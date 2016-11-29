В Шостке участковый задержал грабителя В Шостке 31-летний мужчина, помогая пенсионеру по хозяйству, решил его ограбить. Со двора злоумышленник вынес часть металлической рельсы. Вот только сдать на металлолом похищенное последний не успел, был задержан участковым инспектором полиции и доставлен в отделение полиции.

На линию «102» позвонил 71-летний житель Шостки. Пенсионер рассказал, что мужчина, который ранее помогал ему по хозяйству, его ограбил.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители установили, что в тот день в окно дедушка заметил знакомого, который пытался его обокрасть. Выйдя на двор, чтобы его отругать, злоумышленник вместо того чтобы уйти, начал ставить условия хозяину дома, мол или он отдает ему свои деньги, или же он заберет металл. Но услышав отказ и пользуясь беспомощностью пожилого человека, на глазах пенсионера злоумышленник забрал с его двора часть металлической рельсы и пошел прочь.

«Подозреваемого вместе с похищенным по «горячим следам» задержал участковый офицер полиции, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Им оказался местный ранее судимый за имущественные преступления 31-летний местный житель, без постоянного места проживания. В содеянном он признался. Пояснил, что таким образом пытался улучшить свое материальное положение».

Сегодня злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания. За грабеж по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.