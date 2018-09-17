Мужской casual для холодной погоды Casual – это городской стиль, предполагающий удобство и комфорт. Никакого формализма или строгого дресс-кода, только практичность и оригинальные комбинации одежды.

На первый взгляд сочетания могут показаться случайными, но это не так. Чтобы look выглядел гармонично и целостно, необходимо следить за модными тенденциями и трендами. В статье расскажем, чем стоит пополнить мужской гардероб на ближайшие полгода.

Сity casual

Простой и элегантный стиль, который подходит для встреч с друзьями и романтичного свидания. Создать образ современного горожанина помогут джинсы, брюки-чинос, кардиган, джемпер, трикотажный реглан или гольф. В этом сезоне востребован вельвет и бархат, которые добавляют нарядности и торжественности даже самым привычным вещам. Не обойтись и без теплого шерстяного свитера аранской вязки, объемные узоры и плетение из кос одновременно смотрится уютно и стильно. В качестве верхней одежды лучший выбор – укороченный пуховик.

Smart casual

Презентабельный, но не строгий стиль одежды, который уместен для посещения выставок и театра, конференций вне офиса и праздничного ужина с родственниками. Центральный элемент – рубашки (однотонные и с узорами). Сверху надевайте блейзер или пиджак из твида прямого или приталенного кроя спокойных, приглушенных оттенков. Отлично смотрятся брюки и джинсы с подворотами вместе с пальто «верблюжьего» цвета. Из аксессуаров отдавайте предпочтение шейным платкам, фетровым шляпам, сумкам через плечо, кожаным перчаткам, которые можно найти на сайте маркетплейса Kasta.

Sport casual

Наиболее демократичный и свободный подвид. Состоит из толстовок, однотонных штанов с глубокими карманами, жилеток, «бейсбольных» кофт. Все модели свободного кроя, не облегают фигуру, выглядят нарочито небрежно. По максимуму используется принцип многослойности, приветствуются эмблемы спортивных команд, нашивки. Обратите внимание на мужские свитшоты, представленные в каталоге https://kasta.ua/market/svitshoty-muzhskie/.

Чем дополнить - базовые рекомендации

Обувь в стиле casual весьма разнообразна: это кроссовки, ботинки, туфли, сапоги. Все зависит от конкретного образа. Общая цветовая гамма спокойная, но не мрачная, с одним-двумя яркими элементами. Выбирайте вещи из натуральных тканей, они приятны телу, хорошо пропускают воздух, долго носятся. Не забывайте делать акценты при помощи аксессуаров: солнцезащитные очки, часы, браслеты и кольца не теряют актуальности. Главное – не переборщить, вполне достаточно трех деталей.

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