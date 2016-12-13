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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине задержали причастного к смерти 28-летней роменчанки

23 декабря мужчине, в отношении которого собрано достаточно доказательств в причастности к смерти 28-летней роменчанки, вручено извещение о подозрении. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 136 (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) УК Украины.

Речь идет о событиях, произошедших 10 декабря 2016 года. Тогда в лесополосе вблизи с. Ярмолинцы Роменского района случайные люди нашли тело неизвестной женщины в нижнем белье. Проведенными первоочередными оперативно-розыскными мероприятиями установлено лицо умершей и мужчины, с которым она в последний раз проводила время. По его словам, они вместе отдыхали в бане - женщина плавала в бассейне, а он находился в соседней комнате. Когда вернулся, то увидел, что знакомая утонула. Испугался, вывез тело за город, где и оставил.

Решением первого заместителя прокурора Сумской области Игоря Сидоренко 15 декабря с целью беспристрастного и объективного установления обстоятельств и причин смерти женщины дальнейшее досудебное расследование было поручено следственному управлению ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

В настоящее время проведено большое количество необходимых следственных действий, по результатам которых есть обоснованные основания полагать, что указанные показания мужчины не соответствуют действительности. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, устанавливается круг лиц, которые могут быть сообщниками подозреваемого или свидетелями произошедшего в тот день.

Только после получения официальных результатов экспертиз о причинах смерти женщины можно будет окончательно установить степень вины подозреваемого и определиться с квалификацией его действий.

Ход расследования находится на личном контроле прокурора области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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