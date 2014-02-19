Сумчане за три дня собрали подписи за ледовую арену Сумчане проголосовали за онлайн-петицию «Предлагаю построить ледовую арену в парке им.Кожедуба».

Всего за три дня петиция Александра Короля собрала необходимые голоса за строиетльство делвойо арены.

«Обращаюсь к местной власти, рассмотреть возможность построить ледовую арену в парке им.Кожедуба, на месте, которое уже было предназначено для того, где ранее была установлена электроподстанция.

В городе Сумы и Сумской области уже много лет проводятся чемпионаты по хоккею с шайбой, в котором участвуют более десяти команд. Также стремительно развивается фигурное катание - дети занимают призовые места в открытых чемпионатах других городов.

Я считаю, что эта ледовая арена позволит детям и взрослым развиваться, строить спортивную и здоровую нацию», - написал сумчанин.

Теперь остается дождаться ответа городских властей.

Напомним, разговоры о постройке крытой ледовой арены в Сумах идет с 2011 года. В 2012 году перед выборами в Верховную Раду в городском парке даже закладывали специальную памятную капсулу на месте будущей постройки. Привезли даже целого президента федерации хоккея России Владислава Третьяка, отец которого родом с Сумщины. Но…