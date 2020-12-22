Техосмотр в Украине будет обязательным Дата начала обязательного техосмотра для частного транспорта намечена на 1 января 2022 года.

Уже почти год на сайте Мининфраструктуры длится обсуждение проекта закона о техосмотре. И хотя обсуждение еще продолжается, а проект пока не стал законом, в МВД уже закупили передвижные лаборатории для придорожной проверки технического состояния автомобилей, пишет AUTO-Consulting.

Полностью проект так называемого Закона о техосмотре, имеет длинное официальное название Закон України «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны». Его обсуждение несколько раз продлевали, а вынесение самого проекта на рассмотрение Верховной Рады - переносили. И объективно теперь сложно даже представить, в каком виде Закон о техосмотре дойдет до ВР. Ведь комментариев и правок к нему сделано уже тысячи. На сегодняшний день, окончание обсуждения и внесения предложений намечено на 31 декабря нынешнего года. Соответственно, с 1 января 2021-го техосмотра не будет, сообщает Главком. В проекте закона дата начала обязательного техосмотра для частного транспорта намечена на 1 января 2022 г. То есть, теоретически, у автомобилистов есть еще целый год, чтобы привести в порядок свои машины. Почему же МВД получило передвижные лаборатории технического контроля уже сейчас?

Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, представители патрульной полиции смогут проверять техническое состояние тех транспортных средств, которые подлежат обязательному техническому контролю. Это относится к коммерческому транспорту, транспорту, который перевозит пассажиров и опасные грузы.

Передвижные лаборатории оснащены специальным сертифицированным оборудованием. Патрульная полиция будет проверять суммарный люфт рулевого управления; параметры света фар; содержание дымности в отработавших газах дизельных или газодизельных двигателей; содержание оксида углерода и угле-водорода в отработавших газах автомобилей, работающих на бензине или сжиженном газе; остаточную высоту рисунка протектора шин; светопропускную способность стекол; шумность работы транспортного средства.

Контроль транспортных средств по перевозке пассажиров будет проводиться в местах их стоянки, а также - в начальных, промежуточных или конечных пунктах их маршрутов. Или во время въезда/выезда из гаражей, стоянок и т.д.

По сути, перечисление господином Билошицким мест проверки транспортных средств говорит о том, что передвижные лаборатории патрульной полиции могут остановить и проверить их где угодно.

Это подтверждает и следующий абзац его публикации, где сказано, что контроль других транспортных средств, которые подлежат обязательному техосмотру, будет осуществляться в местах, где ПДД не запрещена их остановка и стоянка. И там, где они не мешают дорожному движению.

Но и рядовым автомобилистам, которые пока не подпадают под действие технического контроля, не стоит сильно радоваться, что полиция будет «кошмарить» грузовики и автобусы. На самом деле это «пробный шар», ведь скоро обязательному техосмотру будут подлежать и частные автомобили. А значит - и их смогут останавливать для проверки, как упомянутые «другие» транспортные средства.

Время мобильной проверки не будет превышать 20 минут.

По результатам проверки, полицейским будет составлен Акт соответствия технического состояния транспортного средства и его оборудования в двух экземплярах. А все данные измерений, указанные в Акте, будут использованы в качестве доказательств, на основе которых полицейский сможет принимать решение о привлечении водителя к административной ответственности.

На передвижных техстанциях будут работать полицейские, которые прошли специальную подготовку. А сами техстанции распределят по всем регионам Украины.

Появление информации о передвижных технических лабораториях полиции вызвало много вопросов. Например, почему вдруг патрульная полиция вновь взялась за техосмотры, да еще и на дорогах? Ведь ликвидация техосмотра в 2011 году, как раз и подразумевала, что ГАИ из этой сферы надо устранить. Речь шла о переходе к профессиональной проверке транспорта на сертифицированных СТО. Неужели там при техосмотре специалисты не заметят люфт рулевого или неправильный свет фар? Зачем же полиции еще раз проверять транспортное средство, когда оно уже прошло плановую проверку на СТО? И самое главное: когда патрульная полиция успела получить право проведения техосмотра на дорогах?

В проекте закона, который опубликован на сайте Мининфраструктуры, предложено проверять транспортные средства со следующей периодичностью:

легковые авто, грузовые ТС с полной массой до 3,5 т – через 4 года от даты изготовления, затем каждые 2 года;

автомобили такси – ежегодно;

автобусы – через год от даты изготовления, далее каждые 6 месяцев;

грузовые (с полной массой свыше 3,5 т) – ежегодно;

мототранспорт – каждые 2 года.

Как видим, даже в проекте закона нет ни слова про какие-то дополнительные проверки на дорогах.

Если описанный проект получит статус закона, в течение 365 дней со дня его опубликования, все ТС будут подлежать техосмотру в случае их перерегистрации, переоборудования, или участия в ДТП, в которых были повреждены элементы влияющие на безопасность движения.

В тексте проекта закона предлагается создать и утвердить открытый реестр аттестованных должностных лиц, которые имеют право осуществлять придорожные проверки. В этом перечне может быть, конечно, и патрульная полиция. Но только после того, как проект станет Законом.

На самом деле, с расширением сети камер автоматической фиксации, в их функционал можно включить и определение по номерному знаку, прошло транспортное средство техническую проверку или нет. Такую же функцию могут получить и мобильные патрульные машины, подключенные к базе данных. И если уж сегодня не требуют бумажных талонов на ОСАГО, потому что все страховки есть в электронной базе данных, то и с техосмотром не должно быть проблем. На худой конец, старые бумажные талоны на лобовом стекле - это тоже знак, что техосмотр пройден. Но зачем-то снова возвращают элемент личного общения, в котором раньше видели негатив и коррупционную составляющую. Или уже изначально закладывается недоверие к сертифицированным СТО, которые будут проводить техосмотр? Хотя, они по идее, должны дорожить своей лицензией, как и эксперты, которые техосмотр проводят.

То есть, получается, что до принятия Закона о техосмотре, патрульная полиция не сможет законно использовать свои передвижные лаборатории. Или сможет?

В любом случае, с 2022 года техосмотр для частного автотранспорта точно введут. И к этому надо быть готовым. Хотя бы потому, что техническое состояние авто - это прежде всего безопасность тех, кто на нем ездит.