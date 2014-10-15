Пенсии за январь начнут выплачивать уже с 27 декабря

С целью обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе 2017 года Правительством принято решение, которым установлено, что частично пенсию по январь 2017 года будет выплачено в декабре 2016 года.
Обычно пенсии выплачиваются ежемесячно в период с 4 по 25 число в установленную дату выплаты, которая известна каждому пенсионеру.
Пенсионерам, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 15 января 2017 года включительно, пенсия на их банковский счет будет зачислена в период с 27 по 29 декабря.
Пенсионерам, которые получают пенсию через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 10 января 2017 года включительно, пенсия будет выплачиваться, начиная с 27 декабря.
Пенсионерам, которые по разным причинам не смогут получить пенсию за январь 2017 года на почтовых отделениях в последние дни декабря, смогут получить ее с 5 января.
Для пенсионеров, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 16 по 25 января или через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 11 по 25 января, пенсия будет выплачиваться в обычном режиме в установленные даты выплаты.
Из общей численности пенсионеров (11,7 млн) в декабре 2016 года будет выплачено пенсий за январь 2017 года 5,4 млн пенсионерам, в т.ч. 3,7 млн пенсионеров через банковские учреждения и 1,7 млн пенсионеров через почтовые отделения.
На выплату пенсий за январь 2017 года Пенсионным фондом будет направлено в декабре 2016 года 10,4 млрд грн. Это финансирование осуществляется в рамках утвержденного бюджета Пенсионного фонда на 2016 год.
Общая потребность на выплату пенсий за январь 2017 года составляет 22,1 млрд грн.
По всем вопросам, связанных с выплатой пенсий, пенсионеры могут обращаться в Контакт-центр Пенсионного фонда Украины 0-800-503-753 (со стационарных телефонов - бесплатно) или в управление Пенсионного фонда Украины по месту нахождения пенсионера как получателя пенсии.
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