Сумские юниоры стали третьими на чемпионате Украины по биатлону Сегодня, 23 декабря, в Тысовце прошла смешанная эстафета в рамках юниорского чемпионата Украины по биатлону.

Гонку выиграли представители Черниговщины, вторыми стали тернополяне. А «бронзу» - уже третью – завоевали сумчане в составе Анны Кривонос, Анны Сытник, Дмитрия Токарева и Алексея Хандия.

Первые две команды отстрелялись на ноль, а сумские парни допустили три промаха, именно из-за этого наша команда и отстала от второго места на 49 секунд. До первого дотянуть было нереально – разница больше 5 минут.