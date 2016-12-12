На Сумщине пожарные предотвратили уничтожение огнем жилого дома 20 декабря в 20:21 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Рабочей в г. Глухов.

Звонил хозяин, который на собственном дворе услышал треск шифера на крыше. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

Хозяин вместе с местным жителем пытались самостоятельно укротить пламя, но их старания не принесли желаемого результата. На момент прибытия сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям пожар происходил на чердаке помещения на площади 12 кв. м. Существовала угроза распространения огня деревянными горючими конструкциями на все здание и на рядом расположенный жилой дом. В 20:38 возгорание локализовали, в 20:53 - ликвидировали.

Всего к тушению были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожен утеплитель дымохода на площади 1 кв. м, обрешетка кровли на площади 1 кв. м. Пламенем повреждено перекрытие на площади 10 кв. м.

По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов.