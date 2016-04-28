Под Сумами задержали грузовик с контрабандными сигаретами

В ходе операций «Акциз-2016» и «Рубеж - 2016» сотрудниками получена информация о транспортировке крупной партии табачных изделий сомнительного происхождения.
27 декабря в пригороде г. Сумы была остановлена фура, в результате осмотра которой обнаружили партию сигарет иностранного производства «Ashima» без марок акцизного налога, которые транспортировалась под видом груза пластиковых изделий, согласно сопроводительных документов.
По имеющейся информации, обнаруженная табачная продукция имеет контрабандное происхождение, перевозилась территорией Украины по поддельным документам и предназначалась для реализации на территории стран Европы без уплаты соответствующих налогов.
Из незаконного оборота изъято около 40 куб. м контрафактной табачной продукции (около 300 000 пачек) ориентировочной стоимостью около 9 млн гривен.
В настоящее время проводятся неотложные мероприятия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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