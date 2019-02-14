Где и как получить микрозайм без проверок и звонков Часто у людей возникают жизненные ситуации, когда срочно необходимы деньги, а достать их невозможно. О ситуации разглашаться не хочется, поэтому у знакомых или родственников не занять. Банки тоже не всегда могут в этом помочь, потому как необходима довольно весомая пачка документов, которая собирается не за один день. А если у человека всё не очень хорошо с кредитной историей, то отказать могут, ссылаясь только на этот факт. Кажется, что выхода нет, но на самом деле он есть.

Для того, чтобы обойти ненужные проверки, можно обратиться в микрофинансовую компанию. В них кредиты оформляются быстро, и никто не проверяет кредитную историю клиента. Так же нет необходимости бегать и собирать огромное количество документов, на которые тоже приходится тратиться, чаще всего. Для получения ссуды необходимо просто заполнить заявления и ждать вердикта сотрудника организации.

Проблемы МФО

В наше время, взять кредит проверок и звонков оператора можно только в МФО. Сначала может показаться, что компания рискует, хотя на самом деле – это не так. Организация в обязательном порядке проверяет кредитную историю, но на решения менеджера это очень редко влияет. Даже если кредитная история совсем чёрная, то ссуда может быть одобрена. Свои риски здесь есть, однако стоит отметить, что по статистике, практически все заёмщики вовремя отдавали свои кредиты, которые были оформлены в подобных компаниях. Риски минимизируются тем, что кредиты небольшие по размеру и выдаються под высокую процентную ставку. А с высокой процентной ставкой и штрафные санкции ужесточаются, да и проблемы с законом никому не нужны.

Популярность микрофинансовых организаций

У МФО постоянно растёт круг потребителей их услуг. Одной из причин увеличение спроса является как раз то, что кредиты выдаются даже заёмщикам с испорченной кредитной историей. Таким людям нет возможности получить ссуду в банке, даже если просрочки по платежам были не по их вине. Где-то технические проблемы банка, где-то халатность сотрудников, и вот, кредитная история испорчена, а получение нового кредита является серьёзной проблемой. Для таких людей микрофинансовые компании – просто рука помощи. Так же клиентов радует простота оформления. Нужно быть совершеннолетним гражданином Украины с действующей пропиской, и не иметь других непогашенных кредитов в данной организации.

Безусловно, у упрощённого способа получения ссуды есть минусы. Самым главным является высокая процентная ставка, которая прибавляется ежедневно. Смотрите сравнение ставок по кредитам без звонков на CreditExpert. Помимо этого, МФО не всегда предоставляют возможность досрочного погашения кредита, что в любом случае заставляет переплачивать лишнее. Так же отрицательная черта – короткий срок займов. Однако, являясь постоянным клиентом конкретной организации, возможно с лёгкостью договориться об увеличенных сроках погашения кредита.

Элементарное получение кредита

Процедура оформления заявки максимально простая и быстрая. Заёмщику необходимо заполнить анкету, а это можно сделать даже онлайн. В анкете необходимо указать все необходимые данные и передать на рассмотрение и ждать ответа. Обычно ответ приходит в течение часа. При одобрении заявки, сотрудник кредитной организации связывается с заёмщиком и уведомляет о переводе средств на указанный счёт. Деньги приходят практически моментально. Оплачивать такой кредит можно так же онлайн, никогда даже не появляясь в офисе компании.

Если необходимо получить деньги наличными, то потребуется посетить офис, а там представить паспорт и номер договора/перевода.

Если говорить конкретно о способах получения денег, то возможен перевод на банковскую карту или получение наличных в офисе компании, а в некоторые случаях предоставляется доставка курьером. Желаемый способ получения средств указывается в заявке.

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