеж. Заказчик смотрит на него. Переворачивает вверх ногами.

- Идиоты! Здесь должен быть маяк.

***

Знаете ли вы, что…

Только для 1% населения ярлычок на одежде служит для того, чтобы знать, как ухаживать за вещью: как гладить, как стирать. Оставшиеся 99% определяют по нему, где перед, а где - зад.

***

Даже если вы знаете пятнадцать иностранных языков, русский вам все равно необходим. Мало ли что: упадете или что-нибудь тяжелое на ногу уроните.

***

В Одессе.

- Моничка, где ты мечтаешь работать?

- Шо?! Я мечтаю работать?!