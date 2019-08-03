Анекдоты недели - 212

Лучшие вещи начинаются на букву "П":
Пельмени.
Пиво.
Пятница.
***
Приходит мужик в библиотеку и говорит:
- Я у вас книгу взял "Как заработать миллион", а тут половина страниц выдрана!
Библиотекарь:
- Ну и что! Полмиллиона - тоже неплохо.
***
- Я нашла в твоем кармане патроны и записку на арабском!
- Вообще-то это свечи от геморроя и рецепт от врача на них...
***
Зайти дома в комнату подростка - это как заскочить в ИКЕА. Собственно, ты хотел только посмотреть, но выходишь с шестью стаканами, двумя тарелками, тремя мисками, четырьмя полотенцами и кучей всякого хлама.
***
Валера был сторонником семейных ценностей. Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.
***
- Дорогой, я беременна...
- А ты к врачу ходила?
- Да я не от него...
***
По ипотеке одну квартиру покупаешь себе, вторую - банку.
***
Я думал, что совсем не умею лазить по деревьям, пока в лесу не встретил кабана.
***
- Женщина, это платье вас полнит!
- Ну слава богу, а то я все на булки грешила.
***
- Роза Самойловна, когда вы улыбаетесь, мне так и хочется пригласить вас к себе!
- О, Марк Яковлевич! Вы такой донжуан!
- Таки нет! Я стоматолог!
***
С улицы доносится: "Лежать! Лежать! Молодец!"
Да. Я лежу на диване. Я молодец.
***
Прораб показывает заказчику объект - широченный колодец.
Тот заглядывает в него:
- А зачем внизу лампа?
- Ну как? Все как на чертеже - вот.
Дает ему чертеж. Заказчик смотрит на него. Переворачивает вверх ногами.
- Идиоты! Здесь должен быть маяк.
***
Знаете ли вы, что…
Только для 1% населения ярлычок на одежде служит для того, чтобы знать, как ухаживать за вещью: как гладить, как стирать. Оставшиеся 99% определяют по нему, где перед, а где - зад.
***
Даже если вы знаете пятнадцать иностранных языков, русский вам все равно необходим. Мало ли что: упадете или что-нибудь тяжелое на ногу уроните.
***
В Одессе.
- Моничка, где ты мечтаешь работать?
- Шо?! Я мечтаю работать?!
- Софочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты...
Самая вредная работа у политиков: столько вреда не приносит никто....
Плохо размеченная трасса стала причиной перестрелки биатлонистов и пограничников.
Биатлонисты отстрелялись на отлично....
Всю ночь наблюдал затмение луны, когда рассвело понял, что это спутниковая тарелка....
Продам два лома для занятий тяжелой скандинавской ходьбой....