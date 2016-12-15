Спасатели рассказали школьникам о правилах безопасности накануне зимних праздников

Особое внимание обращается на подрастающее поколение, ведь оно не имеет достаточного жизненного опыта и знаний, чтобы обезопасить себя в случае чрезвычайного происшествия.
27 декабря сотрудники 19-й Государственной пожарно-спасательной части посетили первую и вторую общеобразовательные школы г. Глухова. Были проведены беседы с учащимися средних и старших классов. Спасатели рассказали присутствующим о правилах пребывания на льду, действия при обнаружении взрывоопасных предметов и отметили, что использовать пиротехнические изделия детям запрещено.
Специалисты отдельно остановились на правилах безопасного устройства елки. Устанавливать новогоднее дерево надо на надежной устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов, штор и гардин. Освещать его надо электрическими гирляндами только промышленного производства и rjnjhst сертифицированы. Ни в коем случае иллюминацию нельзя оставлять без присмотра, а при обнаружении неисправностей необходимо немедленно ее выключить. Для лучшего усвоения предоставленной информации воспитанники учебных заведений получили тематические памятки.
В предновогодний период дети активно помогают родителям готовиться к празднованию. Для того, чтобы этот процесс происходил безопасно, специалисты Службы спасения проводят соответствующие беседы в различных учебных заведениях. Спасатели пытаются охватить своими мероприятиями как можно большее количество подрастающего поколения, ведь беда легче предупредить, чем ликвидировать его последствия.
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