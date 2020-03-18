Апрель в народном календаре

1 апреля – Дарья Грязная. Чтили память Хрисанфа и Дарии Римских. На улице стояла грязь от талых вод, которые затапливали практически всю почву. Людей, которые были с грязными мыслями, Дарья Грязная грязью лепила. Такого человека легко было отыскать – он был в испачканной одежде. Белили холсты. Задабривали проснувшегося домового. Подшучивали и разыгрывали друг друга. Если весенняя вода бежала с гор шумно, то будут летом хорошая трава. Кая погода на 1 апреля, такая и 1 октября будет. Если верба начинала цвести, то улья можно было открывать.

2 апреля – Фотинья Колодезница. Отмечается память Фотины Самаряныни. Колодезная вода приобретала целительные свойства. Умываясь этой водой можно было излечиться от разных болезней, а особенно от лихорадки. День посвящали льну. Ветки деревьев и заборы украшали красивыми изделиями изо льна. Если нет мороза, то лето будет теплым. Дождь сулит урожай грибов. Если лед на речках плывет быстро, то год удастся урожайным.

3 апреля – Кирилл Катаник. Чествуют епископа Кирилла Катанского. Последний день когда можно покататься на санях. Чистили и убирали сани на хранение. Меняли валенки на плетеные лапти. Плохой приметой было увидеть падающую звезду – к несчастью. Обильное выделение сока из березы – лето будет дождливым. Гремит гром – к урожаю.

4 апреля – Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник. День памяти мученика Василия Анкирского. Приходит устойчивое тепло. Наблюдали за водой, которая стекает с крыш, где она впитывалась в землю, ни в коем случае нельзя было строить никакие постройки. Выпекали калачи. Задолбил зиму Василий Капельник. Синие облака являлись предвестниками тепла и дождливой погоды. Вороны купаются – быть теплу.

5 апреля – Никонов день. Чтили память Никона Печерского. Наводят порядки: белят печь, меняют солому в матрацах, очищают жилье от мусора, настоем мяты моют полы и мебель, высаживают деревья и ягодные кусты. Подкармливают пернатых. Весна шлет гонца – зяблик у крыльца. Ночью мороз, а днем тепло – весь месяц погожий будет. Если в реке воды не прибавилось – жди лета жаркого.

6 апреля – Артемон — дери полоз. Вспоминают святителя Артемия (Артемона). Если до этого времени сани не поменять на телегу, то можно все полозья ободрать. Жгут костры и с огнем обходят вокруг жилища, чтоб изгнать нечистую силу. Все дела старались сделать до вечера, потому что уже после обеда считалось началом большого праздника и люди ехали на вечернюю службу в церковь. Если ударил мороз – будет урожай овса и проса. Если снег пошел – уродит гречка. Идет дождь – скот будет сытый.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. Большой христианский праздник. Готовили пирог с капустой и рыбой – кулебяка. Третья встреча весны. Нельзя было заниматься какими-либо делами. В церковь на освящение носят семена, чтоб урожай удался хороший. В этот день девки кос не плетут, птицы гнезда не вьют. Идет дождь, жди урожая ржи. Гроза – к большому урожаю орехов.

8 апреля – Гавриил Благовест. День посвящен Архангелу Гавриилу. Последний день для изготовления пряжи. Что родится на Гавриила – уродливо и некрасиво. Какая погода стоит 8 апреля – такая и 8 октября будет. Черемуха начала зеленеть – пора сажать ранние сорта картофеля.

9 апреля – Матрена Настовица, Полурепица. Чтили память Матроны Солунской. Она считается покровительницей хозяек. Все женщины у нее просят благословение на работу. Последний день, когда можно было отбелить холсты. Также к Матроне обращались, чтоб улучшить урожай репы, которая была основой любого блюда. Если птица чибис вечером кричит – будет ясная погода, если низко летает – долго будут сухие дни. Петух перестает днем петь, то будут осадки через пару дней. Иней и туман покрыл все поля – ждать урожайного года.

10 апреля – Иларион – Выверни оглобли. Вспоминают преподобного Илариона Нового. Чистили водоемы, с которых сошел лед. Начинали распускаться первоцветы. Если солнце на восходе алое, а затем заходит за облака – жди дождя. Начала куковать кукушка – морозов больше не будет. Мать-и-мачеха начала цвести – скоро наступит тепло.

11 апреля – Берещенье. Поклонялись березе. Ходили в березовую рощу. Если начиналось движение березового сока, то заготавливали его. Береза наклоняется вперед – будет сухое лето, если осина – мокрое. Много лебедей – всю весну будет теплая погода. Сороки вьют гнезда низко – к частым грозам летом.

12 апреля – Иван Лествичник. Вспоминают Иоанна Лествичника. Пекуют печенье-лесенки. Не выходили во двор, там домовой бесится и мог нанести травмы. Даже закрывали домашний скот в хлевах. Одуванчик рано расцвел – лето будет коротким. Начала цвести черешня – время сеять свеклу и кукурузу.

13 апреля – Ипатий Чудотворец. Почитают святого Ипатия. Ему молились об избавлении от бесплодия и прибавлении в семье. Также верили, что помогает изгнать бесов и домовых, которые в этот день буйствовали. Если березовый сок не вкусный, то будет урожай хлеба. Птицы, которые прилетели с юга, не поют – еще будут холода. Клен выделяет сок – скоро потеплеет.

14 апреля – Марьи Египетской. Мария – покровительница кающихся женщин. Молились святой о защите от сглаза и скверного слова. Варили щи, но только они уже были совсем пустыми, из-за того что все запасы капусты подошли к концу и ее там заменяла зелень, которая успела вырасти – щавель и крапива. Широко разлилась вода – луга будут буйно цвести. Молния блестит на закате – скоро будет дождь.

15 апреля – Тит Ледолом. Вспоминают Тита Чудотворца. Последний день схождения льда. Также день называли бесхлебицей, так как все запасы уже подходили к концу. Торговцы праздновали «барыш-день», если отпраздновать шумно, то прибыль будет хорошая. Если лед не сошел – будет плохой улов рыбы. Лед не растаял, а опустился на дно – к тяжелому году. Перепел кричит, то жди урожая хлеба и травы.

16 апреля – Никита Водопол, Угощение водяного. Чтили Никиту Исповедника. Шли активные паводки, которые могли нанести вред полям. В этот день просыпался от зимнего сна водяной и люди его задабривали разными яствами. Особенно важно это было для рыболовов, которые лили в реку масло и просили удачу в улове. На ольхе появились сережки – урожай будет на овес. После грома похолодало – лето ждать холодного.

17 апреля – Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины. Чтят память Иосифа Песнописца. Начинал петь сверчок и журавль. Выходят во двор и кланяются птицам. Выходят на поиски ольхи, чтоб сделать сруб для колодца. Заготавливают ее кору. Огородные сверчки начинают свои скачки. Ольха раньше березы распустилась, то лето будет мокрым.

18 апреля – Федул Ветреник. Вспоминают диакона Агафопода и чтеца Феодула. Усилено дуют теплые весенние ветра. Начинали появляться божьи коровки и бабочки-крапивницы. Растворяли окна, приговаривая специальные слова, чтоб оградить дом от недомоганий и нечистой силы. Пришел Федул – губы надул. Пришел Федул – теплый ветер подул, окно отворил, избу без дров натопил. Ночью холодно, а днем теплеет – погода будет устойчиво теплой.

19 апреля – Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Чтили память архиепископа Евтихия и мученика Иеремия. Начало цветения яблони. Кушали моченые яблоки, поклонялись дереву и ухаживали за ним. Если безветренно и тихо – будет урожай зерновых. Небо чистое – будет урожай гороха. Дикие утки строят свои гнезда возле воды, то лето будет сухим.

20 апреля – Акулинин день. Вспоминают мучеников Руфина и Акилины. Просыпались русалки. Девушки и женщины носили одежду на берег реки, чтоб русалки не мерзли. Если шли за водой, то брали связку полыни, чтоб отпугнуть речных красавиц. Шел дождь – к неурожаю яровых. Мороз и солнце – к урожаю хлеба и гречихи. Много звезд на небе – к урожаю грибов и ягод.

21 апреля – Родион Ледолом. Вспоминают святого Иродиона. Пора активной ломки и таяния льда. Верили, что в эти сутки солнце встречается с месяцем. Какова будет встреча, такое и лето. Можно было начинать пахать поля. Начинает квакать лягушка – пора сеять овес. Закат ровный и светлый, то лето будет хорошим.

22 апреля – Вадим Ключник. Чтят память святого Вадима. Ходят к источникам, чистят их, умываются, пьют воду – эти процедуры укрепят здоровье. Домашнюю скотину начинают выгонять на пастбища. Сороки летают высоко над домами, то завтра будет погожий день. Если шел дождь, то урожай будет богатый. С березы выделяется много сока – на урожай можно не надеяться.

23 апреля – Терентий Маревный. Чтят память 33 мучеников, среди которых и Терентий. На каждом шагу грязь, мокрая глина и бездорожье. Если, когда солнце всходит, оно будет окружено дымкой, то год будет хлебным. Появление пауков принесет тепло.

24 апреля – Антип Водогон. Отмечается память епископа Антипа Пергамского. Антип считался целителем зубной боли. Ему молились, когда заболевали зубы. На этот период припадал пик половодья. Крестьяне в этот день ничего не сажали и не выходили в поле. Медведь выходил их берлоги. Идет дождь, то грибов будет много в лесу. Антип без воды – закрома без зерна. Если распушилась ива, то зима не подберется до двора крестьянина.

25 апреля – Василий Парильщик. На самом деле святого звали Василий Парийский, а народ уже переиначил в свою сторону. Охотники с опаской ходили по лесу, потому что считалось, что медведь под кустом поджидает. На Василия весна землю парит. Если парило солнце – то урожай будет отменный.

26 апреля – Фомаида Медуница. Вспоминают мученицу Фомаиду Египетскую. Собирают в лесу медуницу для заваривания чаев и приготовления салатов. Принято было ходит за этими цветами хозяйке в вывернутом тулупе, чтоб медведь не напал. Уже щавель достаточно подрос и его можно рвать и использовать в пищу. Распустился желтый первоцвет – последующие дни будут теплыми. Дуб начал распускаться, к теплому и погожему лету.

27 апреля – Мартын Лисогон. Чтили память святого Мартина. Именно в этот период лисицы бросают свои старые норы и идут рыть новые. И в первые дни после того как они переселились их можно ловить руками, потому что верили, что они слепнут и теряют слух. Вспоминали птицу ворона, которому приписывают магические силы. Готовились к посеву хлеба. День теплый, а лето урожайное. Ворона каркает к ненастью, а ворон – к несчастью.

28 апреля – Пудов день. Вспоминали апостолов Пуда, Трофима и Аристарха. Осматривали ульи и пчел, интересовались, хорошо ли перенесли они зиму. Распускались почки рябины и калины. Верили, что рябина исцеляет от зубных болей. На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда. К вечеру сгущаются облака – к дождю.

29 апреля – Аринын день. Чтили память трех мучениц Солунских – сестер Агапии, Хионии и Ирины. К этому дню реки возвращаются в свои русла. Высаживали рассаду овощей, а особенно капусты. Чтоб она уродилась крупной, нужно было всю ее рассаду высадить до 06 мая. Если саженцы активно пьют воду, то день покоса будет сухим. Пчелы облюбовали вишню – к богатому урожаю вишен. В лесу много подорожника – ждать богатого урожая.

30 апреля – Зосима Пчельник. Чтили память святого Зосима Соловецкого. Зосим – покровитель пчел. Последний день выноса ульев на пасеку. Посреди пасеки накрывали стол с хлебом, солью и святой водой, зажигали свечку и обходили с ней всю пасеку, читая молитвы. Ели мед и добавляли его во все блюда. На какой хлеб пошла пчела – тот на зерно будет хорош. Если пчелы летят на цвет, то будет из цвета плод.

Источник: Портал Агромир