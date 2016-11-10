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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:14377

В Сумах полиция задержала разбойника

Оперативники Курского отделения полиции Сумского отдела полиции раскрыли разбойное нападение на представительство компании «Воля», произошедшее в декабре прошлого года и задержали злоумышленника. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста.

Вечером 5 декабря 2015 года, в центр продаж и обслуживания клиентов компании «Воля» в Сумах по улице Леси Украинки, 14, воспользовавшись тем, что в помещении находилась одна сотрудница компании, зашел неизвестный мужчина в медицинской маске на лице. Незваный гость сразу же направился к женщине и, схватив ее за шею, начал требовать деньги. Напуганная женщина ответила, что денег ни у нее, ни в помещении нет. Напавший не поверив, порылся в женской сумке, и ничего не найдя там, заставил потерпевшую снять с руки золотое кольцо и отдать его ему. Завладев ювелирным изделием, разбойник вышел из офиса и «растворился» в темноте. В тот же день полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступника. Целый год злоумышленник скрывался, но как говорят, сколько веревочке не виться, а конец будет. Оперативным путем, узнав, что 30-летний подозреваемый находится в городе, сотрудники отделения отправились на его поиск, и вскоре задержали. Потерпевшая, в ходе следственного эксперимента среди нескольких статистов сразу же опознала своего обидчика, несмотря на то, что тот, как и другие статисты, участники следственного действия, были в масках. Женщина, говорит, что холодные глаза злоумышленника, и страх, который овладел ею тогда, запомнила на всю жизнь.

«Мужчина, которому предъявили обвинение в совершении разбоя, уже был судим ранее за преступления связанные с наркотиками и кражи, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. – Суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста. Санкция ч.3 ст.187 «Разбой» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества», сообщает 

Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Право Разбой
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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