Лечение от наркомании: почему это нельзя делать самостоятельно Наркотическая зависимость – это проблема, с которой сталкиваются многие семьи. Но далеко не все понимают и знают, что нужно делать.

Обычно, новость о том, что кто-то из членов семьи настолько серьезно болен, вводит людей в ступор. Одни начинают делать вид, что ничего не происходит, а другие пытаются самостоятельно решить проблему. И это очень большая ошибка которая требует незамедлительного решения.

Когда человек становится наркоманом, его окружение может решить, что это произошло просто потому, что ему нечем заняться или не хватает внимания. Поэтому с наркоманом начинают разговаривать, ругают его, убеждают, часто даже используют насильственные методы. В итоге, больной либо уходит из дома, либо начинает наносить вред своему окружению.

Почему невозможно лечение от наркомании без помощи врачей

Как бы это ни было грустно, стоит признать, что наркоманам становятся слабохарактерные люди. Таким, как они, достаточно просто что-то внушить. Вот только в состоянии постоянного наркотического опьянения и ломки они воспринимают лишь ту информацию, которая касается наркотиков, точнее их «положительной» стороны. Если же близкие пытаются вести разговоры о вреде, наркоман либо отмахивается от них, считая себя здоровым, либо начинает лезть в драку, что-то доказывать, уходить из дома.

Такое поведение вполне предсказуемо. Наркоман не может контролировать свои мысли, эмоции, действия и чувства. Он начинает воспринимать мир через призму наркотического опьянения. Но даже если наркотик вызывает расслабленность и эйфорию, попытки окружающих воздействовать на него разговорами или угрозами, все равно будут вызывать агрессию. Потому что наркоман увидит в этом поведении угрозу своему псевдо счастливому состоянию. Поэтому он будет убеждать себя и других, что не болен, сильно злиться, но не соглашаться с правильной точкой зрения. А даже если наркоман и признает проблему, это тоже не станет решением вопроса.

Наркотики вызывают очень сильную физическую привязанность. Поэтому после отказа от средств начинается сильнейшая ломка. И ее невозможно пережить без специальной медикаментозной поддержки.

Вот почему лечение от наркомании самостоятельно очень не желательно. Вместо этого нужно обратиться проверенный реабилитационный центр для наркозависимых. Клиника Кадырова предлагает свои услуги каждому и гарантирует положительную динамику лечения.

®