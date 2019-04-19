Mod Glam - замечательная студия лазерной эпиляции в Киеве Женщины массу времени тратят на борьбу с нежелательной растительностью на теле.

Современная студия лазерной эпиляции в Киеве Mod Glam предлагает новую процедуру ЭЛОС.

В чем заключается процедура ELOS?

ЭЛОС – это электрооптический способ ликвидации лишних волос. Для его работы требуется световое излучение и электроэнергия. Сеанс отличается тем, что перед ее проведением кожу готовят. Для подготовки используется активное воздействие источника света. Потом на поверхность эпидермы влияет электричество. Импульсы продуцируют специальные иглы, которые вводятся в эпидермис с разным интервалом. При этом не имеют значение цвет волосика или место эпиляции. Технология универсальна.

Основные достоинства

Этот вид избавления от нежелательных волосиков отличается особой эффективностью. Стоит выделить его главные преимущества:

• Влияние осуществляется на глубокие слои тканей. После их прогревания можно удалить растительность намного глубже.

• Эта методика подходит девушкам со смуглыми покровами и светловолосым. В отличие от лазерной технологии, ELOS эпилирует вне зависимости от критериев цвета.

• Эпидермис не иссушается от электрических вспышек.

• Благодаря комплексному подходу результат достигается достаточно быстро.

У этого метода относительно высокая стоимость, поскольку он появился всего десять лет тому. Не в каждом салоне проводят операцию. Однако в студии эпиляции Mod Glam каждая девушка может записаться на такую процедуру.

Отличия от традиционного лазерного способа

Традиционный лазер не всегда способен удалить нежелательные волоски. Если луковица находится на глубине до семи миллиметров, сеанс может быть неэффективен. При этом световой луч работает намного результативнее.

Обычная лазерная эпиляция – это процедура, которая работает за счет взаимодействия с меланином. Этот пигмент есть в волосочках и кожице, что иногда ограничивает возможности работы. Ее нельзя проводить, если покров рыжий, светленький или седой, то есть мало меланина. Если же в окружающих тканях меланина слишком много, сеанс противопоказан. То есть его не назначают женщинам загорелым, чтобы избежать ожогов. Также она не подойдет, если на теле клиентки есть татуировки. Противопоказано удалять волосы лазером, если есть родинки, пигментные пятна или новообразования.

Важность хорошего специалиста

При вводе иглы возможно небольшое ощущение дискомфорта. Предъявляются серьезные требования к опыту специалиста студии эпиляции в Киеве Modglam. Он обязан строго соблюдать технику безопасности. Перед введением игл на поверхность наносят охлаждающий гель. В студии лазерной эпиляции работают обученные профессионалы, которые знают, как безопасно, безболезненно, недорого провести мероприятие.

Кому подойдет способ?

Для использования технологии должны быть определенные показания в студии лазерной эпиляции ModGlam.com.ua. Методика ELOS точно вам подойдет, если вы:

• планируете надолго или навсегда получить гладкую кожу;

• хотите сделать эпиляцию в чувствительной зоне;

• ищете максимально безболезненный способ;

• у вас смуглый, загорелый эпидермис;

• вы – обладательница светлых волосочков.

Принцип действия метода

Импульс света направляется на обрабатываемую зону в студии лазерной эпиляции. В результате этих действий происходит разрушительная реакция. Луковицу разрушает электричество, в то время как световой импульс губительно действует на волос. Таким образом, равномерно распределяется температура в стержне. Так снижается вероятность перегрева, пациентка не получает болезненные ощущения или ожоги. Поэтому операция подходит для эпиляции на нежных участках, в том числе и на руках.

Ежегодно все больше женщин Киева предпочитают сделать эту электропроцедуру. Ее цена становится все доступнее. При том, что отзывы о сеансах – только положительные. Множество врачей в мире эффективно используют свои навыки. По итогам удается попасть непосредственно в фолликул, ликвидировать лишнее. Поэтому смело записывайтесь в студию Mod Glam на лазерную эпиляцию, чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему.

Во время ЭЛОС-эпиляции волосики прогреваются и прекращают расти, но они при этом не убираются. То есть не стоит ожидать, что дерма будет чистой сразу после эпиляции. Время отделения луковиц занимает, как правило, от 14 до 20 дней, в течение которых поверхность очищается. Это должно происходить само собой, поэтому не стоит помогать очищаться от них.

Что еще полезно знать?

Количество лазерной эпиляции рассчитывается индивидуально в зависимости от гормонального фона, структуры тканей, зоны влияния. Если волосинки темные, эффект происходит быстрее. Для избавления от растительности на лице требуется времени больше. Специалисты рекомендуют повторять эпиляцию раз в несколько недель. Между ними разрешается ликвидировать растительность кремом или станком. В результате лазерного курса удается избавиться от 90% волос.

Дополнительные плюсы

После депиляции покровы становятся менее чувствительными, но при этом эластичными и мягкими. Реже появляются раздражения, врастания и воспаления фолликулов.

Когда запрещено?

Удаление волос этим методом, запрещена при наличии любых аппаратов на теле (слуховых или кардио), наличия хронических недугов в декомпенсации, во время месячных и при любых недугах в стадии обострения.

В целом, такой метод лазерной эпиляции эффективный, комфортный и доступный в Киеве. Если у вас светлая или смуглая кожа, смело обращайтесь к ним. Безусловно, быстрее удаляются темные волоски, но и светлые со временем уйдут. Если остались вопросы, или вы хотите записаться на прием, звоните в Mod Glam. Здесь вам всегда рады.

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