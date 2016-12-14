В Сумах копы остановили авто с пьяной семейной парой 24 декабря, около 23 часов, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ на перекрестке улиц 8 Марта - Расковой.

За рулем была 33-летняя женщина, рядом с ней, на пассажирском сиденье, находился ее 32-летний муж.

Проверяя документы, инспекторы заметили, что гражданка имеет признаки алкогольного опьянения.

Женщина пояснила, что проехала на автомобиле меньше километра. До этого же автомобилем управлял ее муж, который в дальнейшем позволил ей сесть за руль и довезти до места дальнейшего отдыха. Мужчина указанный факт подтвердил.

В медицинском учреждении у нее зафиксировали 1,67 промилле алкоголя.

Полицейские составили на супругов 2 административных протокола по статьям 130 КУоАП: на женщину за управление в состоянии опьянения, а на мужа за передачу права управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Транспортное средство эвакуировали на штраф-площадку.