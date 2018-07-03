Акустические гитары Fender - где купить концертный инструмент? При покупке концертной акустической гитары имя компании изготовителя приобретает особое значение. Гитаристов не знающих бренда Fender на земле не существует - эта фирма мало того что была одной из первых на мировом рынке, кто начал выпускать электрогитары (чем главным образом и прославилась), но и достигла максимального мастерства в изготовление акустических инструментов.

В интернет-магазине Музлайн они пользуются максимальным спросом среди профессиональных и начинающих музыкантов всех поколений.

Компания Fender: https://fender.muzline.ua/akustycheskye-gytary/ - это прежде всего богатая история развития гитарных технологий. Именно она долгое время оставалась главным поставщиком инноваций и выпускала на международный рынок новинку за новинкой. В настоящее время она остаётся той самой компанией, которой безусловно доверяют музыканты мирового класса:

• акустические гитары Fender используют в концертной и студийной работе

• их звучание считается эталонным с точки зрения красоты тембра

• конструкция инструментов доведена практически до совершенства - они считаются удобными как для начинающих музыкантов, только-только знакомящихся с техникой игры, так и для виртуозного исполнения музыки.

Сколько стоит такое удовольствие?

Пожалуй, единственным недостатком гитар Fender является их не самая низкая стоимость. Но справедливости ради стоит заметить, что каждая копейка, вложенная в инструмент - это инвестиция в мастерство исполнителя и его успешную музыкальную карьеру.

Львиная доля стоимости гитар - это первоклассные материалы и довольно дорогая технология их обработки. Разумеется, культовая надпись Fender на голове грифа тоже стоит денег, но не таких уж больших, как принято считать.

Покупая брендовый инструмент вы получаете

• бескомпромиссно великолепное звучание

• отличный дизайн

• удобство и комфорт игры

• репутацию знатока инструментов и обладателя хорошего вкуса.

Как выбрать лучшую гитару?

Ассортимент акустических гитар, произведенных на заводах Fender в Соединенных Штатах Америки и Мексике огромен. В каталог бренда входят десятки новых инструментов и огромное количество бестселлеров и легендарных моделей прошлых лет. Сориентироваться в выборе непросто, но облегчить себе задачу можно, определившись как минимум в двух параметрах - в бюджете, который вы готовы потратить на гитару, и в том, как инструмент по вашему представлению должен звучать. Видео-обзоры и отзывы профессиональных музыкантов помогут вам в этом.

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