В Сумах полиция задержала разбойника Оперативники Курского отделения полиции Сумского отдела полиции раскрыли разбойное нападение на представительство компании «Воля», произошедшее в декабре прошлого года и задержали злоумышленника. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста.

Вечером 5 декабря 2015 года, в центр продаж и обслуживания клиентов компании «Воля» в Сумах по улице Леси Украинки, 14, воспользовавшись тем, что в помещении находилась одна сотрудница компании, зашел неизвестный мужчина в медицинской маске на лице. Незваный гость сразу же направился к женщине и, схватив ее за шею, начал требовать деньги. Напуганная женщина ответила, что денег ни у нее, ни в помещении нет. Напавший не поверив, порылся в женской сумке, и ничего не найдя там, заставил потерпевшую снять с руки золотое кольцо и отдать его ему. Завладев ювелирным изделием, разбойник вышел из офиса и «растворился» в темноте. В тот же день полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступника. Целый год злоумышленник скрывался, но как говорят, сколько веревочке не виться, а конец будет. Оперативным путем, узнав, что 30-летний подозреваемый находится в городе, сотрудники отделения отправились на его поиск, и вскоре задержали. Потерпевшая, в ходе следственного эксперимента среди нескольких статистов сразу же опознала своего обидчика, несмотря на то, что тот, как и другие статисты, участники следственного действия, были в масках. Женщина, говорит, что холодные глаза злоумышленника, и страх, который овладел ею тогда, запомнила на всю жизнь.

«Мужчина, которому предъявили обвинение в совершении разбоя, уже был судим ранее за преступления связанные с наркотиками и кражи, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. – Суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста. Санкция ч.3 ст.187 «Разбой» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества», сообщает

Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.