В Сумах копы остановили авто с пьяной семейной парой

За рулем была 33-летняя женщина, рядом с ней, на пассажирском сиденье, находился ее 32-летний муж.
Проверяя документы, инспекторы заметили, что гражданка имеет признаки алкогольного опьянения.
Женщина пояснила, что проехала на автомобиле меньше километра. До этого же автомобилем управлял ее муж, который в дальнейшем позволил ей сесть за руль и довезти до места дальнейшего отдыха. Мужчина указанный факт подтвердил.
В медицинском учреждении у нее зафиксировали 1,67 промилле алкоголя.
Полицейские составили на супругов 2 административных протокола по статьям 130 КУоАП: на женщину за управление в состоянии опьянения, а на мужа за передачу права управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
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