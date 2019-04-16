Лечение от наркомании: почему это нельзя делать самостоятельно

Обычно, новость о том, что кто-то из членов семьи настолько серьезно болен, вводит людей в ступор. Одни начинают делать вид, что ничего не происходит, а другие пытаются самостоятельно решить проблему. И это очень большая ошибка которая требует незамедлительного решения.
Когда человек становится наркоманом, его окружение может решить, что это произошло просто потому, что ему нечем заняться или не хватает внимания. Поэтому с наркоманом начинают разговаривать, ругают его, убеждают, часто даже используют насильственные методы. В итоге, больной либо уходит из дома, либо начинает наносить вред своему окружению.
Как бы это ни было грустно, стоит признать, что наркоманам становятся слабохарактерные люди. Таким, как они, достаточно просто что-то внушить. Вот только в состоянии постоянного наркотического опьянения и ломки они воспринимают лишь ту информацию, которая касается наркотиков, точнее их «положительной» стороны. Если же близкие пытаются вести разговоры о вреде, наркоман либо отмахивается от них, считая себя здоровым, либо начинает лезть в драку, что-то доказывать, уходить из дома.
Такое поведение вполне предсказуемо. Наркоман не может контролировать свои мысли, эмоции, действия и чувства. Он начинает воспринимать мир через призму наркотического опьянения. Но даже если наркотик вызывает расслабленность и эйфорию, попытки окружающих воздействовать на него разговорами или угрозами, все равно будут вызывать агрессию. Потому что наркоман увидит в этом поведении угрозу своему псевдо счастливому состоянию. Поэтому он будет убеждать себя и других, что не болен, сильно злиться, но не соглашаться с правильной точкой зрения. А даже если наркоман и признает проблему, это тоже не станет решением вопроса.
Наркотики вызывают очень сильную физическую привязанность. Поэтому после отказа от средств начинается сильнейшая ломка. И ее невозможно пережить без специальной медикаментозной поддержки.
Вот почему лечение от наркомании самостоятельно очень не желательно. Вместо этого нужно обратиться проверенный реабилитационный центр для наркозависимых. Клиника Кадырова предлагает свои услуги каждому и гарантирует положительную динамику лечения.
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