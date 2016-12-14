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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29399

В Сумах копы остановили авто с пьяной семейной парой

24 декабря, около 23 часов, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ на перекрестке улиц 8 Марта - Расковой.

За рулем была 33-летняя женщина, рядом с ней, на пассажирском сиденье, находился ее 32-летний муж.

Проверяя документы, инспекторы заметили, что гражданка имеет признаки алкогольного опьянения.

Женщина пояснила, что проехала на автомобиле меньше километра. До этого же автомобилем управлял ее муж, который в дальнейшем позволил ей сесть за руль и довезти до места дальнейшего отдыха. Мужчина указанный факт подтвердил.

В медицинском учреждении у нее зафиксировали 1,67 промилле алкоголя.

Полицейские составили на супругов 2 административных протокола по статьям 130 КУоАП: на женщину за управление в состоянии опьянения, а на мужа за передачу права управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Транспортное средство эвакуировали на штраф-площадку.

Право Пьяный за рулем
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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