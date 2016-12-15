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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06173

Спасатели рассказали школьникам о правилах безопасности накануне зимних праздников

Уже вскоре граждане будут праздновать Новый год, Рождество и другие январские праздники. Чтобы не случилось беды во время отдыха, спасатели проводят профилактическую работу среди населения относительно требований безопасного проведения досуга.

Особое внимание обращается на подрастающее поколение, ведь оно не имеет достаточного жизненного опыта и знаний, чтобы обезопасить себя в случае чрезвычайного происшествия.

27 декабря сотрудники 19-й Государственной пожарно-спасательной части посетили первую и вторую общеобразовательные школы г. Глухова. Были проведены беседы с учащимися средних и старших классов. Спасатели рассказали присутствующим о правилах пребывания на льду, действия при обнаружении взрывоопасных предметов и отметили, что использовать пиротехнические изделия детям запрещено.

Специалисты отдельно остановились на правилах безопасного устройства елки. Устанавливать новогоднее дерево надо на надежной устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов, штор и гардин. Освещать его надо электрическими гирляндами только промышленного производства и rjnjhst сертифицированы. Ни в коем случае иллюминацию нельзя оставлять без присмотра, а при обнаружении неисправностей необходимо немедленно ее выключить. Для лучшего усвоения предоставленной информации воспитанники учебных заведений получили тематические памятки.

В предновогодний период дети активно помогают родителям готовиться к празднованию. Для того, чтобы этот процесс происходил безопасно, специалисты Службы спасения проводят соответствующие беседы в различных учебных заведениях. Спасатели пытаются охватить своими мероприятиями как можно большее количество подрастающего поколения, ведь беда легче предупредить, чем ликвидировать его последствия.

Общество Новый год Спасатели
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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