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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:08252

Сумчане за три дня собрали подписи за ледовую арену

Сумчане проголосовали за онлайн-петицию «Предлагаю построить ледовую арену в парке им.Кожедуба».

Всего за три дня петиция Александра Короля собрала необходимые голоса за строиетльство делвойо арены.

«Обращаюсь к местной власти, рассмотреть возможность построить ледовую арену в парке им.Кожедуба, на месте, которое уже было предназначено для того, где ранее была установлена электроподстанция.

В городе Сумы и Сумской области уже много лет проводятся чемпионаты по хоккею с шайбой, в котором участвуют более десяти команд. Также стремительно развивается фигурное катание - дети занимают призовые места в открытых чемпионатах других городов.

Я считаю, что эта ледовая арена позволит детям и взрослым развиваться, строить спортивную и здоровую нацию», - написал сумчанин.

Теперь остается дождаться ответа городских властей.

Напомним, разговоры о постройке крытой ледовой арены в Сумах идет с 2011 года. В 2012 году перед выборами в Верховную Раду в городском парке даже закладывали специальную памятную капсулу на месте будущей постройки. Привезли даже целого президента федерации хоккея России Владислава Третьяка, отец которого родом с Сумщины. Но…

Спорт Ледовая арена Петиция
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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